Госсовет по обороне Литвы одобрил создание в армии страны отдельной дивизии

Государственный совет по обороне (ГСО) в понедельник одобрил предложение о создании дивизии в литовской армии, сообщил главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам нацбезопасности Кястутис Будрис.

«ГСО констатировал, что после оценки угроз, предполагаемого основного сценария восстановления российских сил, в ответ на региональные оборонные планы НАТО, принято решение одобрить предложение министра обороны о создании подразделения численностью до дивизии в сухопутных войсках», - сказал Будрис на пресс-конференции.

По его словам, по планам дивизия может быть сформирована уже в 2030-х годах.

«Цель состоит в том, чтобы (...) к 2030 году иметь в Литве полностью боеспособную дивизию при поддержке союзников, которая могла бы, как предусмотрено, вести оборонительные операции и реализовывать план, который предусмотрен в документах о коллективной обороне», – сказал он.

По словам Будриса, решение о создании бригады носит национальный характер, поэтому включать в ее состав союзников не планируется, хотя их поддержка определенным вооружением будет нужна до тех пор, пока Литва не приобретет собственное.

Министр обороны Арвидас Анушаускас также сообщил, что союзники по НАТО пообещали выделять создаваемой дивизии определенное вооружение до тех пор, пока Литва не приобретет свое.

Литовские военные / Lietuvos kariuomenės nuotr.

«Мы говорили с союзниками о плане создания дивизии, для работы дивизии требуются дополнительные средства, огневые системы, ПВО и тому подобные (элементы -BNS), и союзники обещали предоставить эти мощности до того, как мы создадим свои собственные элементы», - сказал Анушаускас во время пресс-конференции.

По словам Анушаускаса, некоторые из закупленных Литвой вооружений и военной техники уже классифицируются как средства дивизионного уровня, например реактивная система залпового огня HIMARS, закупленная в США, французские самоходные колесные гаубицы Caesar, боевые машины пехоты Vilkas, беспилотные летательные аппараты, боевые дроны.

Он также отметил, что ожидаемая в Литве немецкая бригада не будет входить в состав этой дивизии.

Государственный совет по обороне собрался в понедельник, чтобы обсудить поддержку Украины, синхронизацию электросетей и другие вопросы безопасности. Также на повестке дня стояло развитие структурных и воинских частей системы национальной обороны, потребность в военных полигонах.

Дивизия – воинская часть, состоящая из нескольких бригад. По армейским расчетам, в дивизии должно было служить 17-18 тысяч военных.