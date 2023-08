Viceministras patvirtino, kad bus uždaromi du pasienio punktai su Baltarusija

Reaguojant į „Wagner“ grupuotės samdinių persikėlimą į Baltarusiją, Lietuva planuoja uždaryti du iš šešių pasienio kontrolės punktų su šia kaimyne, penktadienį patvirtino vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius.

„Bus artimiausiu laiku priimtas sprendimas, dviejų pasienio kontrolės punktų uždarymas. Jei šiandien Lenkijoj praktiškai yra vienas kontrolės punktas, tai mes turime šešis. Tai viena iš prevencinių priemonių būtų sumažinimas nuo šešių kontrolės punktų iki keturių“, – penktadienį Lietuvos RADIJUI sakė A. Abramavičius.

Arnoldas Abramavičius / D. Umraso/LRT nuotr.

Svarstoma uždaryti Šumsko ir Tverečiaus pasienio kontrolės punktus.

Sprendimą dėl to turės priimti Vyriausybė.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vado pavaduotojas Saulius Nekraševičius penktadienį BNS teigė, kad dalies veikiančių pasienio punktų uždarymas pasienyje su Baltarusija mažintų riziką susidurti su grėsmėmis.

„Jeigu vykstančiųjų skaičių mažiname, tuo pačiu mažiname ir grėsmes“, – teigė jis.

Anot pareigūno, Šumsko ir Tverečiaus punktai išsiskiria ribotu gebėjimu praleisti transporto priemones ir asmenis.

„Tverečiaus ir Šumsko kontrolės punktuose vyksta ne visos transporto priemonės, taip yra dėl kelių, punktų infrastruktūros, dėl gebėjimų kaimyninėje šalyje ir ten esančios infrastruktūros – jau nuo seniai buvo susitarta, kad per šiuos punktus vyks ne visi. Per Tverečiaus pasienio kontrolės punktą nevyksta transporto priemonės su kroviniais, per Šumską vyksta tik transporto priemonės iki 3,5 tonos“, – sakė VSAT pareigūnas.

Lietuvos ir Baltarusijos pasienis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Anot jo, svarstant dėl kelių pasienio kontrolės punktų uždarymo, atsižvelgiama ne tik į nacionalinius, bet ir į regioninius sprendimus.

„Kaimynai lenkai ne vienu etapu uždarinėjo pasienio kontrolės punktus (su Baltarusija – BNS), šiuo metu pas juos veikia vienas tarptautinis kelių pasienio kontrolės punktas ir trys ar keturi geležinkelio pasienio kontrolės punktai. Tad mes prisidėtume prie regioninio sprendimo taikyti vienodas priemones“, – teigė S. Nekraševičius.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Laurynas Kasčiūnas penktadienį kalbėdamas Lietuvos radijui irgi sakė, jog Baltarusijoje esant „Wagner“ samdiniams, kai kurių Lietuvos pasienio punktų uždarymas yra tik laiko klausimas.

„Visada sakiau, kad tai (sienos su Baltarusija uždarymas – BNS) gali būti variantas, kad mes tą galime padaryti. Tiesą sakant, noriu pasakyti, kad NSGK dar prieš porą mėnesių priėmė tokį rekomendacinį sprendimą pagalvoti apie tam tikrų pasienio punktų uždarymą“, – LRT radijui penktadienį sakė L. Kasčiūnas.

„Kai kurių punktų uždarymas yra išvis tik laiko klausimas. Tai tikrai bus padaryta. Aš galbūt dabar nedetalizuosiu kurių, bet jeigu tiktai matysime, kad situacija aštrėja, sprendimas bus priimtas ir dėl visiško sienos uždarymo“, – akcentavo jis.

Lenkijoje, Suvalkų krašte, ketvirtadienį viešėjęs prezidentas Gitanas Nausėda teigė, kad Vilnius, Varšuva ir Ryga turi būti pasiruošusios kartu uždaryti sieną su Baltarusija, jei dėl „Wagner“ samdinių saugumo situacija blogėtų. Lenkijos pareigūnai yra užsiminę apie tokią galimybę.

„Wagner“ kovotojams įrengta bazė Baltarusijoje / AP nuotr.

„Mes truputėli skiriamės nuo lenkų. Lenkai truputėli daugiau viešai demonstruoja jėgą prie sienos. Mes viešai tą mažiau darome, bet visas planas, visa parengtis yra sudėliota. Kažkuriam etape įsijungtų ir mūsų kariuomenė“, – sakė L. Kasčiūnas.

Lietuvos ir Lenkijos vadovai ketvirtadienį lankydamiesi Suvalkų krašte tvirtino, kad Baltarusijoje šiuo metu yra apie 4 tūkst. „Wagner“ samdinių.

Pasak G. Nausėdos, dalis jų yra priartėję prie abiejų šalių sienos. Šalies vadovas taip pat pabrėžė, kad kovotojų skaičius Baltarusijoje nėra baigtinis – grupė čia planuoja dislokuoti iki 10 tūkst. kovotojų.