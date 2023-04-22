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Новости2023.04.22 13:53

Шарунас Лекис: У Маркаса Зингериса был редкий дар – говорить о проблемах без злобы

Ольга Угрюмова РС LRT.lt
Ольга Угрюмова, Русская служба Радио LRT, LRT.lt 2023.04.22 13:53
Маркас Зингерис
Маркас Зингерис / фото J. Kalinskas/BNS

Литовская культура и общественность простились с выдающимся писателем, поэтом, драматургом, переводчиком, публицистом, бывшим директором Государственного еврейского музея им. Виленского Гаона Маркасом Зингерисом. Ему было 76 лет. В передаче Русской службы Радио LRT о писателе говорят политики, ученые, представители общественности и культуры. 

Президент Гитанас Науседа, премьер-министр Ингрида Шимоните, министр культуры Симонас Кайрис и спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен выразили соболезнования в связи со смертью писателя. Руководители страны подчеркнули, что ушел из жизни выдающийся деятель культуры, талантливый мастер слова и, по словам премьер-министра, оригинальный наблюдатель за окружающим миром.

«Литва потеряла интеллектуала, писателя, который был требователен к себе и к тексту – как написанному, так и прочитанному. Маркас Зингерис был не только директором Музея еврейской истории им. Виленского Гаона, публицистом и активным членом общества, но еще и мудрой, талантливой личностью, объединяющей литовскую и еврейскую культуры», – сказал президент Литвы Гитанас Науседа.

В Вильнюсе простились с Маркасом Зингерисом
В Вильнюсе простились с Маркасом Зингерисом / фото L. Balandis/BNS

Председатель Еврейской общины (литваков) Литвы Фаина Куклянски отметила, что Маркас Зингерис был мудрым, правдивым и гордым литваком: «Это большая утрата. Он был мудрым руководителем, хорошим другом, интересным человеком, прекрасным отцом, мужем и сыном».

Фаина Куклянски
Фаина Куклянски / фото LRT

«Маркас отличался тем, что в глаза говорил правду, то есть, в отличие от многих пишущих и творческих людей, которые довольно часто боятся выражать свое мнение или говорят о проблемах завуалированно, Маркас был именно тем человеком, который не боялся открыто говорить о существующих проблемах общества», – говорит декан факультета политических наук и международных отношений университета им. Витаутаса Великого Шарунас Лекис.

По словам ученого, писатель обладал редким даром говорить о проблемах нашего общества без злобы: «Он очень трепетно относился к человеческой душе, боясь словом кого-то обидеть. У него был редкий дар – говорить о проблемах без злобы. К тому же, он был очень творческим человеком, он много создал и был неотъемлемой частью творческой жизни Литвы. И сейчас мы его потеряли…».

Шарунас Лекис
Шарунас Лекис / фото J. Stacevičius/LRT

Выдающийся сценограф, график Александра Яцовските подчеркнула, что Маркас Зингерис был частью литовской культуры, независимо от национальности: «Он всегда писал по-литовски. Он не был равнодушен к музею. Он понимал, какое место должен занимать Государственный еврейский музей в культурной жизни страны. Он всегда оставался верен музею. Конечно, его интересовало наследие еврейской жизни, которая была и, которая, фактически, закончилась…».

Говоря о Маркасе Зингерисе как о бывшем руководителе Государственного еврейского музея, А. Яцовските отметила, что он никогда не относился к людям высокомерно: «Когда Маркас появлялся в музее, не было никакого напряжения… Думаю, что это очень много говорит о нем, как о человеке…»

«Наши отцы дружили, будучи подростками, еще в Каунасе до войны. И эта дружба сохранялась до конца. О Марке я знала, но общаться мы стали примерно в 1982 году, – тогда он еще жил в Каунасе, работал в музее, и у нас были общие друзья. Работая уже в Государственном еврейском музее, я иногда не соглашалась с ним, что естественно, но с ним всегда можно было откровенно говорить об этом. Я всегда говорила ему то, что я думаю, он иногда соглашался, иногда нет, это натурально, но он никогда не относился к людям высокомерно… А еще я очень ценила и всегда старалась не пропустить его публицистические статьи, в которых он высказывал свое мнение без злобы и без лишних и совершенно ненужных эмоций, которые мешают понять суть того, что человек хочет сказать. Я его очень уважала за это… Когда мне было что-то неясно, я всегда могла спросить у него… Это касалось и политических событий, и социальных… Больно…», – говорит А. Яцовските.

Александра Яцовските
Александра Яцовските / стоп-кадр

Маркас Зингерис родился 2 января 1947 г. в Пренай. В 1971 г. окончил факультет журналистики Вильнюсского университета, преподавал философию в Каунасском политическом институте и Каунасском медицинском институте. Работал в Каунасском историческом музее, Литовской академии сельского хозяйства. Из-за отказа вступать в коммунистическую партию, был уволен с работы и отчислен из аспирантуры факультета философии.

В 1989-1990 гг. был председателем Каунасского еврейского общества. С 2005 по 2019 годы руководил Государственным еврейским музеем им. Виленского Гаона, работал в Институте международных отношений и политических наук Вильнюсского университета, был программным директором Международной комиссии по расследованию преступлений нацистского и советского оккупационных режимов в Литве.

Маркас Зингерис
Маркас Зингерис / стоп-кадр

Творчество М. Зингериса переведено на многие языки: английский, шведский, идиш, финский, датский, русский, немецкий, польский, французский, итальянский, венгерский, армянский. Он издал несколько сборников стихотворений – «Дом из кедра» («Namas iš kedro», 1984), «Вечер в детстве» («Vakaras vaikystėje», 1989), «Столько закатов» («Šitiek saulėlydžių», 1993), сборник рассказов «Иллюзион» («Iliuzionas», 2000). Он автор романов «Вокруг фонтана, или Маленький Париж» («Aplink fontaną, arba Mažasis Paryžius», 1998), «Музицирование вдвоем» («Grojimas dviese», 2002) и других произведений.

М. Зингерис переводил на литовский язык рассказы классика еврейской – идишистской литературы – Исаака Башевиса-Зингера, поэзию Иосифа Бродского.

Маркас Зингерис
В Вильнюсе простились с Маркасом Зингерисом
Фаина Куклянски
Шарунас Лекис
Александра Яцовските
Маркас Зингерис
# Культура
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