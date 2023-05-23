Украинке выдали ВНЖ в Литве, а ее детям - нет: "Мои дети не застрахованы, а с миграции нет ответа уже 3 месяца"

В редакцию ЛРТ обратилась украинка, проживающая в Науйойи-Акмяне, которая жалуется, что ее дети не могут продлить вид на жительство в Литве. Она говорит, что никаких объяснений нет, и что ее дети уже несколько месяцев живут в стране без социальных гарантий. Департамент миграции утверждает, что никаких ошибок допущено не было и что заявление было рассмотрено в срок.

Наталья Юрченко, украинка, живет в Науйойи-Акмяне уже почти год. Она одна воспитывает своих троих детей - 7 и 5 лет и самого младшего, годовалого. В конце февраля Наталье нужно было продлить вид на жительство в Литве для себя и своих детей. Она сделала это через Интернет. В марте Наталия получила вид на жительство одна, а детям его не дали.

"Поэтому мне пришлось обратиться в миграцию с детьми во второй раз. Поскольку срок уже истек, сотрудники миграционной службы сказали мне, что детям нужно заново оформлять документы, как вновь прибывшим. Они сделали новые фотографии, сняли новые отпечатки пальцев. Я спросила, нужно ли мне еще что-то сделать, а они сказали: "Нет, ждите ответа", - рассказывает украинка в интервью Радио ЛРТ о своем визите в миграционный отдел в Шяуляй.

Наталья говорит, что спустя два месяца у ее детей все еще нет вида на жительство в Литве. Никто не объясняет причин. Она также не может получать пособия, когда у ее детей нет вида на жительство.

Украинские военные беженцы в Польше / AP nuotr.

"Я не могу подать заявление на получение социальных пособий, потому что я безработная, у меня трое детей и нет мужа. Я очень нуждаюсь в деньгах, потому что мне нужно кормить детей. Раньше я получала 700 евро на детей, но теперь я не получаю их уже два месяца, мне не на что жить. Кроме того, мои дети не застрахованы, так что если что-то случится и их положат в больницу, они останутся без страховки. Я спросила, почему, когда заполнялись документы, в один прекрасный день мои документы были продлены вовремя, а детские - нет. Ответа на этот вопрос я не получила", - говорит женщина.

Со своей стороны, директор Департамента миграции утверждает, что первое заявление Натальи было подано неправильно. По словам Эвелины Гудзинскайте, при заполнении онлайн-заявления украинка не указала, что делает это для своих детей.

"Вот одна из самых распространенных ошибок, которые совершают украинские военные беженцы. Когда была массовая смена видов на жительство, в январе-феврале этого года, они заполнили заявление на себя и забыли заполнить заявление на своих детей. В данном случае она не заполняла заявления на детей, а просто несколько раз заполняла одни и те же заявления на себя", - объясняет Э. Гудзинскайте.

Эвелина Гудзинскайте / D. Umbraso/LRT nuotr.

На вопрос, не вызывают ли два одинаковых заявления подозрений, учитывая, что дети получили разрешение на въезд годом ранее, Гудзинскайте говорит, что Департамент миграции не может делать предположения.

"Если нет четкого выражения воли человека оформить, поменять документы и для своих детей, мы не можем придумать идею "может быть, вы еще хотите поменять их для своих детей", потому что в жизни бывает очень много разных ситуаций. Например, детей возвращают или отправляют жить в другую страну, например, к бабушке или тетям. И мы действительно сталкивались с такими случаями", - рассказала Э. Гудзинскайте в интервью Радио ЛРТ.

Украинцам пришлось продлить разрешение на временное проживание до 4 марта. До этого их можно было получить в облегченном порядке - онлайн. После этой даты, по данным Департамента миграции, вступил в силу старый порядок, и заявление нужно заполнять физически и сдавать биометрические данные. В этом случае рассмотрение заявления может занять от одного до трех месяцев.

Департамент миграции / J. Kalinsko/BNS nuotr.

Мартинас Шюркус, заместитель министра социального обеспечения и труда, считает, что Департамент миграции должен был отреагировать, увидев необычно заполненное заявление.

"Я думаю, что власти должны приложить больше усилий, чтобы объяснить людям их ошибку... Если они видят, что все люди, допустим, заполняют заявление на пребывание, а один человек заполнил его не так, как все остальные, то они должны оценить ситуацию и связаться с человеком. Мы обязательно поговорим об этом с Департаментом миграции и постараемся предотвратить повторение подобных случаев", - сказал заместитель министра.

По словам М. Шюркунаса, приоритетом является предоставление украинцам возможности самим зарабатывать деньги.

"Если мать не может ухаживать за своими детьми из-за отсутствия мест в детском саду или из-за отсутствия транспорта, то необходимо рассмотреть этот конкретный случай и поговорить с самим муниципалитетом, чтобы он позаботился об этих вещах. Цель по-прежнему состоит в том, чтобы как можно больше людей работали здесь и могли зарабатывать на жизнь, жить не на пособие, а на зарплату", - говорит заместитель министра.

Украинские беженцы / Shutterstock.com

Заявление украинки Наталии Юрченко на получение вида на жительство для ее детей было рассмотрено через два месяца. Когда Радио ЛРТ начало интересоваться этим вопросом, решение о выдаче разрешения было объявлено в тот же день.

Э. Гудзинскайте не считает, что установленный законом срок рассмотрения заявлений слишком велик. По ее словам, для более быстрого принятия решений необходимо больше сотрудников.

"В целом, да, если мы хотим сократить сроки, нам необходимо увеличить ресурсы не только в Департаменте миграции, но и во всех других учреждениях, занимающихся выдачей вида на жительство", - говорит она.

По словам Э. Гудзинскайте, за последний год число иностранцев, въезжающих в страну, увеличилось почти вдвое.