Ученые выяснили, чем питались жители Литвы в древности

Морская капуста была распространенным продуктом питания в Европе на протяжении тысячелетий, обнаружили исследователи. В ходе исследования были выявлены соответствущие следы на зубах людей, проживавших на территории от Испании до Литвы в период с 6400 г. до н.э. по XII в. н.э. Об этом сообщает издание The Guardian.

В западной кухне морские водоросли могут считаться необычным ингредиентом, который встречается в модных кулинарных книгах или в местных деликатесах. Но, оказывается, морские водоросли были привычным продуктом питания для жителей как юной, так и Восточной Европы на протяжении тысячелетий.

Исследователи обнаружили следы ее употребления на человеческих зубах на территории от Испании до Литвы в период с 6400 г. до н.э. до раннего средневековья.

Это открытие стало неожиданностью, поскольку традиционно считалось, что с развитием земледелия в эпоху неолита водные ресурсы выбрасывались на свалку. Интересно, что в XVIII веке морская капуста считалась пищей бедных.

Карен Харди, соавтор исследования и профессор доисторической археологии из Университета Глазго, говорит: "Идея о том, что морская капуста является продуктом питания, в Европе вообще не возникала".



Харди выразила надежду, что результаты исследования могут изменить представление о потреблении морских водорослей и побудить людей вновь включить их в свое меню. Ученый акцентирует, что водоросли не только полезны и вкусны, но и являются возобновляемым ресурсом.