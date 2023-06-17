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Новости2023.06.17 08:49

Lidl в Литве будет продавать одноразовые пакеты за 1 цент

НГ
Новая газета. Балтия 2023.06.17 08:49
Одноразовые пакеты
Одноразовые пакеты / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

С 1 июля в Литве вступает в силу закон, по которому одноразовые тонкие пакеты в магазинах не могут быть бесплатными. Компания Lidl Lietuva сообщила, что одноразовые пакеты будут стоить 1 цент.

Покупателям придется сканировать карту с кодом одноразовых пакетов на кассах самообслуживания или говорить кассирам, сколько пакетов использовано.

Администрация Lidl напомнила, что уже более 3 лет в магазинах сети можно купить многоразовые пакеты для овощей и фруктов, которые можно стирать и использовать повторно.

В Литве работают 69 магазинов Lidl, они расположены в 26 городах страны.

Ежегодно во всем мире производят 5 триллионов пластиковых пакетов, для разложения каждого из них требуется 1000 лет. Экологи отмечают, что даже после процесса разложения собрать микропластик из окружения почти невозможно.

Новая газета. Балтия

# Литва
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