В Вильнюсе у Белого моста проходит натовский фестиваль «Сильны, потому что едины!».

В субботу в Вильнюсе проходит заключительное мероприятие цикла, посвященного партнерству НАТО и общественности, – «Сильны, потому что едины!».

По сообщению министерства национальной обороны Литвы, фестиваль ставит целью представить публике силы союзников, дислоцированные в Литве, используемую ими современную военную технику и вооружение, а также подискутировать о значении НАТО для Литвы и региона, о гражданственности и принципе всеобщей обороны, о значении саммита НАТО в Вильнюсе.

Фестиваль НАТО / E. Blaževič / LRT nuotr.

В субботу на пространстве у Белого моста выстроились военнослужащие стран НАТО, дислоцированные в настоящее время в Литве. Вильнюсцы имеют возможность увидеть военную технику американского батальона – танк «Abrams» и бронетранспортер «Bradley», военнослужащие передовой группы боевой подготовки НАТО демонстрируют танк «Leopard 2», боевую машину пехоты «Marder», транспортер «Patria» и разведывательную машину «Fennec».

Фестиваль НАТО / E. Blaževič / LRT nuotr.

Литовская армия представляет боевую машину пехоты «Vilkas», самоходную гаубицу «PzH 2000», бронированный вездеход JLTV, противовоздушную систему NASAMS и другую военную технику.

В программе мероприятия – акробатический синхронный полет группы ANBO из трех самолетов, а также истребителей F-16, принадлежащих ВВС Португалии, которые сейчас выполняют миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии.

Фестиваль НАТО / E. Blaževič / LRT nuotr.

Жителей Вильнюса приглашают играть с солдатами НАТО в баскетбол, волейбол и настольный теннис, проверить свои силы на симуляторе со спикером Сейма.

На протяжении всего мероприятия на большой сцене будет проходить концерт. Программа фестиваля включает интерактивные развлекательные мероприятия для детей и всей семьи.