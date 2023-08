Šiauliuose planuojama įdiegti jungtinį traukinio ir viešojo transporto bilietą

Šiauliuose planuojama įdiegti jungtinį bilietą, kuris leistų atvykus traukiniu dar valandą važiuoti miesto viešuoju transportu.

Šiaulių miesto taryba miesto susisiekimo autobusų maršrutais bilietų sąrašą papildytų nauju – jungtiniu – bilietu. Bilietas kainuotų kaip įprastas miesto viešojo transporto bilietas: 60 euro centų, arba 30 euro centų su 50 proc. lengvata, 12 euro centų – su 80 proc. lengvata, tik jį būtų galima įsigyti kartu su traukinio bilietu.

Kaip nurodoma tarybos sprendimo projekte, jungtinis bilietas galiotų 60 min. nuo traukinio atvykimo momento, o jeigu traukinys vėluotų, keleiviui būtų sugeneruojamas naujas Jungtinis bilietas, kuriame automatiškai pasikeistų galiojimo laikas.

Traukinys / E. Blaževič/LRT nuotr.

Siūloma, kad jungtinis bilietas pradėtų veikti nuo spalio 1 dienos. Tikimasi, kad naujovė paskatins daugiau žmonių keliauti viešuoju transportu, naudojimasis juo taps paprastesnis ir labiau prieinamas.

Jungtinį bilietą Šiauliuose ketinama diegti Vilniaus pavyzdžiu, kur jungtinis bilietas pradėjo veikti pernai gruodį. Per pirmus du mėnesius buvo įsigyta 20 tūkst. e. bilietų, vienu bilietu per dieną vidutiniškai pasinaudojo per 300 traukiniu iš ir į Vilnių keliaujančių žmonių.

Dažniausiai jungtinį keliavimo būdą rinkosi tarp sostinės ir Kauno vykstantys keleiviai bei maršrutu Vilnius–Šiauliai–Klaipėda važiuojantys žmonės.

Šiaulių miesto viešąjį susisiekimą vykdanti bendrovė „Busturas“ Vilniaus pavydžiu skaičiuoja, kad per metus planuojamas klientų skaičius siektų 17 tūkst., pajamos – per 10 tūkst. eurų.