Литва не планирует ограничивать выдачу проездных документов белорусам без паспортов

Литовские власти не планируют менять процедуры выдачи белорусам «паспортов иностранца». Для получения этого документа необходимо обосновать, почему человек не может оформить паспорт на родине, пояснили «Белсату» в Департаменте миграции при Министерстве внутренних дел Литвы.

«Мы знаем, что теперь белорусы должны возвращаться в Беларусь, чтобы продлить документы. Однако большинство белорусов, которые здесь живут и работают, имеют возможность вернуться, и они это очень часто делают», — заявила директор Департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте.

В то же время, по ее словам, Литва продолжит выдавать специальные «паспорта иностранца» тем гражданам Беларуси, кто не может оформить новый идентификационный документ на родине. Однако надо обосновать необходимость получения такого документа.

«Мы отдельно рассматриваем каждый случай белорусов, которые опасаются преследования и не могут ехать в Беларусь. Если действительно по объективным причинам белорус не может вернуться на родину, мы выдаем паспорт иностранца», — пояснила она.

Глава Департамента миграции подчеркнула, что паспорт иностранца могут оформить владельцы временного или постоянного ВНЖ, проживающие в Литве.

«Паспорт иностранца» заменяет национальный белорусский паспорт в поездках за пределы Литвы и признается почти всеми странами, признающими паспорт гражданина Литвы. Белорус с литовским паспортом иностранца может свободно путешествовать по Шенгенской зоне в течение максимум 90 дней в течение полугода (так как одновременно имеет вид на жительство в Литве). Однако все равно требуется оформлять визы тех стран, куда гражданам Беларуси безвизовый въезд запрещен.

Оформление паспорта иностранца в Литве стоит 65 евро. В течение пяти дней власти должны рассмотреть заявление и при положительном решении выдать документ в течение еще 30 дней.



Напомним, Александр Лукашенко подписал указ, запрещающий посольствам и консульствам Беларуси за рубежом выдавать гражданам новые паспорта. Указ приостанавливает право обменивать и продлевать действие документов за границей. Указ вступил в силу с 7 сентября.

Белорусы, проживающие за границей, должны будут возвращаться в страну и запрашивать новый паспорт в органах внутренних дел по месту последней регистрации.

После протестов 2020 года множество белорусов покинули страну из-за репрессий, однако точной цифры уехавших нет. По оценкам парламентской ассамблеи Совета Европы, после протестов в 2020 году в ЕС эмигрировали от 200 до 500 тысяч белорусов.

Новая газета – Балтия