Naujienų srautas

Российские военные
Новости 26 мин. назад

Журналисты установили имена 29 217 погибших в Украине российских военных

Украинский и литовский флаг
Новости 1 ч. назад

Помощь Украине от Литвы: вертолеты, зенитные орудия, бронетехника

Заправка
Новости 1 ч. назад

Хороших новостей для водителей нет: цены на топливо продолжают расти

Граница Литвы с Беларусью
Новости 1 ч. назад

Вице-министр внутренних дел Литвы: "Будут закрыты два КПП на границе с Беларусью"

Акция в поддержку А. Навального в день установки ШИЗО в Вильнюсе
Новости 2 ч. назад

В Вильнюсе пройдет митинг в поддержку Навального: «Его медленно убивают в тюрьме»

Департамент миграции
Новости 2 ч. назад

Более 1 тыс. граждан Беларуси и России были признаны угрозой нацбезопасности Литвы

Андрюс Мазуронис
Новости 2 ч. назад

А. Мазуронис: "Закрыв границу с Беларусью, мы навредим нашей экономике"

Большой десантный российский корабль поражен возле Новороссийска в результате атаки украинскими морскими дронами
Новости 3 ч. назад

Порт Новороссийска атаковали морские беспилотники

Ирина Мирошниченко
Новости 3 ч. назад

Умерла российская актриса Ирина Мирошниченко

Семилетняя Карина
Новости 4 ч. назад

Украденное детство: в Украине несколько тысяч детей остались сиротами, у многих психологические травмы

Расследование ЛРТ: белорусский олигарх через Литву обеспечивает сырьем завод в Беларуси
Новости 4 ч. назад

Расследование ЛРТ: белорусский олигарх через Литву обеспечивает сырьем завод в Беларуси

Энтони Блинкен
Новости 4 ч. назад

Блинкен в ООН: "Нужно сказать Москве - хватит!"

Лето
Новости 4 ч. назад

Погода: выходные в Литве ожидается жара

Константин Глазков
Новости 6 ч. назад

«Сколько киёв может взять Вова за три дня?»: как дизайнер из Пензы начал высмеивать российский режим

Флаги Евросоюза
Новости 20 ч. назад

Евросоюз ввел новые санкции против Беларуси: в список попали судьи и силовики, причастные к преследованию Тихановской, Беляцкого и Латушко

Старая "Лада" едет по разрушенному мосту в Кельбаджарском районе
Новости 20 ч. назад

Путин заявил, что все чиновники должны ездить на российских автомобилях

Новости2023.08.04 12:40

Вице-министр внутренних дел Литвы: "Будут закрыты два КПП на границе с Беларусью"

B
BNS, LRT.lt 2023.08.04 12:40
Граница Литвы с Беларусью
Граница Литвы с Беларусью / Д. Умбрасаса /фото LRT

В ответ на передислокацию наемников группы "Вагнера" в Беларусь Литва планирует закрыть два из шести пограничных контрольно-пропускных пунктов (КПП) с этой соседней страной, подтвердил в пятницу заместитель министра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс.

"В ближайшее время будет принято решение о закрытии двух пунктов пропуска на границе. Если сегодня в Польше практически один пропускной пункт, то у нас их шесть. Одной из превентивных мер будет сокращение шести контрольно-пропускных пунктов до четырех", - заявил в пятницу радиостанции "Литовское радио" А. Абрамавичюс.

Рассматривается вопрос о закрытии пунктов пропуска в Шумске и Тверячюсе.

Решение об этом должно принять правительство.

Заместитель командующего Службой охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Саулюс Некрашявичюс сообщил BNS в пятницу, что закрытие некоторых действующих пограничных пунктов на границе с Беларусью снизит риск столкновения с угрозами.

"Если мы уменьшим количество проезжающих, мы также уменьшим угрозы", — пояснил он.

По словам сотрудника СОГГЛ, пункты в Шумске и Тверячюсе отличаются ограниченной пропускной способностью транспорта и людей.

"Не все транспортные средства проезжают через контрольно-пропускные пункты в Шумске и Тверячюсе, это связано с дорогами, инфраструктурой пунктов, возможностями соседней страны и инфраструктуры там – давно договорились, что не все транспортные средства будет проходить через эти контрольно-пропускные пункты. Через пограничный переход в Тверячюсе не следуют автомобили с грузом, через Шумск проходят только автомобили весом до 3,5 тонны", — заявил представитель СОГГЛ.

Граница Литвы и Беларуси
Граница Литвы и Беларуси / Фото Д. Умбрасаса/LRT

По его словам, при рассмотрении вопроса о закрытии нескольких пунктов пропуска учитываются не только национальные, но и региональные решения.

"Польские соседи закрывали пункты пропуска (с Беларусью - BNS) в несколько этапов, в настоящее время у них есть один международный автомобильный пункт пропуска и три-четыре железнодорожных пункта пропуска. Таким образом, мы присоединимся к региональному решению о применении единых мер", - отметил С. Некрашявичюс.

Председатель Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Касчюнас заявил, что пока в Беларуси находятся наемники ЧВК "Вагнер", закрытие некоторые програничных пунктов на литовско-белорусской границе - только вопрос времени.

"Я всегда говорил, что это (закрытие границы с Беларусью — BNS) может быть вариантом, что мы можем это сделать. По правде говоря, я хочу сказать, что пару месяцев назад КНБО принял такое рекомендательное решение подумать о закрытии некоторых пограничных пунктов", - рассказал в пятницу радио LRT Л. Касчюнас.

"Закрытие некоторых пунктов — это лишь вопрос времени. Это обязательно будет сделано. Я, может быть, сейчас не буду вдаваться в подробности, какие именно, но если мы увидим только ухудшение ситуации, то будет принято решение и о полном закрытии границы", - подчеркнул он.

Президент Гитанас Науседа, который в четверг посетил Сувалкский край в Польше, заявил, что Вильнюс, Варшава и Рига должны быть готовы к совместному закрытию границы с Беларусью, если ситуация с безопасностью ухудшится из-за наемников ЧВК "Вагнер". Со своей стороны, польские официальные лица намекнули на такую возможность.

"Мы немного отличаемся от поляков. Поляки чуть более открыто демонстрируют силу на границе. Мы не делаем этого публично, но весь план, все приготовления сделаны. На каком-то этапе подключится и наша армия", – пояснил Л. Каcчюнас.

Главы Литвы и Польши в четверг заявили, что в Беларуси в настоящее время размещены 4 тысячи "вагнеровцев". Однако, предположительно, их число может со временем увеличиться до 10 тысяч.

Граница Литвы с Беларусью
Граница Литвы и Беларуси
# Литва
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Российские военные
27 мин. назад

Журналисты установили имена 29 217 погибших в Украине российских военных

Украинский и литовский флаг
1 ч. назад

Помощь Украине от Литвы: вертолеты, зенитные орудия, бронетехника

Заправка
1 ч. назад

Хороших новостей для водителей нет: цены на топливо продолжают расти

Акция в поддержку А. Навального в день установки ШИЗО в Вильнюсе
Интервью ЛРТ 5
2 ч. назад
Интервью ЛРТ

В Вильнюсе пройдет митинг в поддержку Навального: «Его медленно убивают в тюрьме»

5
Департамент миграции
2 ч. назад

Более 1 тыс. граждан Беларуси и России были признаны угрозой нацбезопасности Литвы

Андрюс Мазуронис
3 ч. назад

А. Мазуронис: "Закрыв границу с Беларусью, мы навредим нашей экономике"

Большой десантный российский корабль поражен возле Новороссийска в результате атаки украинскими морскими дронами
3 ч. назад

Порт Новороссийска атаковали морские беспилотники

Ирина Мирошниченко
3 ч. назад

Умерла российская актриса Ирина Мирошниченко

Семилетняя Карина
5
4 ч. назад

Украденное детство: в Украине несколько тысяч детей остались сиротами, у многих психологические травмы

5
Расследование ЛРТ: белорусский олигарх через Литву обеспечивает сырьем завод в Беларуси
4 ч. назад

Расследование ЛРТ: белорусский олигарх через Литву обеспечивает сырьем завод в Беларуси

Флаги Евросоюза
2023.08.03 17:58

Евросоюз ввел новые санкции против Беларуси: в список попали судьи и силовики, причастные к преследованию Тихановской, Беляцкого и Латушко

Константин Глазков
Интервью LRT.lt 13
2023.08.04 08:25
Интервью LRT.lt

«Сколько киёв может взять Вова за три дня?»: как дизайнер из Пензы начал высмеивать российский режим

13
Владимир Путин
2023.08.03 15:47

Жительницу Краснодара оштрафовали за сумку "смерть Путина лучше секса"

Старая "Лада" едет по разрушенному мосту в Кельбаджарском районе
2023.08.03 17:32

Путин заявил, что все чиновники должны ездить на российских автомобилях

Европейская Комиссия
2023.08.03 16:25

ЕК приветствует соглашение стран Балтии завершить синхронизацию к февралю 2025 года

Департамент миграции
2023.08.04 11:49

Более 1 тыс. граждан Беларуси и России были признаны угрозой нацбезопасности Литвы

Российское место заключения
2023.08.03 17:01

Правозащитники: В России начали вербовать заключенных женщин на войну в Украине

Андрюс Мазуронис
2023.08.04 11:29

А. Мазуронис: "Закрыв границу с Беларусью, мы навредим нашей экономике"

Акция в поддержку А. Навального в день установки ШИЗО в Вильнюсе
Интервью ЛРТ 5
2023.08.04 12:06
Интервью ЛРТ

В Вильнюсе пройдет митинг в поддержку Навального: «Его медленно убивают в тюрьме»

5
Ирина Мирошниченко
2023.08.04 10:30

Умерла российская актриса Ирина Мирошниченко