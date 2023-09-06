Naujienų srautas

Энтони Блинкен
Новости 25 мин. назад

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев

Елена Зеленская и Диана Науседене в Вильнюсе
Новости 56 мин. назад

Диана Науседене в Киеве участвует в саммите первых леди

Деньги
Новости 1 ч. назад

Экономист: «Повышение минимальной заработной платы в Литве недостаточное»

Киев
Новости 1 ч. назад

Россия нанесла удары по Киеву и Измаилу

Компьютер
Новости 2 ч. назад

В индексе качества цифровой жизни Литва опустилась на 13-е место

Вильнюс
Новости 2 ч. назад

Погода: в Литве будет тепло и солнечно

Максим Резник
Новости 3 ч. назад

Объявленный иногентом Максим Резник: "Очевидна ответственность всех россиян - мы проиграли свою войну"

Флаг России
Новости 3 ч. назад

Похищенную и вывезенную в Россию девочку вернули в Литву

Ребенок (ассоциативное фото)
Новости 17 ч. назад

Мать похищенной и вывезенной девочки отправилась в РФ встретится с ребенком

Гитанас Науседа
Новости 18 ч. назад

Науседа призывает обеспечить права человека не только ЛГБТК+, но и людям пожилого возраста

Алексей Панин
Новости 18 ч. назад

В Эстонии задержали российского актера Алексея Панина

На митинге белорусской оппозиции в Вильнюсе
Новости 19 ч. назад

Глава Сейма и президент не договорились об унификации ограничений для граждан РФ и РБ

Журналисты
Новости 19 ч. назад

В Литве впервые разработан план по защите журналистов

Белорусский паспорт
Новости 19 ч. назад

Лукашенко запретил белорусам получать паспорта в дипмиссиях: придется возвращаться в страну для оформления документа

Алексей Резников
Новости 20 ч. назад

Украинский эксперт о смене министра обороны Украины: «Резников принял политическую ответственность за коррупционные скандалы»

Путин и Ким Чен Ын
Новости 21 ч. назад

Южная Корея: Москва предложила КНДР принять участие в военных учениях с Россией и Китаем

Новости2023.09.06 11:32

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев

РC
Радио «Cвобода» 2023.09.06 11:32
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен / AP nuotr.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев. Об этом сообщают УНИАН и "Европейская правда".

О возможности визита госсекретаря США в Киев в понедельник вечером писали украинские СМИ. Госдепартамент официально его не анонсировал.

Сообщается, что центр города перекрыт.

Украинский журналист Илья Пономаренко опубликовал видео, на котором Блинкену показывают пса Патрона - получившую мировую известность собаку, которая участвовала в разминировании украинских территорий. На видео госсекретарь берёт собаку на руки.

Минувшей ночью Киев и область подверглись российской ракетной атаке. Воздушная тревога закончилась всего за несколько часов до приезда Блинкена.

В прошлый раз Энтони Блинкен посещал Украину в сентябре 2022 года.

Радио "Свобода"

# В мире
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Елена Зеленская и Диана Науседене в Вильнюсе
57 мин. назад

Диана Науседене в Киеве участвует в саммите первых леди

Деньги
1 ч. назад

Экономист: «Повышение минимальной заработной платы в Литве недостаточное»

Киев
1 ч. назад

Россия нанесла удары по Киеву и Измаилу

Компьютер
2 ч. назад

В индексе качества цифровой жизни Литва опустилась на 13-е место

Вильнюс
2 ч. назад

Погода: в Литве будет тепло и солнечно

Максим Резник
Интервью ЛРТ
3 ч. назад
Интервью ЛРТ

Объявленный иногентом Максим Резник: "Очевидна ответственность всех россиян - мы проиграли свою войну"

Флаг России
3 ч. назад

Похищенную и вывезенную в Россию девочку вернули в Литву

Ребенок (ассоциативное фото)
17 ч. назад

Мать похищенной и вывезенной девочки отправилась в РФ встретится с ребенком

Гитанас Науседа
18 ч. назад

Науседа призывает обеспечить права человека не только ЛГБТК+, но и людям пожилого возраста

Алексей Панин
18 ч. назад

В Эстонии задержали российского актера Алексея Панина

Алексей Панин
2023.09.05 17:07

В Эстонии задержали российского актера Алексея Панина

На митинге белорусской оппозиции в Вильнюсе
2023.09.05 16:45

Глава Сейма и президент не договорились об унификации ограничений для граждан РФ и РБ

Белорусский паспорт
2023.09.05 16:06

Лукашенко запретил белорусам получать паспорта в дипмиссиях: придется возвращаться в страну для оформления документа

Алексей Резников
Интервью ЛРТ 6
2023.09.05 15:15
Интервью ЛРТ

Украинский эксперт о смене министра обороны Украины: «Резников принял политическую ответственность за коррупционные скандалы»

6
Школа
2023.09.05 13:04

Литва: в забастовке примет участие около 6 тысяч преподавателей

Деньги
Интервью ЛРТ 6
2023.09.05 12:56
Интервью ЛРТ

Обозреватель Financial Times о состоянии экономики в этом году: "Все стали значительно беднее"

6
Старый город Каунаса
2023.09.05 14:05

Старый город Каунаса станет зоной с низким уровнем выбросов: за въезд придется платить

Гитанас Науседа
2023.09.05 17:37

Науседа призывает обеспечить права человека не только ЛГБТК+, но и людям пожилого возраста

Флаг России
2023.09.06 08:13

Похищенную и вывезенную в Россию девочку вернули в Литву

Рига
2023.09.05 12:35

61% граждан России в Латвии не сдали языковой экзамен с первого раза