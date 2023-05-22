Украинских солдат готовят литовские инструктора: "Они понимают, что их долг защищать страну"

В Германии завершилась одна из международных миссий союзников по обучению украинских солдат. 25 литовских инструкторов приняли участие в четырехнедельных учениях по подготовке украинцев. Украинские солдаты, участвовавшие в миссии, говорят, что обучение в мирное время отличается от обучения непосредственно перед отправкой на фронт. Но мотивация теперь выше.

Дымовые завесы и звук начала атаки - обычное явление на военных учениях. Только на этот раз сами учения не являются повседневными.

Около 360 солдат из Украины проходят подготовку на востоке Германии. Помимо немецких и бельгийских подразделений, их обучают и инструктора из Литвы.

"Солдаты действительно мотивированы, они прислушиваются к замечаниям наших инструкторов и действительно добились большого прогресса. <...> У них есть четкое понимание своей цели и того, за что они сражаются. И они понимают свой долг защищать свою страну", - сказал старший лейтенант Симас Марчинаускис.

Украинские солдаты проходят обучение в Германии / LRT Stop kadras

Украинские солдаты также понимают, что прямо из Германии они отправятся на фронт. Куда именно, никто из них не знает. И они говорят, что это не имеет значения, потому что защищать нужно всю Украину.

"Ничего не закончилось, ничего не остановилось. Нам нужна сила, чтобы изгнать врага с наших границ, потому что дипломатической мощи недостаточно. Мы не должны идти на уступки за счет наших территорий", - подчеркивает украинский солдат.

Ему вторит другой военный, добавляя, что ощущения отличаются от участия в учениях в мирное время.

Украинские солдаты проходят обучение в Германии / LRT Stop kadras

"Есть большая разница, когда ты тренируешься в мирное время и когда знаешь, что после учений ты попадешь на настоящую войну. Я вижу, что происходит в моей стране, какие зверства там совершаются, и я надеюсь, что мой опыт здесь поможет мне в полевых условиях", - говорит другой солдат.

Представитель немецкой армии говорит, что такие тренировки в первую очередь важны для того, чтобы спасти как можно больше украинских жизней, поскольку именно от умения часто зависит, выживешь ты на поле боя или нет.

"Очень важно показать международному сообществу, и в частности России, что это многосторонние усилия и что мы поддерживаем Украину. Для нас большая честь обучать украинские войска, и, на самом деле, они очень хорошо справляются", - говорит генерал-майор Рупрехт Хорст фон Батлер.

Украинские солдаты проходят обучение в Германии / LRT Stop kadras

Однако самой большой проблемой, по мнению немцев, является время. На подготовку украинцев, отправляющихся на войну, уходит четыре недели.

"Мы должны научить их боевым навыкам, как действовать в условиях войны и как побеждать - это самая важная цель. Все остальное - лишь средство достижения цели", - говорит подполковник Ральф Георги.

На учениях в Германии подразделения разных уровней обучаются атаковать и обороняться в населенных и лесных районах, а также совершенствуют тактику подразделений. Литовские инструкторы также работают с украинцами в Великобритании. Там основное внимание уделяется индивидуальной подготовке солдат. Отдельная подготовка проводится и в Литве.

Украинские солдаты проходят обучение в Германии / LRT Stop kadras

"В спецназе у нас есть подготовка командиров. У нас есть специалисты - инженеры, IT-специалисты, киберспециалисты и так далее. <...> Мы должны быть разносторонними", - объясняет командующий вооруженными силами Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

В общей сложности более пятидесяти литовских инструкторов обучают украинских военнослужащих.

Украинские солдаты проходят обучение в Германии / LRT Stop kadras

"Это большая нагрузка, потому что инструкторов берут, например, из одной воинской части, как в данном случае, и инструкторы должны обучать литовских солдат и призывников в Литве. Поэтому, конечно, кто-то должен выполнять эту работу, пока они находятся в Литве", - признал министр национальной обороны Арвидас Анушаускас.

По оценкам начальника обороны, союзники по НАТО уже обучили около 50 000 украинских солдат. Литва обязуется обучить в этом году не менее 2 000 человек.