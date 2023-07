Prie naujosios „Meta“ programėlės „Threads“ rekordiniu greičiu prisijungė per 100 mln. vartotojų: ką apie ją reikėtų žinoti?

Naujasis socialinis tinklas „Threads“ per kelias dienas pasiekė rekordą – greičiausiai sutraukė per 100 mln. vartotojų ir tapo sparčiausiai augančia socialinių tinklų platforma pasaulyje. Anot Justinos Antropik, „Tele2“ skaitmeninių kanalų turinio vadovės, „Twitter“ konkurentas „Threads“ savo išpopuliarėjimo greičiu net 10 kartų aplenkė garsųjį „ChatGPT“, rašoma pranešime žiniasklaidai.

100 mln. vartotojų, tarp jų ir įžymybės

Liepos 5 dieną pasirodžiusi „Threads“ – naujausia Marko Zuckerbergo valdomos milžinės „Meta“ nemokama tekstinių pokalbių programėlė. Vos pasirodžiusi „Threads“ akimirksniu sulaukė vartotojų susidomėjimo. Tuo tarpu interneto srauto analitikai sako, kad per pastarąsias kelias dienas pastebimai sumažėjo panašaus pobūdžio platformos „Twitter“ naudojimas.

Skaičiuojama, kad per pastarąsias dienas naujojoje platformoje registruotų vartotojų skaičius pakilo per 100 mln. – tai kone sėkmingiausias programėlės paleidimas iki šiol. Tokį skaičių vartotojų socialinis tinklas pasiekė greičiausiai istorijoje ir aplenkė prieš tai šį rekordą pagerinusį dirbtinio intelekto pokalbių robotą „ChatGPT“. Jau per pirmąją dieną prie „Threads“ prisiregistravo per 30 milijonų vartotojų. Užsienio naujienų portalai skelbia, kad M. Zuckerbergas tikisi, jog iki metu galo „Threads“ pasieks ir milijardą vartotojų.

Skelbiama, kad į socialinį tinklą jau spėjo užsiregistruoti ir dalis įžymybių bei svarbūs žiniasklaidos kanalai. Prie „Threads“ jau prisijungė tokios garsios asmenybės, kaip Kim Kardashian, Jeff Bezos, Jennifer Lopez, Shakira, Hugh Jackman, Sarah Jessica Parker, Oprah, taip pat ir pasaulinio garso žiniasklaidos priemonės bei kitos populiarios platformos: „The Washington Post“, „The Economist“, „HBO“, „Netflix“.

Sąveikauja su „Instagram“

J. Antropik pabrėžia, kad staigus naujojo socialinio tinklo populiarumo šuolis greičiausiai nulemtas to, kad „Threads“ tiesiogiai susietas su kitu populiariu „Meta“ socialiniu tinklu „Instagram“.

„Visi „Threads“ vartotojai turi turėti ir „Instagram“ paskyras. Jeigu „Instagram“ paskyrą jau turite – belieka tik atsisiųsti „Threads“ – prie jos automatiškai galėsite prijungti naudodami minėto soc. tinklo paskyrą. Dar vienas patogumas – „Threads“ iš karto galite sekti tuos žmones ar paskyras, kurias jau sekate „Instagram“. „Threads“ įrašus taip pat kelių mygtukų paspaudimu galėsite patalpinti į „Instagram“ istorijas. Be to, šioje programėlėje bus naudojama technologija, leidžianti jai sąveikauti su neseniai atsiradusiu didžiausiu decentralizuotu socialiniu tinklu „Mastodon“ ir kitomis populiariomis platformomis“, – pasakoja ji.

Kuo „Threads“ skiriasi nuo „Twitter“?

Ekspertė sako, kad „Threads“ veikimo principas yra labai panašus į „Twitter“. Anot jos, programėlės aprašyme skelbiama, kad naudojantis „Threads“ galima tiesiogiai bendrauti su mėgstamais kūrėjais ar kitais panašių pomėgių žmonėmis, taip pat susikurti savo sekėjų ratą ir dalytis savo nuomone ar kūryba.

Visgi, nors iš pažiūros tiek „Twitter“, tiek „Threads“ yra pakankamai panašios, matomi ir keli ryškūs skirtumai, susiję su teksto, nuotraukų ar vaizdo medžiagos publikavimu.

„Keletą skirtumų tarp šių programėlių galima įžvelgti. Skirtingai nei „Twitter“, „Threads“ nenaudoja grotažymių ir neturi funkcijos, leidžiančios vartotojams ieškoti konkretaus teksto ar frazių. „Threads“ leidžiama skelbti 500 simbolių įrašus, kai tuo tarpu „Twitter“ – vos 280. Taip pat „Threads“ leidžia vartotojams dalytis iki 10 nuotraukų viename įraše – tiek pat nuotraukų galima dalytis ir „Instagram“ programėlėje. Tuo tarpu „Twitter“ programėlėje yra nustatytas keturių nuotraukų limitas. „Threads“ leidžia 5 minučių vaizdo įrašus, palyginti su 2 minutėmis 20 sekundžių „Twitter“, – sako J. Antropik.