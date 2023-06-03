В Индии при столкновении поездов погибли не менее 288 человек

При столкновении двух пассажирских поездов в индийском штате Одиша на востоке страны погибли не менее 288 человек, более тысячи получили травмы, сообщает агентство News18 India.

Столкновение произошло в пятницу вечером, в 220 километрах от Калькутты. Около десяти вагонов одного поезда сошли с рельсов – их обломки оказались на соседнем пути, по которому в противоположном направлении шёл другой поезд. В результате столкновения три его вагона также сошли с рельсов, рассказали в железнодорожном министерстве Индии. По информации местных СМИ, в аварии также пострадал товарный поезд – однако официальных сообщений об этом пока нет. Информация продолжает обновляться.

Aerial view of the terrible train tragedy #train_accident in Balasore. pic.twitter.com/LgBEKejK8X — Sneha Mordani (@snehamordani) June 3, 2023

На месте столкновения всю ночь работали спасатели. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования пострадавшим и родственникам погибших. Суббота объявлена в штате Одиша днём траура.

Катастрофа уже стала третьей среди подобных по количеству жертв в истории Индии. Ежегодно в стране происходят сотни железнодорожных аварий. В большинстве случаев в них виноват человеческий фактор или устаревшее сигнальное оборудование.

Радио Свобода