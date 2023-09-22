Впервые число иностранцев, проживающих в Литве превысило 200 тысяч

Число иностранцев, проживающих в Литве, впервые в истории страны превысило 200 тысяч и на 1 сентября достигло 203 157 человек из разных зарубежных стран, свидетельствуют статистические данные Департамента миграции.

В середине этого года в Литве было чуть более 195 тысяч иностранцев, а в начале года - почти 190 тысяч.

"В начале года мы наблюдали небольшое замедление иммиграции иностранных рабочих в Литву. Возможно, это было связано с разговорами о надвигающейся рецессии в то время. Однако весной темпы подачи заявлений на вид на жительство снова ускорились, поэтому за июль и август число иностранцев в Литве выросло на 7 тысяч", - сообщила директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

По данным ведомства, самой крупной общиной иностранцев в Литве по-прежнему остаются украинцы - 85 579 человек. Большинство граждан Украины прибыли в Литву после того, как российское вторжение в эту страну началось в прошлом году. В последнее время численность граждан упомянутого государства относительно стабильна.

Больше всего за год выросла белорусская община в Литве. На начало года в нашей стране проживало чуть более 48 тысяч граждан Беларуси, на 1 сентября их было более 60 тысяч.

Число российских граждан в Литве с начала года незначительно увеличилось - примерно на 500 человек. На 1 сентября в их стране проживало 16 179, большая часть из них - 8 571 человек - постоянные жители Литвы, живущие здесь уже несколько десятков лет и более.

По данным ведомства, на российскую миграцию повлияло ужесточение визового режима, введенное в прошлом году, и вступивший в силу в этом году Закон об ограничительных мерах, который существенно сократил возможности для граждан России, развязавшей войну в Украине, легально въезжать и находиться в Европейском Союзе и в Шенгенской зоне.

Как показывает статистика Департамента миграции, увеличились и более мелкие общины народов, проживающих в Литве.

Например, четвертая по численности группа киргизов в нашей стране в этом году увеличилась более чем в два раза - с 1960 граждан Киргизии в начале года до 4172 киргизов в сентябре. Граждан Узбекистана увеличилось с 1834 в начале этого года до 4141 в сентябре. Сейчас это пятая по численности группа иностранцев в Литве.

В Литве также проживает более 3 тысяч граждан Таджикистана и Индии, по 2 тысяч азербайджанцев и казахов, почти две тысячи грузин, около полторы тысячи турок, чуть меньше молдаван.