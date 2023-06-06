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Новости2023.06.06 08:24

В музее Сугихары открыта экспозиция о спасителе евреев Звартендейке

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BNS, LRT.lt 2023.06.06 08:24
Музей Сугихары
Музей Сугихары / V. Šukštos/LRT nuotr.

В понедельник в доме-музее известного межвоенного дипломата Тиунэ Сугихары в Каунасе открылась комната Яна Звартендейка, с которым Сугихара сотрудничал при спасении евреев во время Второй мировой войны.

В 1940 году Звартендейк, работавший почетным консулом Нидерландов и представителем компании Philips в Каунасе, выдал 2 400 виз на остров Кюрасао для литовских и польских евреев. Эти визы позволили японскому консулу в Каунасе Сугихаре выдать японские транзитные визы, что спасло жизнь нескольким тысячам евреев.

"Комната Звартендейка" - это долговременный проект. Лучшее впечатление от нее - это пчелиный улей: его собирало по частичкам множество людей", - сказал член совета Фонда Сугихары "Дипломаты для жизни" Линас Венцлаускас.

Музей Сугихары
Музей Сугихары / V. Šukštos/LRT nuotr.

В комнате, обставленной мебелью межвоенного периода, есть письменный стол с телефоном, а также кресло и курительная трубка рядом с ним.

Присутствовавший на мероприятии посол Нидерландов Джек Роберт Твисс Кворлс ван Уффорд сказал, что "визы ради жизни" - это "история двух необыкновенных людей, которые действовали в очень трудные времена".

По его словам, эта история исключительна хотя бы потому, что два дипломата никогда не встречались, но, тем не менее, "тесно сотрудничали ради общей цели - спасения человечества".

Он также подчеркнул, что дипломаты следовали своему сердцу, а не инструкциям, и их история побуждает каждого задуматься о том, как бы поступил каждый из нас.

Посол Японии Тэцу Одзаки сказал, что особенно важно, чтобы японцы, прекрасно знающие историю Сугихары, узнали бы и о заслугах Звартендейка.

По словам посла Израиля Хадас Виттенберг Сильверстейн, важно не принимать эту историю как само собой разумеющуюуся, а оценить "духовную силу и мужество", которые потребовались Звартендейку и Сугихаре, учитывая, что это могло сказаться и на их карьере, и на семьях.

В истории "виз ради жизни" более известна роль Сугихары, чем роль Звартендейка.

Одна из причин, почему о его достижениях мало известно, заключается в том, что Звартендейк был скромным и не считал свои действия подвигом - он думал, что любой порядочный человек сделал бы тоже самое.

В 1984 году Сугихара был удостоен звания "Праведник народов мира". Звартендейк был удостоен этого звания в 1997 году.

Музей Сугихары
Музей Сугихары
Музей Сугихары
Музей Сугихары
# Литва
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