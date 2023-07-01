Шествие «Vilnius Pride»: тысячи участников и поцелуй «Целлофанасу» от Раскявичюса

В столице состоялось шествие ЛГБТ-комьюнити «Vilnius Pride», организованное ассоциацией «Trans Autonomija» и инициативой гражданского общества «Demonstruokimės».

В 12:00 участники шествия собрались возле Национальной библиотеки им. Мартинаса Мажвидаса, а в 13:00 направились по проспекту Гедиминаса в сторону Кафедральной площади, где произносились речи.

Серьезных происшествий зафиксировано не было, однако в начале мероприятия можно было увидеть мужчину в камуфляжной форме и с литовской символикой. Несмотря на литовскую символику, мужчина говорил по-русски, ругался и снимал участников события.

/ LRT.lt nuotr.

Портал LRT.lt проинтервьюировал участника шествия по имени Валдас, пришедшего со своей семьей. Он сказал, что участвует в мероприятии не в первый раз. Валдас надеется, что мероприятие станет праздником, призывающим ко всеобщему равенству.

Шествие «Vilnius Pride» 2023 года на проспекте Гядиминаса / D. Umbraso / LRT nuotr.

«Чтобы у всех граждан были равные права. Чтобы не было дискриминации по цвету кожи, убеждениям, сексуальной ориентации. Мы пришли ради своей семьи, чтобы в будущем всегда чувствовать себя в безопасности, что бы ни случилось», – сказал Валдас.

По его словам, отношение к правам ЛГБТ-сообществу со стороны властей – как в каменном веке. «Есть вещи, которые нужно было сделать еще вчера, позавчера», – считает Валдас.

Шествие «Vilnius Pride» 2023 года на проспекте Гядиминаса / D. Umbraso / LRT nuotr.

Сбежавшая из России Наталья также пришла на шествие не одна, а со своими подругами, которые посещают такое мероприятие впервые. Наталья не скрывает, что ожидала здесь встретить больше людей. Эмигрантка говорит, что Россия крайне недружелюбна к ЛГБТ-сообществу. «На меня никогда не нападали, но я никогда не чувствовала, что могу открыто говорить о своей сексуальной ориентации. Я боялась, что на меня нападут», – сказала она LRT.lt.

Шествие «Vilnius Pride» 2023 года на проспекте Гядиминаса / D. Umbraso / LRT nuotr.

На шествии можно было встретить семьи, пришедшие с детьми, а также различных гостей из-за рубежа, приехавших выразить свою поддержку литовскому ЛГБТ-сообществу. Над головами участников развевались флаги ЛГБТ, Европейского Союза и Литвы. Некоторые участники также поднимали украинские флаги, выражая таким образом солидарность с воюющей страной.

Шествие «Vilnius Pride» 2023 года на проспекте Гядиминаса / D. Umbraso / LRT nuotr.

Во время шествия участники говорили о юридической и медицинской смене пола, праве на заключение брака, партнерства, праве на усыновление. Шла также речь и о цензуре, введенной для несовершеннолетних.

Шествие «Vilnius Pride» 2023 года на проспекте Гядиминаса / D. Umbraso / LRT nuotr.

В субботнем шествии ЛГБТ-сообщества принял участие и мэр Вильнюса консерватор Валдас Бенкунскас; он заявил, что столица Литвы – это город, открытый для всех.

Шествие «Vilnius Pride» 2023 года на проспекте Гядиминаса. Валдас Бенкунскас / D. Umbraso / LRT nuotr.

«Мне кажется, что это мероприятие и этот шествие еще раз показывают, какой большой шаг вперед сделало наше общество. Шествие еще раз показывает, что Вильнюс – это европейский город, который открыт для всех и где остается все меньше места для ненависти, обид и оскорблений другого человека», – сказал Бенкунскас в интервью агентству BNS.

Шествие «Vilnius Pride» 2023 года на проспекте Гядиминаса / D. Umbraso / LRT nuotr.

На вопрос, поддерживает ли он однополые браки, мэр сказал: «Я думаю, что мы должны идти шаг за шагом. В первую очередь, мы должны разобраться с законом о гражданском союзе, посмотреть, как работает этот институт, а затем, по мере развития процесса, можно будет говорить и на другие темы».

Шествие «Vilnius Pride» 2023 года на проспекте Гядиминаса / D. Umbraso / LRT nuotr.

На Кафедральной площади была установлена сцена. Среди прочих, свою солидарность с литовским ЛГБТ-сообществом выразили посол США в Литве Роберт Гилкрист и посол Швеции в Литве Ингер Бакстон.

Американский дипломат сказал участникам, что это самый серьезный марш, где он когда-либо бывал. Он также добавил, что такие громкие требования слышны в Москве и Минске, где представители ЛГБТ-сообщества защищают свои права.

Шествие «Vilnius Pride» 2023 года на проспекте Гядиминаса / D. Umbraso / LRT nuotr.

«Многие спрашивают меня: «Господин посол, как вы думаете, сейчас подходящее время для гражданского союза в Литве?». Мой ответ – абсолютно да», – сказал Гилкрист.

Посол США также поздравил Эстонию с легализацией гражданских браков и выразил надежду, что Литва вскоре последует этому примеру.

Шествие «Vilnius Pride» 2023 года на проспекте Гядиминаса / D. Umbraso / LRT nuotr.

На Кафедральной площади стояли несколько десятков протестующих с национальными флагами и плакатами «Гражулис был прав», «Гомосексуальные лица не попадут в Царство Небесное», «Пид...сы, идите на...», «СТОП растлению детей» и тому подобными. Один человек вслух молился.

Участники протестов / LRT nuotr.

Здесь же, на Кафедральной площади, проходила небольшая (15-20 человек) акция протеста скандально известного общественного деятеля Антанаса Кандротаса («Целлофанаса»).

Его единомышленники из группы «Поднимаю триколор за Литву» протестуют против украинских флагов, вывешиваемых в Вильнюсе и других городах Литвы.

Пикет Антанаса Кандротаса («Целлофанаса») / D. Umbarso / LRT nuotr.

«Мы собрались, чтобы подчеркнуть, что в Литве существует флаг Литвы, и это самый важный флаг. И чтобы какие-то пришельцы из-за рубежа не объяснили нам, какой флаг у нас должен быть», – сказал Кандротас журналистам, имея в виду Йонаса Омана, общественного деятеля шведского происхождения, сторонника Украины и главы благотворительного фонда «Blue/Yellow».

Пикет Антанаса Кандротаса («Целлофанаса») / D. Umbarso / LRT nuotr.

Хотя Кандротас заверил, что организованная им акция не связана с сегодняшним шествием ЛГБТ-сообщества, он пригрозил пойти и закрасить пешеходный переход на улице Пилимо, раскрашенный в цвета радуги.

Антанас Кандротас заявил журналистам, что радужные цвета на улице якобы вредят безопасности дорожного движения.

Поравнявшись с «Целлофанасом», член Сейма Томас Витаутас Раскявичюс неожиданно поцеловал его в щеку, и тот бросился ее оттирать.

Шествие «Vilnius Pride» 2023 года на проспекте Гядиминаса / D. Umbraso / LRT nuotr.

По данным полиции, в шествии «Vilnius Pride» приняли участие около 5 тысяч человек.