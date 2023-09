Число жертв землетрясения в Марокко превысило тысячу

В результате землетрясения в Марокко погибли, по последним данным, 1037 человек. Об этом сообщило государственное телевидение со ссылкой на министерство внутренних дел страны. Ещё свыше 1200 человек ранены.

По оценкам, которые приводит агентство Reuters, магнитуда толчков в районе горного хребта Высокий Атлас поздно ночью в пятницу составила 7,2. Ранее со ссылкой на предварительные оценки Геологической службы США говорилось о магнитуде в 6,8 и последующих повторных толчках меньшей силы.

"Это самое сильное землетрясение, зарегистрированное в данном регионе", – заявил марокканский сейсмолог Лахсен Мханни, отметив, что в горных районах землетрясения такого масштаба редки.

Эпицентр землетрясения находился в 70 километрах от густонаселённого Марракеша и недалеко от популярного горнолыжного курорта Укаймеден. Судя по видео, которыми делятся марокканцы в соцсетях, от толчков пострадали знаменитые красные стены вокруг старой части Марракеша, внесённой в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Partial collapse of the old walls of Marrakech due to the 7 degree earthquake that hit Morocco this night.#Morocco #Earthquake #Marrakech #AlHaouz#HespressEng pic.twitter.com/U8WTKWJeWJ