Выставка костюмов показывает, как литовские правители выглядели на театральной сцене

Литовский музей театра, музыки и кино празднует 700-летие Вильнюса уникальной выставкой, приглашающей посетитетей полюбоваться на костюмы самых могущественных правителей и правительниц мира. На выставке представлены костюмы правителей из литовских театральных постановок разных жанров и эпох.

На выставке "Правители и правительницы" представлены костюмы правителей, созданные разными художниками для оперных, драматических и кукольных спектаклей - с 1963 по 2017 год для театров Вильнюса, Каунаса и Клайпеды.

На выставке представлены театральные костюмы Дали Матайтене, Людаса Труйкиса, Арунаса Тарабильды, Янины Малинаускайте, Генрикаса Ципариса, Евы Шимуконите, Регины Сонгайлайте-Бальчиконене и Агне Кузмицкайте, находящиеся в коллекции Музея театра, музыки и кино.

"Поскольку театр - это пространство фантазии и творчества, костюмы раскрывают это, <...> что костюм - это не просто одежда, но и сильное ощущение персонажа, помощь актеру и режиссеру. Это большая работа для художника, он должен знать разные эпохи, разные культуры и разные материалы", - говорит куратор выставки Викинте Стундите-Пьер.

Выставка "Правители и правительницы" в Музее театра, музыки и кино / Z. Nekrošiaus / Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus nuotr.

По словам куратора, один из самых выдающихся костюмов литовского театра - костюм Барборы Радвилайте, созданный Яниной Малинаускайте для пьесы Йонаса Юрашаса 1975 года, не входит в число представленных на выставке костюмов, так как он недавно экспонировался на других выставках музея.

На выставке также представлен король Литвы Миндаугас. Костюм художника Арунаса Тарабильды был создан для постановки "Миндаугаса" в Клайпедском драматическом театре в 1969 году. В него облачался актер Витаутас Паукште.