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Новости2023.10.08 17:10

Израильский политик: «Нападение террористов ХАМАС на Израиль сравнимо с 11 сентября 2001 года»

Ольга Угрюмова РС LRT.lt
Ольга Угрюмова, Русская служба Радио LRT, LRT.lt 2023.10.08 17:10
Израильские военнослужащие выводят жителей из-под огня
Израильские военнослужащие выводят жителей из-под огня / фото АР

Израильское ТВ сообщает о том, что в результате террористического прорыва ХАМАС убиты более 500 израильтян. Речь идет об «осторожной оценке». Эксперты отмечают, что в реальности цифра может быть в два раза больше.

В интервью Русской службе Радио LRT израильский политик и общественный деятель, адвокат Ариэль Бульштейн назвал вчерашнее нападение на Израиль «одиннадцатым сентября».

Ариэль Бульштейн
Ариэль Бульштейн / фото из личного архива

- Ариэль, что сейчас происходит в Израиле?

- Израильская армия завершает зачистку тех населенных пунктов и территорий между населенными пунктами, которые вчера были захвачены террористами, проникшими на территорию Израиля. Нужно подчеркнуть, что из трагических событий вчерашнего дня наиболее страшным было именно это проникновение террористов. Пока нет точных данных, сколько террористов ХАМАСа под прикрытием ракетного обстрела, весьма массированного, проникли на территорию Израиля.

Террористы де-факто захватили несколько населенных пунктов, прилегающих к границе с сектором Газа, и там совершили варварскую резню. Они прочесывали дом за домом, заходили в каждую квартиру и убивали еврейские семьи, детей, стариков… Часть захваченных жителей отправляли в Газу, причем среди этих заложников – среди этого «живого щита», которым они собираются теперь пользоваться, – есть и четырехлетние дети, есть младенец, которому нет даже года.

То, что вчера произошло, это – израильское 11 сентября. У меня просто нет другого сравнения. Это невероятная по своей сущности и по объемам бойня, которую террористическим актом даже нельзя назвать. Наша страна сталкивалась с жесточайшими террористическими атаками, но не в таком объеме, не с таким зверством. В этой бойне участвовали не только террористы ХАМАСа: после того, как они прорвали пограничный забор, тысячи жителей Газы – люди, которые даже формально не числятся в террористических организациях – хлынули на израильскую территорию. Часть из них занималась мародерством. Часть убивала израильтян иногда просто голыми руками, ножами...

Израильский солдат рядом с жертвами нападения террористов организации ХАМАС
Израильский солдат рядом с жертвами нападения террористов организации ХАМАС / Фото АР

- Почему это стало возможным? Ведь израильская армия – самая лучшая в мире, израильская разведка – одна из самых лучших разведок мира. Почему не сработали имеющиеся у Израиля механизмы?

- Это очень хороший вопрос. Я бы разделил ответ на него на две плоскости. Первая – это оперативная плоскость. С ней будут разбираться. Есть действительно целый ряд тяжелых вопросов: как могла израильская разведка (а у нас есть не одна разведка, а целая структура, в том числе и военная разведка), как они могли проспать подготовку врага к столь масштабному нападению на Израиль? Теракты террористов-одиночек нельзя заранее предотвратить по объективной причине: ты не можешь догадаться, что происходит в голове у потенциального террориста. А то, что произошло вчера – это программа, которая готовилась ХАМАСом, возможно, на протяжении нескольких месяцев, а то и лет. И как именно это не попало в сферу интереса наших разведывательных структур, это – очень хороший вопрос. Конечно, не сейчас, а после того, как эта война будет завершена, будет время в этом разбираться.

Вторая плоскость, которая не менее важна, – плоскость более стратегическая и принципиальная. Дело в том, что в течение долгих лет, возможно, даже десятилетий, в израильском обществе культивировалась концепция, согласно которой с террористами можно договариваться, можно найти какие-то точки соприкосновения, какие-то компромиссы, удовлетворить какие-то их требования, а они взамен на это обеспечат Израилю долгосрочную безопасность. Если даже не полноценный мир, то по крайней мере, возможность Израилю существовать. И вот именно эта концепция вчера обрушилась. ХАМАС ведь возник в секторе Газа не сам с собой, он не упал с небес. Еще 15-18 лет назад невероятно было представить, что прямо под боком, в сотнях метрах от жилых домов израильтян, возникнет такая вот людоедская террористическая организация, да еще и вооруженная до зубов ракетами и другим продвинутым вооружением. Ее возникновение – это результат колоссальной израильской ошибки.

В 2005 году тогдашнее израильское правительство приняло решение уйти из сектора Газа, депортировать все еврейское население из этого региона, вывести оттуда израильскую армию. Тогдашние израильские лидеры заверили израильтян, что, мол, если мы удовлетворим это требование террористов, то по крайней мере они на этом остановятся. Более того, были даже обещания, что раз мы освободили их от так называемой «оккупации», значит, соответственно, они теперь будут созидать и строить там «новый Сингапур». Тогдашний израильский тогдашний лидер Шимон Перес так и говорил, что Газа будет «новым Сингапуром». Но «Сингапура» не случилось… ХАМАС – организация, которая ставит своей целью уничтожение Израиля. Это официально декларируемая цель ХАМАСа, записанная черным по белому в хартии этой организации.

Израильские военнослужащие
Израильские военнослужащие / Фото АР

Вера в то, что можно теми или иными территориальными и другими уступками изменить сущность террористической организации, которая хочет уничтожить нашу страну, была слепой. Именно эта концепция и породила слепоту в отношении того, что можно теми или иными методами прийти к сосуществованию с террором, а если он находится за пограничным забором, то можно с ним как-то справиться. Это – ложная концепция. Это – мина замедленного действия, которая была заложена, к сожалению, 18 лет назад.

Невозможно изменить нутро террористической идеологии. Она продолжает действовать, только пользуется компромиссами, которых добивается для того, чтобы продолжить свою войну против Израиля. Каждая израильская уступка воспринимается террористами как приглашение продолжать террористическую войну против нас еще более жестокими средствами. Понимаете, они воспринимают вот эту израильскую готовность к миру, к компромиссу, как признак слабости. К сожалению, на Ближнем Востоке это однозначный рецепт к тому, что на тебя будут нападать еще больше. Именно это мы наблюдали вчера и, к сожалению, это происходит еще и сегодня, потому что наша армия пока не ликвидировала всех террористов, находящихся на израильской территории.

Но я надеюсь, что эти события разбудили от иллюзорного сна подавляющее большинство израильтян, и мы не будем более наступать на те же самые грабли, идя на уступки террору, идя на компромиссы с ним, думая, что это обеспечит нам какую-то безопасность.

ХАМАС нанес ракетные удары по Израилю
ХАМАС нанес ракетные удары по Израилю / Фото АР

- Ариэль, ведь совсем недавно Израиль выдал большое количество разрешений палестинцам на работу на территории Израиля. По-моему, были и еще какие-то уступки.

- Совершенно верно. И это только один маленький пример. Я могу продолжить этот длинный список. Даже сейчас, после этого зверского нападения, когда фактически мы ведем войну, Израиль продолжает поставлять в сектор Газа, например, воду. Вот только вчера было решено отключить поставку израильского электричества, которое, между прочим, мы бесплатно даем сектору Газа несмотря на то, что это электричество, в частности, идет на производство в подземных мастерских ХАМАСа новых ракет, которыми они обстреливают Израиль. Это и есть тот самый замкнутый круг ложной концепции.

Израильские военнослужащие выводят жителей из-под огня
Ариэль Бульштейн
Израильский солдат рядом с жертвами нападения террористов организации ХАМАС
Израильские военнослужащие
ХАМАС нанес ракетные удары по Израилю
# Литва# Израиль
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