Тихановская о литовцах, едущих в Беларусь: «Они не понимают, что люди там живут как в сталинские времена»

Страны Балтии и Польша рассматривают возможность полного закрытия границы с Беларусью из-за угроз, в частности, со стороны группы "Вагнер". Литва рекомендовала своим гражданам воздержаться от поездок в Беларусь. Как заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в программе ЛРТ "Тема дня", люди, которые едут в эту страну за покупками или развлечениями, не понимают, что тем самым они поддерживают российскую военную машину.

- Госпожа Тихановская, как меняется ситуация с безопасностью в Беларуси после гибели лидера группы "Вагнер" Евгения Пригожина?

- Вы знаете, вся организация "Вагнер" была создана на основе личности Пригожина, и у нас есть данные, что многие наемники уже покинули территорию Беларуси, лагерь ликвидируется. Это хорошая новость для Беларуси как страны.

Каждый наемник "Вагнера", каждый российский солдат должен быть изгнан из нашей страны. Я знаю, что предпринимались попытки привлечь наемников в аппарат безопасности, но не хватало средств, чтобы платить им. Это, конечно, и хорошая новость для Александра Лукашенко, потому что он действительно очень уязвим и его план провалился. Лукашенко просто пытался выиграть время, чтобы Путин мог спланировать свой реванш.

- Насколько Вам известно, сколько еще наемников "Вагнера" может находиться на белорусской территории?

С. Тихановская / E. Blaževič/LRT nuotr.

- Насколько нам известно, всего было около 4 000 бойцов "Вагнера", но мы не располагаем точной информацией о том, сколько из них уже уехали.

- Я хотел бы спросить вас еще об одной теме. Литва уже закрыла 2 пункта пропуска на границе с Беларусью. В понедельник было предложено закрыть еще два. В Литве среди политиков и комментаторов также усилилось мнение, что следует закрыть всю границу с Беларусью. Как Вы оцениваете такой шаг Литвы?

- Я знаю, что сегодня польские и балтийские министры сделали заявление о возможном закрытии границы. <...> Это заявление, по сути, является сигналом режиму, что в случае продолжения провокаций Польша и страны Балтии намерены предпринять решительные действия. Закрытие границы для транзита товаров может оказать сильное влияние как на Лукашенко, так и на Путина, поскольку через Беларусь проходят товары из Китая и России, что является одним из способов обхода санкций.

Мне кажется, что мы не должны закрывать наши границы для белорусских граждан. Прежде всего, мы должны дать им возможность свободно передвигаться и бежать от режима Лукашенко. Мы должны следить за ситуацией внутри страны. Граница Евросоюза - это единственный способ для Беларуси избежать репрессий, избежать тюрьмы, и закрытие границ будет только на руку режимам Путина и Лукашенко".

Я встречалась с министром внутренних дел Агне Билотайте, и мы обсудили возможности обеспечения того, чтобы у тех, кто спасается от репрессий, была возможность покинуть страну. Мы понимаем озабоченность наших соседей по поводу безопасности, но мы должны строить мосты солидарности в Европу, они должны оставаться открытыми, и мы должны бороться с режимом, но не с людьми".

Агне Билотайте и Светлана Тихановская / Fot. MSW

- Госпожа Тихановская, как бы Вы объяснили внезапно возникшую в Литве дискуссию об угрозе идеологии литвинизма, а я имею в виду претензии некоторых белорусов на Вильнюс и на литовскую историю?

- Мы знаем об этой проблеме и постараемся предпринять все возможные шаги для нейтрализации людей, распространяющих подобные идеи. Мне кажется, что это просто провокаторы. Литвинизм - это идеология, направленная на ухудшение отношений между Беларусью и Литвой. Мы никогда не поставим под сомнение территориальную целостность Литвы и даже не начнем подобных дискуссий. В Беларуси таких дискуссий вообще не существует, они ведутся только на территории Литвы. Мы видим, что враги свободы ищут любую возможность, чтобы испортить отношения с нашими ближайшими соседями.

- В Литве обсуждается и другая тема. Население обеспокоено тем, что на улицах, в Вильнюсе и в общественной жизни Литвы все чаще звучит русский язык. Это связано с приездом в Литву белорусов, украинцев и русских. Что бы Вы хотели сказать белорусам, которые приезжают в Литву? Должны ли они учить литовский язык?

- Те, кто уважает гостеприимство Литвы, уже учат литовский язык, но большинство белорусов все же хотели бы вернуться на свою родину, в Беларусь. Наша задача - это, прежде всего, продвижение белорусского языка, сохранение нашей национальной идентичности, потому что внутри страны это сделать непросто, и мы должны беречь то, что у нас есть, наше достояние.

- Госпожа Тихановская, Вы сами уже несколько лет живете в Литве, надеетесь ли Вы вернуться на родину?

Светлана Тихановская / D. Umbraso/LRT nuotr.

- Я не ожидаю, я уверена, что когда-нибудь вернусь в Беларусь. Мы решительно боремся и ждем того момента, когда сможем вернуться в Беларусь, освободить всех политических заключенных и провести свободные выборы, но я никогда не забуду ту доброту и ту искренность, которую мы получили в Литве. Литва - это действительно наш ангел-хранитель, она нам очень помогла и оказала на нас огромное давление на режим Лукашенко".

- Госпожа Тихановская, вы упомянули о политических заключенных, которые содержатся в Беларуси. Ваш муж Сергей также находится там. Какую информацию Вы имеете о его состоянии, ведь летом Вы получили анонимное сообщение о том, что Ваш муж погиб?

- С 9 марта я ничего не слышала о своем муже. Многие политзаключенные находятся в полной изоляции, они не могут ни с кем общаться. Мы не имеем никакой информации о многих политзаключенных - они не получают писем, их не могут посетить адвокаты. Такая атмосфера создается специально, чтобы еще больше морально мучить людей, что является еще одним способом насилия и влияния на людей со стороны режима Лукашенко. Режим хочет, чтобы эти люди чувствовали себя забытыми, брошенными. Поэтому мы используем любую возможность, чтобы как можно скорее освободить этих людей и попытаться хоть как-то донести до наших близких, до наших родственников, которые страдают, которые находятся в тюрьмах, что мы боремся и пытаемся бороться за их освобождение из тюрем.

- Правильно ли я понял, что у Вас нет никакой подтвержденной, проверенной информации о положении Вашего мужа?

- Нет, я ничего не знаю. Я уже 5 месяцев ничего не знаю о своем муже.

- Госпожа Тихановская, Вы являетесь лидером белорусской оппозиции. Каковы основные цели белорусской оппозиции? Каковы Ваши ближайшие планы?

- Наша задача, с одной стороны, создать как можно большее давление на режим А. Лукашенко, чтобы режим терял свои ресурсы через санкции, через политические действия, через международные действия.

С. Тихановская / Фото Э. Блажевича/LRT

Также наша задача - вдохновить людей, белорусский народ, который вынужден спасаться от репрессий в Беларуси. Это нелегко сделать, у нас много вызовов, но я вижу, что люди не сдаются. Мы в ответе за тех, кто пожертвовал своей свободой, чтобы дать нам возможность продолжить эту борьбу и освободить их.

Мы также видим, как Россия просто пользуется нашим суверенитетом и свободой, Лукашенко уже продал нашу свободу России, Лукашенко втягивает нашу страну в войну. Он должен взять на себя всю ответственность за те преступления, которые он уже совершил против белорусского народа: за все эти провокации на границах, за кризис с мигрантами, за угон самолета. Именно поэтому мы на международном уровне добиваемся привлечения к ответственности тех, кто должен за это ответить.

- В Литве мы наблюдаем интересный процесс, когда, несмотря на предупреждения властей, литовские граждане, в том числе государственные служащие, едут в Беларусь как за покупками, так и за развлечениями. Как бы Вы прокомментировали такие действия?

- Я думаю, что литовцы, посещающие Беларусь, возможно, не осознают возможных последствий таких поездок. Во-первых, покупка товаров в Беларуси, поездка в Беларусь только для того, чтобы посетить магазины, - все это подпитывает военную машину. Когда вы едете в Беларусь, вас могут встретить сотрудники КГБ, которые попытаются завербовать вас в шпионы режима.

Светлана Тихановская / S. Lisausko / BNS nuotr.

Жители Литвы должны осознать, что народ нашей страны подвергается террору, что существует реальный политический кризис, тирания и терроризм. Людей, которые поддерживают Украину, людей, которые выступают против режима, людей, которые выступают против режима, задерживают и пытают в тюрьмах.

Литовцы, поляки и граждане других стран, которые приезжают в Беларусь просто так, чтобы провести там время, наверное, не видят и не осознают, что сейчас происходит в Беларуси. Там не соблюдается ни демократия, ни законность, а люди живут так, как будто они живут в сталинские времена.