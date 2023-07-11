Зеленский на площади в Вильнюсе: "Литва всегда будет принадлежать только вам"

"Литва всегда будет принадлежать только вам", - заявил на площади Лукишкю в Вильнюсе президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс впервые с начала широкомасштабного вторжения на Украину. Польский президентский самолет, вылетевший из Жешува (Польша), приземлился в Вильнюсском аэропорту около 15:45. Через некоторое время он покинул VIP-терминал Вильнюсского аэропорта, помахав по пути журналистам.



Обращаясь к сотням людей на площади, Зеленский поблагодарил Литву за решительную поддержку в борьбе с разрушительной войной, которую ведет Россия, а также за то, что она является надежным плечом, на которое можно опереться в вопросе членства в НАТО.

"Спасибо! Большое спасибо", - поблагодарил собравшихся Зеленский.

В. Зеленский в Вильнюсе / D. Umbrasas / LRT

Президент Украины отметил, что в Европе чувствуется прогресс, так как люди здесь знают, что такое безопасность и как ее обеспечить.

"Спасибо вам за помощь в обеспечении нашей обороны и за вашу очень четкую, честную и смелую позицию по приглашению Украины вступить в НАТО. Украинские флаги на улицах Литвы - это явное свидетельство того, что мы союзники", - сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что никто и никогда не должен оглядываться на Москву.

Зеленский назвал доставленный из Украины в Литву флаг символом Бахмутской битвы. Битвы, которая является самой большой и значимой, потому что это битва за свободу в Европе.

"Никому, в том числе и литовцам, никогда не придется сражаться с российскими войсками ни перед Вильнюсской телебашней, ни в любом другом литовском городе, ни в любой другой европейской столице. Литва всегда будет принадлежать только вам", - заявил президент Украины.

В. Зеленский в Вильнюсе / D. Umbrasas / LRT

"И этот наш флаг означает, что никогда больше не будет депортации из стран Балтии в Сибирь, никогда больше не будет раздела Польши, никогда больше не будет унижения Венгрии, никогда больше не будет танков в Праге, никогда больше не будет зимней войны в Финляндии, никогда больше не будет оккупации Европы", - сказал Зеленский.



Науседа: "Россия не пройдет"

Г. Науседа / D. Umbraso / LRT nuotr.

Россия увязнет в Украине и будет вытеснена назад, считает президент Гитанас Науседа, который встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским в литовской столице.

"Я хочу порадоваться тому, что мы движемся вперед и что Украина обязательно будет членом НАТО, - сказал Науседа собравшимся на мероприятие "Поднимаю флаг за Украину в НАТО". - Мы не имеем права поступить иначе, потому что цена, которую сегодня платит Украина - это самая высокая цена, цена крови. Они покупает для нас время, чтобы мы могли подготовиться и дать твердый отпор России".

"Россия не пройдет, она там остановится, увязнет и будет вытеснена назад!" - эмоционально сказал президент под аплодисменты собравшихся, передает BNS.

Вечером во вторник на площади Лукишкю встречали участников марафона, которые доставили с украинского фронта флаг этой страны. По словам Науседы, эту идею он подал Зеленскому во время своего последнего визита в Киев.

"Я видел, как загорелись глаза президента и он сказал - я должен быть там. То, что нам удалось пригласить сюда Владимира Зеленского - это ваша большая заслуга", - сказал литовский лидер.

Гитанас Науседа / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

До прибытия в Вильнюс Зеленский раскритиковал НАТО за нерешительность и слабость после того, как на саммите в Вильнюсе затянулось обсуждение перспектив членства Киева.

Во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приглашение Украине вступить в НАТО будет направлено после того, как страны Альянса согласуют условия. Эта формулировка была одобрена всеми членами блока.