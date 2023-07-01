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Шествие «Vilnius Pride»: тысячи участников и поцелуй «Целлофанасу» от Раскявичюса

дополнено
ВН LRT.lt E
Вилюс Наркунас, LRT.lt, ELTA 2023.07.01 19:47
Шествие «Vilnius Pride» 2023 года на проспекте Гядиминаса
Шествие «Vilnius Pride» 2023 года на проспекте Гядиминаса / D. Umbraso / LRT nuotr.

В столице состоялось шествие ЛГБТ-комьюнити «Vilnius Pride», организованное ассоциацией «Trans Autonomija» и инициативой гражданского общества «Demonstruokimės».

В 12:00 участники шествия собрались возле Национальной библиотеки им. Мартинаса Мажвидаса, а в 13:00 направились по проспекту Гедиминаса в сторону Кафедральной площади, где произносились речи.

Серьезных происшествий зафиксировано не было, однако в начале мероприятия можно было увидеть мужчину в камуфляжной форме и с литовской символикой. Несмотря на литовскую символику, мужчина говорил по-русски, ругался и снимал участников события.

/ LRT.lt nuotr.

Портал LRT.lt проинтервьюировал участника шествия по имени Валдас, пришедшего со своей семьей. Он сказал, что участвует в мероприятии не в первый раз. Валдас надеется, что мероприятие станет праздником, призывающим ко всеобщему равенству.

Шествие «Vilnius Pride» 2023 года на проспекте Гядиминаса
Шествие «Vilnius Pride» 2023 года на проспекте Гядиминаса / D. Umbraso / LRT nuotr.

«Чтобы у всех граждан были равные права. Чтобы не было дискриминации по цвету кожи, убеждениям, сексуальной ориентации. Мы пришли ради своей семьи, чтобы в будущем всегда чувствовать себя в безопасности, что бы ни случилось», – сказал Валдас.

По его словам, отношение к правам ЛГБТ-сообществу со стороны властей – как в каменном веке. «Есть вещи, которые нужно было сделать еще вчера, позавчера», – считает Валдас.

Шествие «Vilnius Pride» 2023 года на проспекте Гядиминаса
Шествие «Vilnius Pride» 2023 года на проспекте Гядиминаса / D. Umbraso / LRT nuotr.

Сбежавшая из России Наталья также пришла на шествие не одна, а со своими подругами, которые посещают такое мероприятие впервые. Наталья не скрывает, что ожидала здесь встретить больше людей. Эмигрантка говорит, что Россия крайне недружелюбна к ЛГБТ-сообществу. «На меня никогда не нападали, но я никогда не чувствовала, что могу открыто говорить о своей сексуальной ориентации. Я боялась, что на меня нападут», – сказала она LRT.lt.

Шествие «Vilnius Pride» 2023 года на проспекте Гядиминаса
Шествие «Vilnius Pride» 2023 года на проспекте Гядиминаса / D. Umbraso / LRT nuotr.

На шествии можно было встретить семьи, пришедшие с детьми, а также различных гостей из-за рубежа, приехавших выразить свою поддержку литовскому ЛГБТ-сообществу. Над головами участников развевались флаги ЛГБТ, Европейского Союза и Литвы. Некоторые участники также поднимали украинские флаги, выражая таким образом солидарность с воюющей страной.

Шествие «Vilnius Pride» 2023 года на проспекте Гядиминаса
Шествие «Vilnius Pride» 2023 года на проспекте Гядиминаса / D. Umbraso / LRT nuotr.

Во время шествия участники говорили о юридической и медицинской смене пола, праве на заключение брака, партнерства, праве на усыновление. Шла также речь и о цензуре, введенной для несовершеннолетних.

Шествие «Vilnius Pride» 2023 года на проспекте Гядиминаса
Шествие «Vilnius Pride» 2023 года на проспекте Гядиминаса / D. Umbraso / LRT nuotr.

В субботнем шествии ЛГБТ-сообщества принял участие и мэр Вильнюса консерватор Валдас Бенкунскас; он заявил, что столица Литвы – это город, открытый для всех.

Шествие «Vilnius Pride» 2023 года на проспекте Гядиминаса. Валдас Бенкунскас
Шествие «Vilnius Pride» 2023 года на проспекте Гядиминаса. Валдас Бенкунскас / D. Umbraso / LRT nuotr.

«Мне кажется, что это мероприятие и этот шествие еще раз показывают, какой большой шаг вперед сделало наше общество. Шествие еще раз показывает, что Вильнюс – это европейский город, который открыт для всех и где остается все меньше места для ненависти, обид и оскорблений другого человека», – сказал Бенкунскас в интервью агентству BNS.

Шествие «Vilnius Pride» 2023 года на проспекте Гядиминаса
Шествие «Vilnius Pride» 2023 года на проспекте Гядиминаса / D. Umbraso / LRT nuotr.

На вопрос, поддерживает ли он однополые браки, мэр сказал: «Я думаю, что мы должны идти шаг за шагом. В первую очередь, мы должны разобраться с законом о гражданском союзе, посмотреть, как работает этот институт, а затем, по мере развития процесса, можно будет говорить и на другие темы».

Шествие «Vilnius Pride» 2023 года на проспекте Гядиминаса
Шествие «Vilnius Pride» 2023 года на проспекте Гядиминаса / D. Umbraso / LRT nuotr.

На Кафедральной площади была установлена сцена. Среди прочих, свою солидарность с литовским ЛГБТ-сообществом выразили посол США в Литве Роберт Гилкрист и посол Швеции в Литве Ингер Бакстон.

Американский дипломат сказал участникам, что это самый серьезный марш, где он когда-либо бывал. Он также добавил, что такие громкие требования слышны в Москве и Минске, где представители ЛГБТ-сообщества защищают свои права.

Шествие «Vilnius Pride» 2023 года на проспекте Гядиминаса
Шествие «Vilnius Pride» 2023 года на проспекте Гядиминаса / D. Umbraso / LRT nuotr.

«Многие спрашивают меня: «Господин посол, как вы думаете, сейчас подходящее время для гражданского союза в Литве?». Мой ответ – абсолютно да», – сказал Гилкрист.

Посол США также поздравил Эстонию с легализацией гражданских браков и выразил надежду, что Литва вскоре последует этому примеру.

Шествие «Vilnius Pride» 2023 года на проспекте Гядиминаса
Шествие «Vilnius Pride» 2023 года на проспекте Гядиминаса / D. Umbraso / LRT nuotr.

На Кафедральной площади стояли несколько десятков протестующих с национальными флагами и плакатами «Гражулис был прав», «Гомосексуальные лица не попадут в Царство Небесное», «Пид...сы, идите на...», «СТОП растлению детей» и тому подобными. Один человек вслух молился.

Участники протестов
Участники протестов / LRT nuotr.

Здесь же, на Кафедральной площади, проходила небольшая (15-20 человек) акция протеста скандально известного общественного деятеля Антанаса Кандротаса («Целлофанаса»).

Его единомышленники из группы «Поднимаю триколор за Литву» протестуют против украинских флагов, вывешиваемых в Вильнюсе и других городах Литвы.

Пикет Антанаса Кандротаса («Целлофанаса»)
Пикет Антанаса Кандротаса («Целлофанаса») / D. Umbarso / LRT nuotr.

«Мы собрались, чтобы подчеркнуть, что в Литве существует флаг Литвы, и это самый важный флаг. И чтобы какие-то пришельцы из-за рубежа не объяснили нам, какой флаг у нас должен быть», – сказал Кандротас журналистам, имея в виду Йонаса Омана, общественного деятеля шведского происхождения, сторонника Украины и главы благотворительного фонда «Blue/Yellow».

Пикет Антанаса Кандротаса («Целлофанаса»)
Пикет Антанаса Кандротаса («Целлофанаса») / D. Umbarso / LRT nuotr.

Хотя Кандротас заверил, что организованная им акция не связана с сегодняшним шествием ЛГБТ-сообщества, он пригрозил пойти и закрасить пешеходный переход на улице Пилимо, раскрашенный в цвета радуги.

Антанас Кандротас заявил журналистам, что радужные цвета на улице якобы вредят безопасности дорожного движения.

Поравнявшись с «Целлофанасом», член Сейма Томас Витаутас Раскявичюс неожиданно поцеловал его в щеку, и тот бросился ее оттирать.

Шествие «Vilnius Pride» 2023 года на проспекте Гядиминаса
Шествие «Vilnius Pride» 2023 года на проспекте Гядиминаса / D. Umbraso / LRT nuotr.

По данным полиции, в шествии «Vilnius Pride» приняли участие около 5 тысяч человек.

Шествие «Vilnius Pride» 2023 года на проспекте Гядиминаса
Шествие «Vilnius Pride» 2023 года на проспекте Гядиминаса
Шествие «Vilnius Pride» 2023 года на проспекте Гядиминаса
Шествие «Vilnius Pride» 2023 года на проспекте Гядиминаса
Шествие «Vilnius Pride» 2023 года на проспекте Гядиминаса
Шествие «Vilnius Pride» 2023 года на проспекте Гядиминаса
Шествие «Vilnius Pride» 2023 года на проспекте Гядиминаса. Валдас Бенкунскас
# Литва
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