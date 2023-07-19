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Новости2023.07.19 16:37

Путин не поедет на саммит БРИКС в Йоханнесбурге

РC
Радио «Cвобода» 2023.07.19 16:37
Владимир Путин
Владимир Путин / AP nuotr.

Президент России Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в Йоханнесбурге в августе. Вместо Путина российскую делегацию представит глава МИД Сергей Лавров. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса.

В сообщении на сайте южноафриканского лидера говорится, что Путин не будет присутствовать на саммите по обоюдному согласию. Остальные страны-участницы БРИКС — Китай, Бразилия, Индия и ЮАР — будут представлены главами государств.

В отношении Путина действует ордер Международного уголовного суда (МУС). Российского президента обвиняют в незаконном вывозе украинских детей с неподконтрольных Киеву территорий. ЮАР входит в число стран, подписавших Римский статут, что обязывает её исполнять решения МУС и арестовать Путина по приезде.

Президент ЮАР вчера сообщил, что просил у МУС разрешения не арестовывать российского президента. Вероятный арест Сирил Рамапоса назвал равносильным объявлению войны.

Вице-президент Южной Африки Пол Машатиле на днях в разговоре с прессой также рассказал, что власти ЮАР убеждали Путина не приезжать на саммит в Йоханнесбург. По словам Машатиле, Москва была против предложения, чтобы российскую делегацию возглавлял Сергей Лавров.

Организаторы мероприятия рассматривали вопрос переноса саммита в Китай, но против этого предложения высказались Индия и Бразилия.

Кремль заявлял, что формат участия российского президента во встрече в Йоханнесбурге пока не определён.

Газета Financial Times писала, что Рамапоса воспользуется встречей на Саммите Россия – Африка в конце июля в Санкт-Петербурге, чтобы отговорить Путина приезжать в Йоханнесбург.

Радио "Свобода"

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