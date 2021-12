Graikijos pasirinkimas: į „Euroviziją“ siunčia žinomą Norvegijos popscenos atlikėją

Trečiadienį paaiškėjo dar vienos šalies pasirinkimas kitų metų „Eurovizijai“. Šįkart paskelbta, kas gegužės mėnesį vyksiančiame konkurse atstovaus Graikijai.

Šios šalies transliuotojas ERT praėjusį mėnesį paskelbė, kad vidinėje atrankoje svarstomos penkių atlikėjų ir grupių kandidatūros. Tarp jų – ir dainininko Ilio Kozo, kuris 2013-aisiais Graikijai „Eurovizijoje“ atstovavo su grupe „Koza Mostra“ ir užėmė šeštąją vietą.

Trečiadienį atskleista, kad pasirinkta 24 metų dainininkė Amanda Tenfjord, kuri gimė Graikijoje, tačiau vos trejų su tėvais persikraustė į Norvegiją, kurioje užaugo ir pradėjo muzikinę karjerą.

Prieš septynerius metus pirmąją dainą išleidusi atlikėja 2018-aisiais pristatė ir debiutinį albumą „First Impression“, puikiai įvertintą kritikų. Šįmet pasirodė antrasis Amandos albumas „Miss The Way You Missed Me“, kuriame skambanti daina „Then I Fell In Love“ penkis mėnesius puikavosi populiariausių Norvegijos dainų dešimtuke:

Beje, pernai Amandos kūrinys „Troubled Water“ skambėjo ir „Netflix“ platformos seriale „Spinning Out“.

Greta muzikinės karjeros mergina šiuo metu studijuoja mediciną ir praktiką atlieka COVID-19 pacientams skirtame ligoninės skyriuje.

Kokį kūrinį atlikėja dainuos „Eurovizijoje“, žadama atskleisti vėliau.

Iki šiol Graikija vieną sykį yra laimėjusi didžiausią Europos dainų konkursą – 2005-aisiais titulą iškovojo dainininkė Helena Paparizou.

„Eurovizijos“ dainų konkursas Italijos mieste Turine vyks kitų metų gegužę. Lietuvos atranka į konkursą LRT eteryje prasidės sausį.