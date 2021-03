Bulgarė Victoria pristatė savo eurovizinę dainą: laikoma viena konkurso favoričių

Vėlų trečiadienio vakarą paaiškėjo dar viena „Eurovizijos“ gerbėjų laukta daina, kuri gegužę skambės šiame dainų konkurse Nyderlanduose.

Tiesioginėje transliacijoje Bulgarijos atstovė Victoria paskelbė, kurį iš kelių anksčiau paskelbtų šešių kūrinių atliks „Eurovizijoje“.

Dainininkė prieš tai internete prašė ir gerbėjų patarimų, o tiesioginiame eteryje gyvai atliko keletą dainų, kurie sudaro jos naująjį minialbumą „A Little Dramatic“.

Galiausiai atlikėja paskelbė, kad „Eurovizijos“ konkurse atliks dainą „Growing Up Is Getting Old“.

„Tai buvo sudėtingas pasirinkimas. Padėjo gerbėjų, televizijos ir muzikos ekspertų iš viso pasaulio nuomonė. Kai reikėjo pasirinkti iš dviejų kūrinių, kurie sulaukė daugiausiai palankių komentarų, žinojau, kurią dainą su visa širdimi ir siela dainuosiu Roterdame“, – komentavo Victoria.

Dainininkės pasirinkimas sulaukė daug dėmesio, nes ji laikoma viena šių metų „Eurovizijos“ favoričių. Lažybininkai prognozuoja bulgarei vietą šių metų „Eurovizijos“ lyderių penketuke.

Jos eurovizinį kūrinį galite išgirsti čia:

TV šou „X Faktorius“ išgarsėjusi dainininkė turėjo atstovauti savo šaliai praėjusių metų „Eurovizijoje“. Konkursą atšaukus dėl koronaviruso pandemijos, atlikėjos kelialapis be naujos atrankos buvo perkeltas į 2021-uosius.

Su populiaria JAV atlikėja Billie Eilish dėl įvaizdžio ir muzikos stiliaus dažnai lyginama bulgarė vadinama viena populiariausių savo šalies asmenybių.

Victoria rungsis antrajame „Eurovizijos“ pusfinalyje, kuris vyks gegužės 20 dieną. Lietuvos atstovai „The Roop“ dalyvaus pirmajame „Eurovizijos“ pusfinalyje, kuris Roterdame bus surengtas gegužės 18 dieną.