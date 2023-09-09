Naujienų srautas

Землетрясение в Марокко
Новости 1 ч. назад

Число жертв землетрясения в Марокко превысило тысячу

Куба
Новости 9 ч. назад

На Кубе арестовали 17 человек по делу о вербовке на войну в Украине

Илья Пономарев
Новости 9 ч. назад

В России возбудили очередное дело против Ильи Пономарёва

Последствия землетрясения в Марракеше
Новости 9 ч. назад

В Марокко сотни человек погибли в результате землетрясения

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Новости 9 ч. назад

Российский МИД вызвал посла Армении за «серию недружественных шагов»

Автобус на водородном топливе
Новости 10 ч. назад

В Каунасе и Вильнюсе впервые будет курсировать автобус на водородном топливе

Лес
Новости 10 ч. назад

В Литве проходит акция по уборке лесов

Папа римский Франциск
Новости 10 ч. назад

Подоляк исключил посредничество Ватикана в переговорах с РФ

Парк Вингис
Новости 10 ч. назад

В парке Вингис отметят Всемирный день предотвращения самоубийств

Ракета HII-A взлетает со стартовой площадки космического центра Танэгасима в Кагосиме, южная Япония
Новости 11 ч. назад

Япония запустила ракету с рентгеновским телескопом и лунным модулем

Баскетбол
Новости 11 ч. назад

Литва сразится с Латвией за пятое место на чемпионате мира по баскетболу

Саммит G20 в Нью-Дели
Новости 11 ч. назад

Без Путина и Си: чего ждать от саммита G20 в Нью-Дели

Рига
Новости 11 ч. назад

Россияне в Латвии могут получить 2 года на экзамен по языку

Антониу Гутерриш
Новости 11 ч. назад

Немецкие СМИ: Гутерриш предложил России смягчение санкций

Митинг белорусской оппозиции
Новости 12 ч. назад

Что еще в Беларуси теперь нельзя эмигрантам и за что сажают тех, кто остался

Гитанас Науседа
Новости 13 ч. назад

Науседа: «Мы должны добиваться получения Литвой всех средств RRF»

Новости2023.09.09 18:40

Число жертв землетрясения в Марокко превысило тысячу

РC
Радио «Cвобода» 2023.09.09 18:40
Землетрясение в Марокко
Землетрясение в Марокко / AP nuotr.

В результате землетрясения в Марокко погибли, по последним данным, 1037 человек. Об этом сообщило государственное телевидение со ссылкой на министерство внутренних дел страны. Ещё свыше 1200 человек ранены.

По оценкам, которые приводит агентство Reuters, магнитуда толчков в районе горного хребта Высокий Атлас поздно ночью в пятницу составила 7,2. Ранее со ссылкой на предварительные оценки Геологической службы США говорилось о магнитуде в 6,8 и последующих повторных толчках меньшей силы.

"Это самое сильное землетрясение, зарегистрированное в данном регионе", – заявил марокканский сейсмолог Лахсен Мханни, отметив, что в горных районах землетрясения такого масштаба редки.

Эпицентр землетрясения находился в 70 километрах от густонаселённого Марракеша и недалеко от популярного горнолыжного курорта Укаймеден. Судя по видео, которыми делятся марокканцы в соцсетях, от толчков пострадали знаменитые красные стены вокруг старой части Марракеша, внесённой в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Власти Марокко отмечают, что большинство разрушений произошло за пределами населённых районов – однако из-за труднодоступности горных деревень точные масштабы катастрофы всё ещё неизвестны.

Радио Свобода

# В мире
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Куба
9 ч. назад

На Кубе арестовали 17 человек по делу о вербовке на войну в Украине

Илья Пономарев
9 ч. назад

В России возбудили очередное дело против Ильи Пономарёва

Последствия землетрясения в Марракеше
9 ч. назад

В Марокко сотни человек погибли в результате землетрясения

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
9 ч. назад

Российский МИД вызвал посла Армении за «серию недружественных шагов»

Автобус на водородном топливе
10 ч. назад

В Каунасе и Вильнюсе впервые будет курсировать автобус на водородном топливе

Лес
10 ч. назад

В Литве проходит акция по уборке лесов

Папа римский Франциск
10 ч. назад

Подоляк исключил посредничество Ватикана в переговорах с РФ

Парк Вингис
10 ч. назад

В парке Вингис отметят Всемирный день предотвращения самоубийств

Ракета HII-A взлетает со стартовой площадки космического центра Танэгасима в Кагосиме, южная Япония
11 ч. назад

Япония запустила ракету с рентгеновским телескопом и лунным модулем

Баскетбол
11 ч. назад

Литва сразится с Латвией за пятое место на чемпионате мира по баскетболу

Митинг белорусской оппозиции
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.09.09 07:00
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Что еще в Беларуси теперь нельзя эмигрантам и за что сажают тех, кто остался

Баскетбол
2023.09.09 08:35

Литва сразится с Латвией за пятое место на чемпионате мира по баскетболу

Саммит G20 в Нью-Дели
2023.09.09 08:20

Без Путина и Си: чего ждать от саммита G20 в Нью-Дели

Автобус на водородном топливе
2023.09.09 09:36

В Каунасе и Вильнюсе впервые будет курсировать автобус на водородном топливе

Последствия землетрясения в Марракеше
2023.09.09 10:05

В Марокко сотни человек погибли в результате землетрясения

Куба
2023.09.09 10:40

На Кубе арестовали 17 человек по делу о вербовке на войну в Украине

Илья Пономарев
2023.09.09 10:15

В России возбудили очередное дело против Ильи Пономарёва

Парк Вингис
2023.09.09 08:49

В парке Вингис отметят Всемирный день предотвращения самоубийств

Лес
2023.09.09 09:23

В Литве проходит акция по уборке лесов

Папа римский Франциск
2023.09.09 09:00

Подоляк исключил посредничество Ватикана в переговорах с РФ