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Новости2023.09.26 17:02

Министр Гентвилас: "Возврат земель в Вильнюсе завершится весной 2024 года"

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BNS, LRT.lt 2023.09.26 17:02
Вильнюс
Вильнюс / E. Blaževič / LRT.lt nuotr.

Возврат земель в натуральной или денежной форме в городе Вильнюсе завершится в марте-апреле следующего года, сообщил министр окружающей среды Литвы Симонас Гентвилас.

"Земельная реформа в Вильнюсе завершится в марте-апреле", - заявил министр во вторник в Сейме, отвечая на опасения, высказанные депутатом Ритой Тамашунене о том, что может не остаться земли, которую можно было бы отдать бывшим владельцам.

Гентвилас пообещал, что рассчитаются со всеми жителями.

"Все ли возьмут, зависит от них. Будут ли брать участками, возьмут ли компенсацию в виде леса, возьмут ли денежную компенсацию, но государство и Вильнюсское самоуправление сделают это, а мы выполним всю домашнюю работу", - заявил министр.

По его словам, этой осенью и зимой муниципалитет Вильнюса передаст для этих целей достаточно участков - об этом есть договоренность с мэром Валдасом Бенкунскасом.

До 1 ноября 2023 года Сейм разрешил жителям, уже подавшим заявления о восстановлении права собственности на землю в городе, изменить способ оплаты и запросить эквивалентный лесной участок - в данном случае примерно 3 тыс. человек могут получить лесные участки.

Большинство жителей, которым не вернули их земли, проживают в Вильнюсе и в Григишкес. В городе Тракай права собственности восстановлены на 93,8% земельных площадей, указанных в обращениях граждан, восстановления прав собственности там ожидают 33 гражданина.

# Литва
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