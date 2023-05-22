Украинских солдат готовят литовские инструктора: "Они понимают, что их долг защищать страну"

В Германии завершилась одна из международных миссий союзников по обучению украинских солдат. 25 литовских инструкторов приняли участие в четырехнедельных учениях по подготовке украинцев. Украинские солдаты, участвовавшие в миссии, говорят, что обучение в мирное время отличается от обучения непосредственно перед отправкой на фронт. Но мотивация теперь выше.
Дымовые завесы и звук начала атаки - обычное явление на военных учениях. Только на этот раз сами учения не являются повседневными.
Около 360 солдат из Украины проходят подготовку на востоке Германии. Помимо немецких и бельгийских подразделений, их обучают и инструктора из Литвы.
"Солдаты действительно мотивированы, они прислушиваются к замечаниям наших инструкторов и действительно добились большого прогресса. <...> У них есть четкое понимание своей цели и того, за что они сражаются. И они понимают свой долг защищать свою страну", - сказал старший лейтенант Симас Марчинаускис.
Украинские солдаты также понимают, что прямо из Германии они отправятся на фронт. Куда именно, никто из них не знает. И они говорят, что это не имеет значения, потому что защищать нужно всю Украину.
"Ничего не закончилось, ничего не остановилось. Нам нужна сила, чтобы изгнать врага с наших границ, потому что дипломатической мощи недостаточно. Мы не должны идти на уступки за счет наших территорий", - подчеркивает украинский солдат.
Ему вторит другой военный, добавляя, что ощущения отличаются от участия в учениях в мирное время.
"Есть большая разница, когда ты тренируешься в мирное время и когда знаешь, что после учений ты попадешь на настоящую войну. Я вижу, что происходит в моей стране, какие зверства там совершаются, и я надеюсь, что мой опыт здесь поможет мне в полевых условиях", - говорит другой солдат.
Представитель немецкой армии говорит, что такие тренировки в первую очередь важны для того, чтобы спасти как можно больше украинских жизней, поскольку именно от умения часто зависит, выживешь ты на поле боя или нет.
"Очень важно показать международному сообществу, и в частности России, что это многосторонние усилия и что мы поддерживаем Украину. Для нас большая честь обучать украинские войска, и, на самом деле, они очень хорошо справляются", - говорит генерал-майор Рупрехт Хорст фон Батлер.
Однако самой большой проблемой, по мнению немцев, является время. На подготовку украинцев, отправляющихся на войну, уходит четыре недели.
"Мы должны научить их боевым навыкам, как действовать в условиях войны и как побеждать - это самая важная цель. Все остальное - лишь средство достижения цели", - говорит подполковник Ральф Георги.
На учениях в Германии подразделения разных уровней обучаются атаковать и обороняться в населенных и лесных районах, а также совершенствуют тактику подразделений. Литовские инструкторы также работают с украинцами в Великобритании. Там основное внимание уделяется индивидуальной подготовке солдат. Отдельная подготовка проводится и в Литве.
"В спецназе у нас есть подготовка командиров. У нас есть специалисты - инженеры, IT-специалисты, киберспециалисты и так далее. <...> Мы должны быть разносторонними", - объясняет командующий вооруженными силами Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.
В общей сложности более пятидесяти литовских инструкторов обучают украинских военнослужащих.
"Это большая нагрузка, потому что инструкторов берут, например, из одной воинской части, как в данном случае, и инструкторы должны обучать литовских солдат и призывников в Литве. Поэтому, конечно, кто-то должен выполнять эту работу, пока они находятся в Литве", - признал министр национальной обороны Арвидас Анушаускас.
По оценкам начальника обороны, союзники по НАТО уже обучили около 50 000 украинских солдат. Литва обязуется обучить в этом году не менее 2 000 человек.