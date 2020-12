Ieškantiems naujo televizoriaus – 4 patarimai, į ką atkreipti dėmesį

Iš prietaiso, skirto tiesiog pagauti atitinkamo dažnio bangas, televizorius virto daugiafunkciniu pramogų centru. Per jį žiūrime tiek tradicinę televiziją, tiek srautinį turinį (angl. streaming video), žaidžiame kompiuterinius žaidimus, naršome internete ar net kontroliuojame namuose esančius išmaniuosius prietaisus. Kai vienas daiktas gali tiek daug, sunkoka nuspręsti, koks modelis yra tinkamiausias būtent jums.

Arnoldas Lukošius, „Tele2 Inovacijų biuro“ ekspertas, „Tele2“ siųstame pranešime žiniasklaidai dalinasi patarimais, kurie padės lengviau išsirinkti jūsų poreikius labiausiai atitinkantį televizorių.

#1. Namų erdvei pritaikyta įstrižainė. Pirmasis sprendimas, kurį priima televizorių besirenkantis žmogus – koks bus jo dydis. Pradžioje rekomenduojame įvertinti savo poreikius. Kiek žmonių naudosis televizoriumi? Kur jis stovės?

Dažniausiai jis pastatomas svetainėje, priešais sofą. Tokiu atveju, optimalus ekrano dydis siektų apie 55–65 colius. Jeigu televizorius skirtas miegamajam ar virtuvei – užteks ir 30 colių.

Optimalus ekrano dydis taip pat labai priklauso ir nuo to, kaip arti jo sėdėsite. Jeigu ekrane matote atskirus pikselius, reiškia, kad atstumas per mažas. Pasak gamintojų, jeigu televizorius HD, distancija nuo jo iki jūsų turėtų siekti tris ekrano įstrižaines. Jeigu ekranas 4K, užteks pusantros įstrižainės. Kitaip tariant, nuo 55 colių (~140 cm) HD ekrano reikėtų atsitraukti bent per 4,2 m, o nuo 4K atitikmens – 2,1 m.

Televizorius / J. Leupe/Unsplash nuotr.

#2. Ne mažesnė nei 4K rezoliucija. Rezoliucija nurodo, kiek pikselių yra televizoriaus ekrane. Kuo jų daugiau, tuo vaizdas natūralesnis ir gyvesnis.

Pakankamai ilgai norma buvo 1920×1080 pikselių rezoliucija, dar vadinama „Full HD“. Vis dėlto, gamintojai pamažu jos jau atsisako ir pereina prie 4K, dar vadinamo „Ultra HD“ formato. Tokie televizoriai turi keturis kartus daugiau pikselių, tad vaizdas juose aštresnis, gyvesnis.

Rinktis tokį modelį verta ne tik dėl modernumo. Nepamirškite, kad filmų, serialų, vaizdo žaidimų kūrėjai nuolat reaguoja į technologines inovacijas. Kitaip tariant, pasenusiame ekrane tiesiog negalėsite patirti viso kūrinių grožio, o žaidimų atveju rizikuojate išvis negalėti jų išbandyti.

Prekyboje esama ir dar modernesnių 8K modelių. Laikui bėgant, jie taps norma. Tačiau kol kas jie dar palyginti brangūs, tad skubėti daryti tokios didelės investicijos tikrai nebūtina. Praeis keleri metai, kol kūrėjai pradės dirbti koncentruodamiesi būtent į šį formatą.

#3. OLED ekranai su ypač tikrovišku vaizdu. Šiuo metu egzistuoja du populiariausi ekranų tipai – LCD ir OLED.

Pigesnių LCD viduje veikia specialūs šviesą skleidžiantys diodai, kurie apšviečia ekraną. Modernesni modeliai geba apšviesti tik tam tikras ekrano zonas, taip sustiprindami vaizdo kontrastingumą. Tačiau net ir jie negali prilygti brangesniems OLED.

Netflix / E. Blaževič/LRT nuotr.

OLED televizoriai naudoja organiškus diodus, kurie geba apšviesti kiekvieną atskirą pikselį. Ką tai reiškia? Ypač tikroviškas spalvas ir ryškų kontrastą. Beje, egzistuoja ir tarpinis variantas – QLED. Tiesą sakant, daugeliui vartotojų jis bus optimaliausias pasirinkimas.

Dar trys raidės, kurias vertėtų žinoti – HDR arba aukštoji dinaminė raiška. Ji nurodo gebėjimą atkurti daugiau spalvų, užtikrinti geresnį kontrastingumą, ekrano šviesumą. Praktiškai visi 4K televizoriai jau yra ir HDR. Be to, geras televizorius paprastai turi 60Hz atsinaujinimo dažnį, labai geras – 120Hz.

#4. Išmaniųjų televizorių privalumai. Ko gero, net ir norėdami prekyboje jau sunkiai rasite neišmanųjį televizorių. Tačiau išmanumas išmanumui nelygu.

Geriausi tokie modeliai jums leis ne tik patogiai žiūrėti įprastus kanalus, bet ir naudotis srautinio turinio paslaugomis, pavyzdžiui, „Go3“, „Netflix“. Taip pat žaisti žaidimus ar naršyti socialiniuose tinkluose. Viskas priklauso nuo to, kokias programėles televizorius turi.