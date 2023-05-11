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Опрос: украинцы в Литве сталкиваются с проблемами жилья, языкового барьера и трудоустройства

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BNS, LRT.lt 2023.05.11 15:57
Вильнюс
Вильнюс / E.Blaževič/LRT nuotr.

Украинские беженцы в Литве сталкиваются с проблемами жилья, языкового барьера и трудоустройства, говорится в исследовании, проведенном по заказу Департамента по делам национальных меньшинств.

Самыми большими проблемами для военных беженцев из Украины являются жилищная проблема (28,2%), языковой барьер (20,3%), проблемы с трудоустройством (14,4%), материальные трудности (12,9%) и морально-психологические проблемы (11,9%).

Кроме того, украинцы в Литве сталкиваются с проблемами поиска медицинских услуг, школ, детских садов, отсутствием информации.

Исследование также показало, что более 40% жителей Литвы полностью согласны с утверждением, что Литва должна принять как можно больше беженцев из Украины и должна им помочь.

"Литовское общество очень сильно поддерживает нашу точку зрения о том, что мы должны принять как можно больше беженцев из Украины", - заявила на пресс-конференции в четверг глава Департамента по делам национальных меньшинств Вида Монтвидайте.

Вида Монтвидайте
Вида Монтвидайте / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

По данным опроса, 43,8% респондентов сказали, что беженцы из Украины им ближе, чем беженцы из других стран.

"Это будет свидетельствует о понимании общего врага, нам вполне ясно, что если Украина не добьется успеха, если война не повернется в ту сторону, которую мы ожидаем, не в сторону победы, то она может постучаться в двери нашего региона, так что есть огромная поддержка, давние исторические связи, общая угроза для национальной безопасности", - назвала причины результатов расследования Монтвидайте.

41,1% опрошенных не могли сказать, что отношения между различными группами жителей Литвы хорошие, с этим утверждением согласны 27,1% респондентов.

87,6% украинцев подчеркнули, что в Литве они не сталкивались с дискриминацией или оскорблениями по национальному или языковому признаку, и большинство украинцев также считают, что литовцы относятся к ним благосклонно.

Центр регистрации украинских беженцев
Центр регистрации украинских беженцев / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

54,5% украинцев заявили, что их знания литовского языка минимальны, а 38,1% утверждали, что не знают языка.

Приехавшие в Литву украинцы наиболее высоко оценили заботу и чувство защищенности, предоставляемые льготы, поддержку и социальную помощь, жилье, работу, возможность учиться и вид на жительство.

64% украинцев испытывают потребность принадлежать к украинской общине Литвы - 12,9% уже участвуют в общественной деятельности, а 26,2% хотели бы принадлежать / участвовать. 24,9% ответили, что хотели бы, но им не хватает информации/возможностей.

68,8% опрошенных украинцев интересуют общественные процессы в Украине. Также большинство (75,2%) респондентов поддерживают социальные связи с Украиной и общаются с родственниками, друзьями, знакомыми, а у 6,4% военных беженцев интерес к этому снизился.

"Мне было очень грустно видеть этот небольшой процент людей, которым больше не с кем общаться в Украине, все уехали из страны, а это значит, что в будущем страна столкнется с огромными демографическими вызовами", - сказала глава департамента.

72,3% респондентов хотели бы участвовать в выборах президента Украины и Верховной Рады Украины, находясь за границей.

В ходе опроса было опрошено 1003 взрослых жителей Литвы и 202 взрослых военных беженца из Украины. Его с февраля по апрель проводила компания рыночных и социологических исследований Vilmorus.

Вильнюс
Вида Монтвидайте
Центр регистрации украинских беженцев
# Литва
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