Britų atlikėjas Jamesas Newmanas pristatė eurovizinę dainą: prabilo apie viltį laimėti

Ketvirtadienio popietę internete paskelbtas kūrinys, kurį šių metų „Eurovizijos“ dainų konkurse atliks Didžiosios Britanijos atstovas Jamesas Newmanas.

Bendradarbiaudamas su stambia muzikos kompanija BMG, šį atlikėją atstovauti šaliai britų transliuotojas BBC parinko dar prieš metus.

Dėl koronaviruso pandemijos atšaukus 2020-ųjų „Euroviziją“, J. Newmano kelialapis buvo perkeltas į šiuos metus.

Beje, kadangi britai – vieni stambiausių konkurso finansinių rėmėjų, J. Newmanui nereiks rungtis pusfinalyje. Jis keliaus tiesiai į gegužės 22 dieną Roterdame vyksiantį „Eurovizijos“ finalą.

Britų atstovas Jamesas Newmanas už savo parašytas dainas yra įvertintas ne vienu apdovanojimu. Jis yra parašęs ne vieną didelį hitą – „Rudimental“ „Waiting All Night“, Calvino Harriso „Blame“ ir kitas populiarias dainas. Jis dirbo su Edu Sheeranu, Kesha, Toni Braxton ir kitomis ryškiausiomis žvaigždėmis.

Kaip vokalistas Jamesas Newmanas sužibėjo šokių muzikos žvaigždės Armino van Buureno hite „Therapy“. Beje, jis – garsaus britų popmuzikos atlikėjo, dusyk Lietuvoje koncertavusio Johno Newmano brolis.

Ketvirtadienį Jamesas pristatė eurovizinę dainą, pavadintą „Embers“. Ją galite išgirsti čia:

„Norėjau parašyti linksmą ir pozityvią dainą, pagal kurią galima linksmintis. Ji – apie kibirkštį tarp žmonių, kurie vienas kitą myli.

Pagrindiniai žodžiai galvoje, rašant šią dainą, buvo „buvimas kartu“. Tai turi būti daina, kurią visi galės dainuoti kartu. Tikiuosi, kai aš laimėsiu“, - sakė J. Newmanas.

Jamesas Newmanas / BBC / R. Burmistono nuotr.

Per pastarąjį dešimtmetį Didžioji Britanija, kuri į finalą patenka be pusfinalio barjero, neblizga „Eurovizijos“ rezultatų lentelėje. Praėjusiame šimtmetyje šalis „Euroviziją“ laimėjo penkis kartus, tačiau per pastaruosius 10 metų geriausias jos pasiekimas – 2011 metais grupės „Blue“ užimta 11-oji vieta.

Užpernai britas Michaelas Rice‘as „Eurovizijos“ finale liko paskutinis. Paskutinę vietą finale šalis užėmė ir 2003, 2008, 2010 metais.