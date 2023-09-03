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Новости2023.09.03 19:55

Науседа о победе сборной Литвы над США: «После такого матча хочется просто поклониться»

LRT.lt
LRT.lt 2023.09.03 19:55
Гитанас Науседа
Гитанас Науседа / E. Blaževič/LRT nuotr.

Реагируя на победу мужской сборной Литвы по баскетболу над баскетболистами США, президент Гитанас Науседа написал в своем аккаунте в Facebook, что после такого матча «хочется просто поклониться».

«После такого матча хочется просто поклониться. Низкий поклон игрокам, тренерам, всем, кто творит чудо литовского баскетбола.

И, конечно, ВАЙДАСУ КАРИНЯУСКАСУ!!!» - написал президент.

Мужская сборная Литвы (5-0), демонстрирующая на чемпионате мира космический баскетбол, в воскресенье днем ​​сумела обыграть команду США, состоящую из звезд НБА (4-1).

Баскетбольный матч Литва – США
Баскетбольный матч Литва – США / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Подопечные Казиса Максвитиса победили с результатом 110:104 (31:12, 23:25, 17:28, 39:39), и эта победа войдет в анналы истории.

Поскольку в другом матче сборная Сербии разгромила Доминиканскую Республику, что позволило ей занять 2-е место в I группе, литовцам в четвертьфинале предстоит встретиться с сербами. Тем временем американцы будут сражаться с итальянцами.

Сразу 7 игроков сборной Литвы набрали двузначные очки, а самым результативным оказался Вайдас Кариняускас, ставший настоящим Х-фактором.

Баскетбольный матч Литва – США
Баскетбольный матч Литва – США / E. Ovčarenko / BNS nuotr.
Гитанас Науседа
Баскетбольный матч Литва – США
Баскетбольный матч Литва – США
# Литва# спорт
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