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Новости2023.11.03 11:45

ФОТО: В Вильнюсе открылась новая сеть супермаркетов-дискаунтеров

LRT.lt
LRT.lt 2023.11.03 11:45
В Вильнюсе открылась новая сеть супермаркетов "Maisto Logistikos centras"
В Вильнюсе открылась новая сеть супермаркетов "Maisto Logistikos centras" / D. Umbraso/LRT nuotr.

Во второй день ноября в Вильнюсе открылась новая сеть супермаркетов-дискаунтеров "Maisto Logistikos centras". Владельцы магазина планируют более активное развитие в следующем году. 

Приоритетом сети супермаркетов, расположенной в микрорайоне Лаздинай на улице Архитекту 11, являются литовские товары и низкие цены.

Как сообщается в пресс-релизе компании, магазин обещает отличаться от других своими помещениями, которые будут больше похожи на склад, с товарами, размещенными на поддонах или металлических стеллажах.

"Большую часть нашего ассортимента составят непортящиеся продукты питания, но также будут представлены бытовая химия, хозяйственные товары, средства гигиены и напитки", - сказал Юстас Подерис, руководитель сети супермаркетов.

В следующем году компания планирует расширить свою деятельность, открыв шесть магазинов в Алитусе, Йонаве, Каунасе, Клайпеде, Утене и Мажейкяй.

В Вильнюсе открылась новая сеть супермаркетов "Maisto Logistikos centras"
В Вильнюсе открылась новая сеть супермаркетов "Maisto Logistikos centras" / D. Umbraso/LRT nuotr.
В Вильнюсе открылась новая сеть супермаркетов "Maisto Logistikos centras"
В Вильнюсе открылась новая сеть супермаркетов "Maisto Logistikos centras" / D. Umbraso/LRT nuotr.
В Вильнюсе открылась новая сеть супермаркетов "Maisto Logistikos centras"
В Вильнюсе открылась новая сеть супермаркетов "Maisto Logistikos centras" / D. Umbraso/LRT nuotr.
В Вильнюсе открылась новая сеть супермаркетов "Maisto Logistikos centras"
В Вильнюсе открылась новая сеть супермаркетов "Maisto Logistikos centras" / D. Umbraso/LRT nuotr.
В Вильнюсе открылась новая сеть супермаркетов "Maisto Logistikos centras"
В Вильнюсе открылась новая сеть супермаркетов "Maisto Logistikos centras" / D. Umbraso/LRT nuotr.
В Вильнюсе открылась новая сеть супермаркетов "Maisto Logistikos centras"
В Вильнюсе открылась новая сеть супермаркетов "Maisto Logistikos centras" / D. Umbraso/LRT nuotr.
В Вильнюсе открылась новая сеть супермаркетов "Maisto Logistikos centras"
В Вильнюсе открылась новая сеть супермаркетов "Maisto Logistikos centras" / D. Umbraso/LRT nuotr.
В Вильнюсе открылась новая сеть супермаркетов "Maisto Logistikos centras"
В Вильнюсе открылась новая сеть супермаркетов "Maisto Logistikos centras"
В Вильнюсе открылась новая сеть супермаркетов "Maisto Logistikos centras"
В Вильнюсе открылась новая сеть супермаркетов "Maisto Logistikos centras"
В Вильнюсе открылась новая сеть супермаркетов "Maisto Logistikos centras"
В Вильнюсе открылась новая сеть супермаркетов "Maisto Logistikos centras"
В Вильнюсе открылась новая сеть супермаркетов "Maisto Logistikos centras"
В Вильнюсе открылась новая сеть супермаркетов "Maisto Logistikos centras"
# Литва
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