В воскресенье Якштас не встретился с бастующими учителями: говорит, что их не нашел

В воскресенье утром не состоялось запланированных встреч министра образования, науки и спорта Гинтаутаса Якштаса с бастующими учителями. По словам главы ведомства, учителей не было ни возле здания правительства в Вильнюсе, ни по дороге в столицу. Представители учителей парируют, что они всегда находятся на месте проведения митинга.

По словам Якштаса, в воскресенье утром на столичной площади Кудирки не было бастующих учителей.

"Я с самого утра пошел на площадь, но учителей там не было", - сказал министр в воскресенье агентству BNS.

По его словам, бастующие учителя не явились и в помещение Дома правительства, где Якштас и сотрудники министерства ждут педагогов, желающих изложить свои проблемы и предложить пути их решения.

"Мы открыли комнатку гражданственности, которая находится совсем рядом с местом их забастовки, чтобы им было удобно прийти, но ни в пятницу, ни в субботу, ни сегодня никто не появился (...) Сейчас я уже дома, мы с коллегами ротируемся", - сказал Якштас.

Гинтаутас Якштас / E. Blaževič/LRT nuotr.

На месте проведения забастовочного митинга – площади Кудирки – всегда есть учителя, а некоторые из них со вчерашнего вечера ночевали в палатках, - сообщила заместитель председателя профсоюза работников образования Литвы Эрика Ляйпуте-Стунджене.

"Учителя ночевали на площади, там круглосуточно есть наши представители, я сама там была, но министра не видела. Может, он и прохаживался, но я его не заметила", - сказала агентству BNS Ляйпуте-Стунджене.

По ее словам, официальная часть забастовки в воскресенье проходит с 12:00 примерно до 21:00.

Запланированная на воскресенье встреча министра с теми учителями, что пешком идут в Вильнюс со стороны Тракай, также не состоялась, поскольку, по словам Гинтаутаса Якштаса, учителей там не было.

"Мы планировали съездить поговорить с преподавателями, которые направляются в Вильнюс. Перед выездом созвонились с координаторами и организаторами, поинтересовались, все ли идет по плану. Они сказали, что, к сожалению, в данный момент никто не идет, приезжать и искать не стоит, так что мы и не ездили", - сказал министр.

По словам Эрики Ляйпуте-Стунджене, бастующие учителя идут пешком в Вильнюс не со стороны Тракай, а направляются из Зарасай и Клайпеды.

В субботу и министр, и представители профсоюза заявляли, что готовы продолжать переговоры.

Забастовка учителей в Вильнюсе / E. Blaževič / LRT nuotr.

Союз работников образования Литвы во главе с Андрюсом Навицкасом требует повышения зарплат на 20 проц. в сентябре и еще на 30 проц. с января следующего года. Помимо этого, профсоюз требует сокращения количества учащихся в классах.

Министр образования Якштас предложил профсоюзу повышение на 10 проц. в сентябре и на 21 проц. в следующем году, но глава профсоюза не согласился на такое предложение.

По данным Национального агентства просвещения, к забастовке присоединились более 2000 учителей: всего в 132 школах Литвы бастуют 2439 работников, 2257 из них – педагоги.

Всего в учреждениях, где проходит забастовка, работают 11,2 тыс. человек. Эти учреждения составляют около 7 процентов всех учебных заведений.

Профсоюз работников просвещения Литвы утверждает, что забастовку начали около 3000 педагогов примерно в 185 учебных заведениях.