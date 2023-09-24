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Новости2023.09.24 12:36

Финская газета опубликовала редкие видео Путина из начала 1990-х

РC
Радио «Cвобода» 2023.09.24 12:36
Владимир Путин
Владимир Путин / стоп-кадр из видеоролика газеты Yle

Финская газета Yle в воскресенье опубликовала несколько коротких видео и стоп-кадров из них с участием нынешнего российского президента Владимира Путина, на которых он запечатлён на отдыхе в Финляндии в начале 1990-х годов, когда он занимал пост главы комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.

"Уникальное домашнее видео показывает, как Путин проводил свободное время на роскошной вилле на юге Финляндии во времена распада Советского Союза" - предваряет издание свою публикацию.

Yle обращает внимание на одежду Путина - "светлую майку и синие спортивные брюки Adidas", а также на его растрёпанные волосы.

"Таким был Путин до того, как разбогател: плохая ветровка, плохая прическа, плохая рубашка без рукавов", - цитирует издание Люка Хардинга, эксперта по России, журналиста The Guardian.

Видео, попавшее в распоряжение Yle, было снято в Финляндии во время первомайских выходных в начале 1990-х годов. Точный год не называется.

На видео показано, как Путин в майке и спортивных штанах играет в пинг-понг в паре со своим начальником, тогдашним мэром Петербурга Анатолием Собчаком, против двух предположительно охранников. На видео также попал момент, когда Путин, Собчак и ещё несколько людей обедают на террасе.

Видео, как пишет Yle, было снято на представительской вилле компании Thomesto Group, которая вела бизнес в России. Местом действия является остров Торсё на южном побережье Финляндии. Финская компания Thomesto импортировала необработанную древесину из России, "поэтому связи с руководителями ее восточного соседа были для нее жизненно важны", - пишет издание.

Yle не называет источник видео, "поскольку реакция Путина на разоблачения его личной жизни может быть непредсказуемой". Отрывок ранее был опубликован на Youtube, но его быстро оттуда удалили.

Издание также побеседовало с одним из финских бизнесменов, который был на вилле во время визита Собчака и Путина. Он рассказал, что играл с Путиным в пинг-понг. Также во время визита гости ловили рыбу. На одном из видео Путин и Собчак вместе с топ-менеджером Thomesto едут на лодке. На отдыхе, судя по всему, присутствовали тогдашняя жена Путина Людмила и его дочери.

На видео, где Собчак с Путиным обедают, мэр Петербурга режет большой кусок мяса. "Это надо пустить на телевидение, показать, как питается мэр, кости глодает" - шутит в кадре Путин. "Группа ест жаркое и шутит о своем обжорстве, в то время как люди в их родном городе страдают от нехватки еды", - пишет Yle. При этом финский участник встречи отмечает, что Путин держался сдержанно, не говорил о "женщинах и жизни" и почти не пил спиртного.

"Игрок в пинг-понг, носивший слегка растрепанные волосы и свободные спортивные штаны, с тех пор смог улучшить свой имидж благодаря неограниченным деньгам и власти. Конечный результат выглядит мрачно", - констатирует Yle, отмечая, что сейчас 71-летний Путин "покупает самую дорогую модную одежду, какую только можно купить за деньги, и даже не делает вид, что идентифицирует себя с простыми людьми".

Путин возглавлял комитет по внешним связям в администрации Петербурга с 1991 по 1994 годы, до 1996 был заместителем мэра города. Многочисленные свидетели событий в городе в те годы, включая знакомых Путина, считают, что он был причастен к незаконным схемам, имел связи с организованной преступностью. Ни одно из этих обвинений не рассматривалось в суде и соответственно не было доказано. В окружение Путина по-прежнему входит ряд лиц, работавших с ним в Петербурге в 1990-е годы.

Радио Свобода

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