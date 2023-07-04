В преддверии саммита НАТО увеличено число кораблей союзников в Балтийском море

Присутствие кораблей союзников в Балтийском море увеличено в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, говорит командующий Военно-морскими силами Литвы (ВМС) Гедрюс Пременяцкас.

"ВМС распределяют свои возможности, чтобы заполнить определенные нишевые потребности во время того же саммита в Вильнюсе, а в нашем регионе, безусловно, увеличилось присутствие кораблей союзников в Балтийском море, они обеспечивают, прежде всего, наблюдение за воздушным пространством, наблюдение за ситуацией в море и взаимодействие", - сказал командующий ВМС во вторник BNS.

По его словам, корабли союзников находятся в постоянном контакте друг с другом, происходит обмен информацией, чтобы избежать "каких-то незапланированных или провокационных действий со стороны другого государства".

Количество кораблей не разглашается, но, по словам командующего, в Балтийском море находятся корабли Германии, США, Италии и Польши.

"В то или иное время этих кораблей может быть несколько больше или меньше, и это основной развернутый потенциал", - сказал Пременяцкас.

По словам командующего, в последнее время присутствие кораблей в Балтийском море постоянно активизировано, однако в связи с предстоящим саммитом НАТО концентрация выше.

Саммит НАТО в Вильнюсе будет проходить 11-12 июля.