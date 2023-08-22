Одновременно с отказом в убежище О. Карач получила вид на жительство в Литве

После отказа Департамента миграции на прошлой неделе предоставить политическое убежище белорусской активистке Ольге Карач, тем же самым решением ей выдан временный вид на жительство в Литве по гуманитарным основаниям.

"Мне было отказано в предоставлении политического убежища, но тем же решением дали вид на жительство в Литве", - сообщила BNS в понедельник глава Центра международных гражданских инициатив "Наш дом".

Убежище О. Карач в Литве не было предоставлено в связи с заключением Департамента государственной безопасности (ДГБ) о том, что ее проживание в стране представляет угрозу национальной безопасности из-за связей с российской разведкой.

Не комментируя конкретный случай предоставления убежища, заместитель директора Департамента миграции Люция Войшнис подтвердила журналистам в понедельник, что новый вид на жительство может быть выдан, если убежище не предоставлено, если человеку опасно возвращаться в страну происхождения.

"Если принимается решение о том, что лицо не может быть возвращено в страну происхождения из-за определенных угроз его жизни, то в этом случае лицо остается в Литве, и ему выдается временный вид на жительство сроком на один год по гуманитарным соображениям", - сообщила работник Департамента миграции.

По ее словам, в таких случаях также возможна отправка человека в любую другую третью страну, но на это должны быть согласны и страна, и человек.

Вышеупомянутое решение не предоставлять убежище О. Карач, а выдать новый вид на жительство не вступило в силу. О. Карач ранее заявляла, что будет обжаловать это решение, и пока дело активистки рассматривается в суде, она будет иметь статус соискателя убежища, который позволяет ей находиться в Литве.

Руководитель "Нашего дома" получила вид на жительство в Литве в 2014 году и утверждает, что до весны 2020 года жила между Литвой и Беларусью, а затем переехала в Вильнюс.

Она подала прошение о предоставлении убежища в 2022 году, его необходимость она объяснила страхом быть задержанной в поездках в другие страны.

В информации ДГБ, которая известна BNS, указано, что О. Карач сотрудничала с Российской разведслужбой, посещала территорию России в 2015-2019 годах, где встречалась с сотрудниками российской разведки.

В ведомстве утверждают, что О. Карач передала подготовленные ею документы лицам, связанным с российской разведкой, предоставляла информацию о представителях белорусского режима и оппозиции, а также их деятельности.

По данным ДГБ, О. Карач стремилась заручиться поддержкой российского правительства в своей политической деятельности в Беларуси и обсуждала свои возможные политические обязательства перед Россией с представителями российской разведки, а они заботились об имидже О. Карач и давали советы по деятельности в публичном пространстве.

В заключении также говорится, что представленные обстоятельства также подтверждаются засекреченной информацией, имеющейся в распоряжении ДГБ.

Сама О. Карач опровергла в беседе с BNS сотрудничество с спецслужбами России и Беларуси, а также заявила, что неблагоприятное заключение может быть связано с сообщениями о ней конкурирующих организаций.

"Наш дом" оказывает гуманитарную, психологическую и другую помощь белорусам как на родине, так и в Литве, отслеживает нарушения прав человека.

В 2022 году минский режим признал эту организацию экстремистской, а в 2021 году белорусский КГБ внес О. Карач в "список террористов".