LRT FAKTAI. Grasinimai Marinai Abramovič: kas iš tikrųjų slypi po kaltinimais satanizmu?

Menotyrininkai ją vadina viena žymiausių performanso atlikėjų istorijoje, tačiau socialiniuose tinkluose Marina Abramovič šiandien linksniuojama diskutuojant ne meno, o politikos temomis, dar daugiau – jai metami sunkiai suprantami kaltinimai satanizmu.

LRT FAKTAI aiškinasi, kodėl kilo žymi kontroversija, neseniai pasiekusi ir Lietuvą.

Atkreipiame dėmesį, kad kai kurie publikuojami vaizdai vaizduoja kraują, sužalojimus ir gali šokiruoti.

Nuo kaltinimų satanizmu iki skatinimo susidoroti

Šie žmonės uždarose socialinių tinklų grupėse dažniausiai kalba apie pasaulio įtakinguosius, koronavirusą, 5G ryšį ir vakcinas, tačiau pastaruoju metu ėmė dalytis ir, atrodo, nesusijusia tema – M. Abramovič kūryba.

„Ši šlykšti moteris yra viena blogiausių satanistų visoje planetoje ir ji tai rodo ir viešai“, – rašo lietuvis, feisbuko vartotojas.

„Aš ją pareportinau kaip violence“, – rašo kitos grupės administratorius ir ragina kitus narius taip pat pažymėti menininkės puslapius socialiniuose tinkluose kaip smurtinį turinį. Didelė dalis šių žinučių yra necenzūrinės ir ragina fiziškai susidoroti su menininke bei pašalinti jos turinį iš interneto.

Tai ne pavienės nuomonės, o visas pasaulinis judėjimas, neseniai privertęs „Microsoft“ pašalinti iš interneto savo reklamą, kurioje pasirodė menininkė, nes tūkstančiai interneto vartotojų išreiškė neapykantą neigiamais komentarais bei reikalavimu turinį pašalinti.

Socialiniuose tinkluose plintanti melaginga žinutė / LRT.lt montažas

M. Abramovič performansuose neretai atliekami eksperimentai su kūnu, jis žalojamas ir išbandomos jo ribos. Internautai sako, kad tai – satanizmas, įtarinėja menininkę aukojant gyvus žmones, ji vadinama ragana.

Nesibodi iškraipyti faktų

Siekdami šokiruoti, internautai nevengia pagražinti realybės. Pavyzdžiui, aukščiau minėtame įraše pasidalyta vaikų su kontroversišku grimu nuotraukomis, esą tai Abramovič naujausia opera, tačiau juos panagrinėjus pasidaro aišku, kad šie šokiruojantys vaizdai su M. Abramovič neturi nieko bendro. Tai kadrai iš interneto, pirmą kartą publikuoti britų žiniasklaidoje pasirodžiusioje istorijoje apie kontroversišką vienos mamos surengtą Helovino fotosesiją savo vaikams. Tikrasis kūrinys „Septynios Marijos Kalas mirtys“, repetuojamas Bavarijos valstybinėje operoje, iš tikrųjų atrodo štai taip.

Šokiruojančių vaizdų iš tikrųjų neatskleidžia ir nuoroda į „Sueddeutsche Zeitung“, kuria dalijasi feisbuko vartotojas, tačiau jos pridėjimas melagingai žinutei neabejotinai prideda solidumo.

Tačiau menininkės darbai neretai yra šokiruojantys ir brutalūs, todėl jų nuotraukas internautai interpretuoja kaip šokiruojančių apeigų įrodymus.

Marina Abramovič / „YouTube“ stop kadras

Pavyzdžiui, viena populiariausių teorijų sako, kad menininkė organizuoja vakarienes, kuriose valgomi žmonių kūnai. Iš tikrųjų tai vakarienės, kurias ji organizuoja žymiems žmonėms ir mecenatams, jų metu išties valgomi neįprastai atrodantys patiekalai, pavyzdžiui, atrodantys kaip žmogaus kūno dalys – visa tai yra darbų ciklo „Spirit Cooking“ (liet. „Dvasių receptai“) dalis. Šie darbai net nėra laikomi žymiausiais menininkės karjeroje.

Tokios vakarienės, M. Abramovič ryšiai su garsenybėmis bei tai, kad ji yra viena turtingiausių bei žymiausių pasaulio menininkių, kurios darbai vertinami 10 mln. JAV dolerių, kai kuriuos sąmokslo teoretikus skatina susieti ją ir su Billu Gatesu, kuris šiuo metu yra įtrauktas į konspiracijų dėl koronaviruso bei vakcinų grandinę.

Be to, 2016 m. nutekinus Hillary Clinton rinkimų kampanijos štabo vadovo laiškus, juose buvo rastas kvietimas į vieną iš menininkės vakarienių – to pakako, kad su satanizmu būtų susieta ir pati H. Clinton.

Šiomis teorijomis apie tariamus M. Abramovič ryšius su satanizmu dalijasi ne tik dešinieji puslapiai ir grupės – kontroversiją dažnai aprašo ir „Russia Today“ kanalas, vadinamas Maskvos įrankiu skleidžiant informaciją anglakalbei auditorijai bei nevengiantis kelti kitų konspiracinių temų, kaip kad 5G ryšio tariama žala.

„Aš – menininkė, ne satanistė“

Būtent tai, kad jos darbų nuotraukos naudojamos ne tame kontekste, o kūrinių idėjos iškraipomos, labiausiai skaudina pačią menininkę.

„Noriu paklausti tų žmonių, gal galite liautis? Gal jau gana mane atakuoti? Nejaugi nematote, kad tai tik menas, kuriuo užsiimu jau 50 savo gyvenimo metų?“ – sakė Abramovič interviu „The New York Times“ praėjusį mėnesį, kai bene pirmą kartą atsiliepė apie atakas.

Ji atkreipė dėmesį, kad dažnai manipuliuojama net ir jos darbais, kurie yra skirti karo tematikai – Jugoslavijos karui, Rytų Ukrainos okupacijai.

Marina Abramovič / „YouTube“ stop kadras

Meno kritikė: tai populiarumo kaina

Į Mariną Abramovič nukreipta neapykanta susijusi su tuo, kad menininkė yra populiariausia pasaulio performanso menininkė, sako meno kritikė Aistė Paulina Virbickaitė.

„Nėra daugiau nė vieno performansų menininko tokio populiaraus, niekas net lygintis negali. <...> Čia yra ta populiarumo kaina, Marina tapo žvaigžde ne tik meno lauke, bet ir pasauline. Tai lyg ir siekiamybė, bet kartais nutinka tokie nemalonūs [incidentai]“, – teigia ji. Pasak meno kritikės, kiti žymūs performanso menininkai sulaukia diskusijų, jų kūryba patinka arba ne, bet jie nėra aptariami taip dažnai.

A. Virbickaitė priminė panašų incidentą, kai praėjusio amžiaus septintame dešimtmetyje buvo pasikėsinta į kitą garsų menininką Andy Warholą.

Meno kritikės teigimu, pačios Abramovič kūryba nėra atvirai politiška – priešingai, nei jai išsakomi kaltinimai.

„Ji apie kūną, apie ištvermę. Taip, yra skorpionai, yra karvių kaulai, kuriuos ji valė nuo mėsos [Performansas „Balkanų barokas“, skirtas karui Bosnijoje – LRT.lt] Tam tikra prasme tai yra politika, bet politika nėra Abramovič tikslas ir pagrindinis akcentas. Ji naudoja tam tikrą antžmogišką skausmą – neįtikėtina ištvermė ir atsparumas skausmui, ne kiekvienas tai gali“, – svarstė A. Virbickaitė.

Aistė Paulina Virbickaitė / asmeninio archyvo nuotr.

Kas slypi po susidomėjimu demonais?

Socialiniuose tinkluose satanizmo motyvas populiarus – juo kaltinama ne tik Marina Abramovič, bet ir daininkė Lady Gaga, o Lietuvoje neseniai pasirodė vaizdo įrašas, kuriame buvo bandoma satanistinių ženklų ieškoti grupės „The Roop“ pasirodyme, skirtame šių metų „Eurovizijai“.

Religijotyrininkas Alfredas Buiko, Vilniaus universitete rengiantis disertaciją apie sąmokslo teorijas, sako, kad blogio jėgų, demonų paieškos 21 amžiuje nėra tokios neracionalios, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio.

„Jau nuo senų laikų įvairios grupės yra siejamos su blogio jėgomis, pavyzdžiui, antisemitizimas: vadinamieji Siono protokolai iš esmės sako, kad žydai, masonai padeda Antikristui, ši teorija turi aiškų satanistinį elementą“, – sako religijų tyrėjas.

Pasak A. Buiko, religinė priedanga leidžia sustiprinti sąmokslo teorijas, jos iškart atrodo solidžiau, nes yra paremtos ilgamete tradicija, kalba apie moralę, blogio įsigalėjimą pasaulyje.

„Nors visuomenė yra sekuliari, vis tiek yra pakankamai žmonių, kurie tiki velniu, ir nebūtinai krikščionišku, jie patys susidėlioja savo tikėjimo idėjas. Tai veikia kaip tiesiog gerai pasaulį paaiškinantis pasakojimas“, – sako jis.

Marina Abramovič ir Ulay / Vida Press nuotr.

Paklaustas, kodėl net ir Lietuvos socialiniuose tinkluose kyla toks didelis susidomėjimas temomis, aktualiomis JAV, kaip nutiko ir Marinos Abramovič atveju, A. Buiko atkreipė dėmesį, kad būtent JAV šiandien galima vadinti įvairiausių sąmokslo teorijų kalve. Čia sukuriama daug patrauklaus turinio, pavyzdžiui, įvairių filmukų, kurie vėliau pasklinda viso pasaulio socialiniuose tinkluose.

„Anksčiau, kad pradėtų sklisti sąmokslo teorija, reikėjo atspausdinti knygą, dabar pakanka parašyti tweetą“, – sako religijotyrininkas.

Sąmokslo teorijos

Dauguma informacijos, plintančios socialiniuose tinkluose, iškreipia Marinos Abramovič darbų idėjas ir išima paskirus faktus iš konteksto. Paaiškėjo, kad jai priskiriamos nuotraukos dažnai net nėra susijusios su menininkės kūriniais, kaip nutiko ir lietuvių kalba platinamo įrašo atveju. Taip pat paaiškėjo, kad kritika ir atakos prieš menininkę yra susijusios su politika ir suaktyvėjo prieš 2016 m. JAV prezidento rinkimus, o nuo to laiko per įvairias konspiracijos teorijas menininkė yra siejama su politikais bei kitais žymiais žmonėmis, pavyzdžiui, H. Clinton arba B. Gatesu. Būtent iš JAV socialinių tinklų šias žinutes perėmė ir Lietuvos socialinių tinklų grupių nariai.