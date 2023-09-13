В этом сезоне прививки от COVID-19 останутся бесплатными, можно прививать и мледенцев

В этом сезоне прививку от COVID-19 смогут сделать все жители в возрасте от шести месяцев и старше, вакцинация будет бесплатной для тех, кто охвачен обязательным медицинским страхованием.

"В Литву доставлена ​​обновленная вакцина против COVID-19, и ожидается, что возможность прививаться этой вакциной будет предоставлена ​​всем жителям в возрасте от шести месяцев и старше", - заявила в среду на заседании Комитета Сейма по вопросам здравоохранения советник Департамента укрепления здоровья Министерства здравоохранения Литвы Юргита Пакальнишкене.

По ее словам, стратегия вакцинации будет представлена ​​общественности в конце сентября.

Также предусмотрено, что если за неделю совокупная заболеваемость гриппом, COVID-19 и простудой превысит 1,5 тыс. случаев на 100 тысяч жителей, а для лечения COVID-19 и гриппа в больницах будут заняты более 1,5 тысяч коек, и 120 мест в реанимации и более, будет решаться вопрос об объявлении эпидемии в стране или в отдельных муниципалитетах.

В период эпидемии будет усилен контроль в лечебных и социальных учреждениях, введены ограничения на проведение мероприятий, введен инфекционно-ограничительный режим, рекомендована дистанционная работа и ношение средств защиты.

По словам Пакальнишкене, прогнозируется, что COVID-19-19 не достигнет уровня заболеваемости первого года.

Пик заболеваемости COVID-19 пришелся на начало февраля 2021 года, когда за сутки в Литве выявляли более 14 тыс. заражений этим инфекции этим заболеванием. Всего в стране хотя бы один раз коронавирусом заразились около 1,19 миллиона человек.

По последним данным, сейчас в больницах проходят лечение 35 пациентов с COVID-19, двое из них находятся в реанимации.

Число новых случаев коронавируса за 14 дней на 100 тысяч жителей достигает 67,8 случаев, доля положительных диагностических тестов за семь дней составляет 23,3%.

В Минздраве утверждают, что за последние недели зафиксировали небольшой рост заболеваемости.