Trečioje eurovizinės atrankos laidoje – gausus scenos senbuvių būrys ir rimti ketinimai laimėti

Kuo arčiau nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos „Pabandom iš naujo!“ pusfinalis, tuo repeticijų salėje darosi karščiau. Tą galėtų patvirtinti į LRT didžiąją studiją atskubėjęs paskutinis dalyvių dvyliktukas, nusifilmavęs trečioje nacionalinės atrankos laidoje. Ją LRT TELEVIZIJOS žiūrovai išvys šeštadienį, sausio 22 d., o portalas LRT.lt kviečia iš anksto pasidairyti po filmavimo užkulisius.

Dėl galimybės atstovauti Lietuvai 2022 m. „Eurovizijoje“, vyksiančioje Italijos mieste Turine, nacionalinėje atrankoje „Pabandom iš naujo“ varžosi 34 grupės ir atlikėjai (visą sąrašą rasite čia). Laimėtoją bendrai išrinks televizijos žiūrovai ir komisija, pastarosios sudėtis kiekvienoje laidoje keičiasi.

Pirmąjį atrankos šeštadienį, susumavus teisėjų balus ir žiūrovų balsus, paaiškėjo, kad kelialapį į atrankos pusfinalį iškovojo Erica Jennings, Augustė Vedrickaitė, Urtė Šilagalytė, Joseph June, Mary Mo ir Elonas Pokanevič.

Antrasis nacionalinės atrankos šeštadienis buvo sėkmingas Ievai Zasimauskaitei, Titui ir Benui, Justei Kraujelytei, Emilijanai, „Queens of Roses“ ir „Moosu X“ – šiuos atlikėjus taip pat išvysime atrankos pusfinalyje.

Trečioje laidoje dėl vietos „Pabandom iš naujo!“ pusfinalyje mikrofonus surėmė dar 12 atlikėjų. Kuriems iš jų ši kova bus sėkminga, paaiškės šeštadienį, sausio 22 d.

Gebrasy – „Into Your Arms“

Audrius Petrauskas-Gebrasy praėjusiais metais vos žingsniu atsiliko nuo nugalėtojų „The Roop“ ir nacionalinėje atrankoje užėmė antrąją vietą. Tiesa, didelio spaudimo šiemet dėl to jis sako nejautęs, o ir tikslą turįs aiškų – laimėti.

„Manau, kad didžiausią spaudimą sau darau aš pats. Todėl, kad po to, kai užimi antrą vietą, žinai, kad yra tik vienas laiptelis, kuris turi būti geriau.

Dabar jeigu aš ateičiau dalyvauti „Eurovizijos“ atrankoje ir siekčiau ne išvažiavimo į didžiąją „Euroviziją“, apgaudinėčiau save ir savo gerbėjus. Atėjau su pačiais aukščiausiais tikslais“, – prieš žengdamas į sceną portalui LRT.lt kalbėjo Gebrasy.

Atlikėjas atskleidė, kad praėjusių ir šių metų pasirodymuose galima įžvelgti šiokių tokių panašumų, mat Gebrasy tebedirba su prodiuseriu Faustu Venckumi. „Manau, gerbėjai pajus tą momentą, kad kartu prisilietėme ir prie šios dainos“, – svarstė nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos dalyvis.

2022 m. nacionalinė „Eurovizijos“ atranka „Pabandom iš naujo!“, Gebrasy / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Mėnulio fazė“ – „Give Me a Sign“

„Padariau viską, ką galėjau, nors repeticijoje visada viskas būna daug geriau ir sklandžiau“, – po pasirodymo portalui LRT.lt sakė grupės „Mėnulio fazė“ lyderis Vladas Chockevičius.

Visgi su jauduliu jis sako jau išmokęs tvarkytis – ypač padeda žinojimas, dėl ko atlikėjas žengia ant scenos.

„Visų pirma todėl, kad man pačiam labai malonu tai daryti. Kitas dalykas – jaučiu, kad žmonėms galiu nešti džiaugsmą, gėrį ir šviesą taip, kaip aš ją suprantu“, – kalbėjo atlikėjas.

2022 m. nacionalinė „Eurovizijos“ atranka „Pabandom iš naujo!“, „Mėnulio fazė“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Jis pridūrė pasimėgavęs kiekviena akimirka, praleista ant eurovizinės atrankos scenos, ir su džiaugsmu laukiantis šeštadienio. „Laukiu pamatyti pasirodymą, mėgavausi kiekviena jo sekunde. Tikiuosi, patiks ir žiūrovui“, – šyptelėjo V. Chockevičius.

„Mėnulio fazės“ dainos „Give Me a Sign“ jau galima pasiklausyti internete.

Lolita Zero – „Not Your Mother“

Pirmą kartą ant nacionalinės atrankos scenos Lolita Zero žengė dar 2017 m. Ir nors į didžiąją „Euroviziją“ neišvyko, ekstravagantiškoji Lolita pakurstė galybę kalbų ir subūrė nemenką gerbėjų ratą.

Šįsyk ant scenos žengusi Lolita vėl traukė akį – ne tik pasipuošė švytinčiu baltos spalvos kostiumu, ryškiu makiažu, bet ir nepamiršo savo skiriamuoju ženklu tapusių ragų. Lolitai Zero ant scenos kompaniją palaikė 4 ne ką mažiau įspūdingus sidabrinius kostiumus vilkintys šokėjai.

Po Lolitos Zero personažu besislepiantis aktorius, choreografas, režisierius Gytis Ivanauskas po pasirodymo portalui LRT.lt sakė, kad jei kam nors Lolitos personažas iš pirmo žvilgsnio ir pasirodys piktokas, bijoti jos tikrai nereikėtų, mat atlikėja siunčia gražią žinutę: paleiskime savo demonus ir eikime šokti.

„Bijoti absoliučiai nereikia. Daina yra apie tai, kad reikėtų tiesiog išlaisvinti demonus šokių aikštelėje, – apie per karantiną gimusią dainą sakė Lolita Zero ir pridurė: – Jeigu dar prieš 5 metus Lolita buvo toks pažaidimas, tai dabar Lolita atgimė su labai rimtomis intencijomis koncertuoti reivo festivaliuose Berlyne“.

2022 m. nacionalinė „Eurovizijos“ atranka „Pabandom iš naujo!“, Lolita Zero / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Monika Liu – „Sentimentai“

Dainą apie sentimentus šių metų nacionalinėje „Eurovizijos“ atrankoje atliekanti Monika Liu nė nemirktelėjo paklausta, ar ji pati yra sentimentali. „Aš iš pajūrio. Užaugau žiūrėdama į jūros tolį, tad kitaip negali būti. Esu labai sentimentali“, – šypsojosi portalo LRT.lt kalbinta atlikėja. Ji taip pat prasitarė, kad karantino metu iš asmeninių išgyvenimų ir patyrimų gimusi daina – apie praeityje įstrigusią artistę.

„Buvo akimirka, kai pagalvojau apie dalyvavimą atrankoje, ir ji manęs taip ir nebepaleido. Ji gimė studijoje, įrašinėjant albumą, grojant dainai „Sentimentai“. Mes ją grojome ir aš sakau viskas, šita daina, su ja man reikia eiti į „Euroviziją“. Buvau tikra, kad labai noriu“, – prieš pasirodymą kalbėjo Monika Liu.

2022 m. nacionalinė „Eurovizijos“ atranka „Pabandom iš naujo!“, Monika Liu / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Rūta Loop – „Call Me From the Cold“

Į nacionalinę atranką Rūta Loop sugrįžo vos po metų pertraukos, tačiau užkulisiuose dalis kolegų ją pažino tik iš balso. Savo pasirodymui atlikėja pasirinko dar nematytą įvaizdį ir pasirodė neįprastai ilgais, laisvai pasirodymo metu besiplaikstančiais plaukais.

Išgirdusi repliką, kad šįmet Rūta Loop – sunkiai atpažįstama, atlikėja ėmė kvatoti. „Man atrodo, kad niekad nereikia bijoti pokyčių, visiškai jokių. Tiesą sakant, saviraiška yra smagus dalykas, kuriame gali išsibandyti įvairiausius dalykus – nuo šukuosenų iki makiažo ir panašiai.

Man pačiai buvo labai įdomu, kaip atrodysiu ilgais plaukais, nes niekada tokių neturėjau – net vaikystėje man juos kirpdavo ir kirpdavo, tad taip ir likau trumpais plaukais“, – šypsojosi su portalu LRT.lt kalbėdama Rūta Loop.

Kolegų dėmesį prikaustęs Rūtos Loop pasirodymas, anot pačios atlikėjos, buvo vykęs, nors tobulinti ji dar rastų ką. „Vienareikšmiškai tai yra pirmas pasirodymas. Viliuosi, kad pavyks patekti į kitą etapą, ir matau, ką galima tobulinti. Kas yra nuostabu, nes tam dar yra laiko. Man, žinoma, labai svarbus žmonių palaikymas, o šią akimirką jaučiuosi padariusi viską, ką galėjau“, – kalbėjo nuo scenos nužengusi Rūta Loop.

2022 m. nacionalinė „Eurovizijos“ atranka „Pabandom iš naujo!“, Rūta Loop / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Basas Pegasas“ – „Ponai“

Nuo scenos nužengęs gausus „Baso Pegaso“ šešetukas džiaugėsi, kad pasirodymą atlikti pavyko net geriau, nei tikėtasi. „Nesu perfekcionistas, man labai patiko. Tikėjausi daug blogesnio rezultato, bet kai pažiūrėjau – mane tenkina“, – portalui LRT.lt išsyk po pasirodymo kalbėjo grupės lyderis Marius Repšys. Grupės bičiuliai jam antrino: „Galėjo būti ir blogiau.“

Piktumas, kurį ant scenos demontravo M. Repšys, išgaravo vos išsijungus kameroms. „Pyktį vaidinti labai lengva, o gėrį – kur kas sunkiau“, – besišypsodamas kalbėjo M. Repšys. Šmaikštaudamas pridūrė, kad nors ant scenos retsykiais tampa piktokas, nužengęs nuo jos vėl, jo paties žodžiais, būna gerokas.

Nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos dalyvių dainoje „Ponai“ nuskamba eilutė, kurioje atlikėjai klausia, iš kokio akmens ir metalo esi padarytas. Tą patį klausimą uždavus jiems patiems, besišypsodami muzikantai atsakė, kaip patys tikina, žemiškai: „Esame padaryti iš vandens ir ląstelių“.

2022 m. nacionalinė „Eurovizijos“ atranka „Pabandom iš naujo!“, „Basas Pegasas“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Vilija – „Šimtas ir vienas“

Vilija Matačiūnaitė – nacionalinių „Eurovizijos“ atrankų senbuvė, nuo 2014 m., kai su daina „Attention“ didžiajame dainų konkurse atstovavo Lietuvai, puikiai pažįstanti ir „Eurovizijos“ sceną. Vos nužengusi nuo scenos, praėjusiais metais atrankoje „Sunday Afternoon“ pseudonimu prisistatinėjusi atlikėja šįsyk paprašė būti vadinama tiesiog vardu.

„Nuo tada, kai įstojau į aktorinį pas Valentiną Masalskį Klaipėdoje – dabar esu trečiakursė – savo vardą „Vilija Matačiūnaitė“ saugau teatrui. Teatras man tokia rimtis, o šou pasaulis – pramoga, tai pramogai galiu naudoti savo vardą „Vilija“. Su mintimi, kad aš greitai ištekėsiu, savo pavardės nenoriu niekur kišti“, – juokėsi portalui LRT.lt pasakodama Vilija.

Nemažai patirties sukaupusi atlikėja sakė šįsyk ant scenos ėjusi kaip į šventę – nors jautė jaudulį, jis veikiau buvo džiaugsmingas. „Viską padariau, ką buvau sau pasilinkėjusi, ir komanda mano faina – mažytė, jauki, moteriška draugija. O žiūrovams palinkėčiau malonaus žiūrėjimo, kad būtų jaukus, šiltas šeštadienio vakaras.

Ir mes planuojame susirinkti su šeima, net ruošiamės iš anksto – mama pagamins vakarienę, pasikviesime visus, susirinksime, pasidarysime šeimos šventę. Kadangi gyvenu Klaipėdoje, mes nedažnai susutinkame. Tai yra dovana, kad aš čia dalyvauju, nes galėsiu susitikti su šeima“, – šypsojosi Vilija.

2022 m. nacionalinė „Eurovizijos“ atranka „Pabandom iš naujo!“, Vilija / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Vasha – „Nepaleidi“

Vashos slapyvardžiu pasivadinusi atlikėja Gabrielė Rutkauskienė į nacionalinės atrankos sceną po pertraukos sakė grįžtanti su jauduliu, tačiau turinti viltį, kad šiais metais jai šypsosis sėkmė. „Jaučiuosi gerai. Manau, kad esu pasiruošusi ir tikiuosi, kad šiais metais man pasiseks“, – prieš pasirodymą LRT.lt sakė Vasha.

2022 m. nacionalinė „Eurovizijos“ atranka „Pabandom iš naujo!“, Vasha / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Jos daina – apie meilę ir viltį. „Dainą įkvėpė ir asmeninės patirtys, bet ir apskritai šiam pasaulyje meilė – tikrai aktuali tema. Niekam ne paslaptis, kad ji būna visokia: ir skaudi, ir reikalaujanti vilties. Tad šįkart mano daina – apie dviejų žmonių meilę ir tai, kad visada reikia turėti vilties, net jei būna sunkumų, nusivylimų. Kartais tik viltis ir tikėjimas mus gelbsti“, – šypsojosi Vasha, į nacionalinės atrankos sceną išskubėjusi su būreliu šokėjų.

Vashos dainą „Nepaleidi“ jau galima išgirsti internete.

Emilija Valiukevičiūtė – „Overload“

Ant nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos scenos Emilija Valiukevičiūtė žengė jau antrąsyk. Nuo pat vaikystės muzikuojanti dainų autorė, atlikėja sako šį kartą grįžtanti su daina, kuria labai tiki.

2022 m. nacionalinė „Eurovizijos“ atranka „Pabandom iš naujo!“, Emilija Valiukevičiūtė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Labai džiaugiuosi šia patirtimi. „Eurovizija“ visada yra tiesiog nuostabus potyris. Tai – kaip važiavimas amerikietiškaisiais kalniukais. Viskas vyksta taip greitai. Tos trys minutės visada prabėga per greitai – norėčiau dar kartą lipti ant scenos, vėl dainuoti ir vėl dalintis su jumis muzika“, – nužengusi nuo scenos LRT.lt sakė E. Valiukevičiūtė.

Emilijos Valiukevičiūtės dainos „Overload“ jau galima pasiklausyti internete.

Geleibra – „Aš jaučiu tave“

Gabrielė Urbonaitė-Geleibra – nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos debiutantė. Išbandyti savo jėgas šioje scenoje ji sako nutarusi visai netikėtai.

„Tiesą sakant, visiškai netikėta man šita „Eurovizija“, nes pačią paskutinę paraiškų dieną muzikos prodiuseriai Justinas Sakalauskas ir Evaldas Mikalauskas sako: „Gabriele, žiūrėk, tu turi labai gerą dainą, dalyvaujam „Eurovizijoje“. Viską apgalvojau ir sakau: „Na, gerai, dalyvaujam“. Kad patenku į atrankas, sužinojau viena koja būdama lėktuve į Tailandą“, – LRT.lt kalbėjo neseniai iš atostogų sugrįžusi ir dailiu įdegiu besidžiaugianti Geleibra.

Nors atlikėja sako turėjusi pakankamai mažai laiko pasiruošti pasirodymui, ji nė akimirkos nesudvejojo – praleisti šios progos nevalia. „Na, o jaudulys visada buvo ir, manau, išliks, nes man tikrai rūpi, ką aš darau. Man labai svarbu lipti į sceną ir padaryti tai, ką galiu geriausiai“, – po pasirodymo šypsojosi Geleibra.

2022 m. nacionalinė „Eurovizijos“ atranka „Pabandom iš naujo!“, Geleibra / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Gintarė Korsakaitė – „Fantasy Eyes“

Ne vieną nacionalinės atrankos užkulisiuose besisukiojantį personalo darbuotoją savo pasirodymu išjudinusi Gintarė Korsakaitė neslėpė – jaudulio buvo, tačiau susitvarkyti pavyko.

Juk pasirodymą kone kasdien repetavo nuo pat gruodžio 13 d. Tądien įvyko pirmoji repeticija su choreografu. „Tada dar daina nebuvo pabaigta, paskutiniai patepimai buvo tik aną savaitę“, – apie pasiruošimą portalui LRT.lt pasakojo G. Korsakaitė. Ji pridūrė, kad paskutinėmis dienomis rūpinosi ir sceniniais rūbais bei prie jų derančiu ryškiu makiažu.

„Pasižiūrėjau savo pasirodymo įrašą – komanda labai profesionali, taip gerai nufilmavo, iš tiesų, net nesitikėjau. Man atrodo, bus fainai“, – šypsojosi šešadienio su jauduliuku laukianti G. Korsakaitė.

2022 m. nacionalinė „Eurovizijos“ atranka „Pabandom iš naujo!“, Gintarė Korsakaitė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Živilė Gedvilaitė – „Lioness“

Živilę Gedvilaitę į nacionalinę atranką „Pabandom iš naujo!“ su geriausiais linkėjimais išlydėjo šeima. Kadangi šiuo metu augina sūnelį, net ir ypatingą dieną Ž. Gedvilaitė sako pradėjusi tradiciškai.

„Nuo ryto gaminau maistą, nes šiuo metu esu namų šeimininkė, auginų dviejų metukų sūnų. Pasirūpinau, kad maisto turėtų ir pusryčiams, ir pietums, ir vakarienei. Na, o dieną buvau atsipalaidavusi. Važiuodama stengiausi save nuteikti ramiai ir susikaupti vakarui“, – besirengdama žengti į sceną LRT.lt kalbėjo Ž. Gedvilaitė.

2022 m. nacionalinė „Eurovizijos“ atranka „Pabandom iš naujo!“, Živilė Gedvilaitė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Ji užsiminė, kad savo atliekama daina „Lioness“ siunčia žinutę apie moters stiprybę, galybę ir tvirtumą. „Aš tą tvirtumą dažniausiai jaučiu viduje, o parodyti galbūt ne visada pavyksta, nes manyje nėra didelės agresijos. Todėl tą moterišką stiprybę, lyderės jėgą tiesiog parodysiu tokią, kokią turiu“, – šypsojosi Ž. Gedvilaitė.

Živilės Gedvilaitės daina „Lioness“ – jau internete.

Trečioji nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos „Pabandom iš naujo!“ laida – šeštadienį, sausio 22 d., LRT TELEVIZIJOS eteryje ir portale LRT.lt nuo 21 val.