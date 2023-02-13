Споры о названии литературного музея им. Пушкина в Литве не прекращаются: нужно ли его переименовывать?

Дебаты о названии Литературного музея им. Александра Пушкина не прекращаются. Предлагается вернуть зданию его историческое название - усадьба Маркучяй. Хотя руководитель учреждения и муниципалитет Вильнюса поддерживают эту идею, историки говорят, что одного изменения названия недостаточно.

В усадьбе Маркучяй 19 века в советское время располагался музей поэта Александра Пушкина. Хотя поэт никогда не посещал Литву, его сын Григорий и жена Варвара когда-то жили здесь. И по сей день личность Пушкина и его связь с Литвой воспринимаются по-разному. Это привело к дебатам о судьбе названия музея. Следует ли его сохранить, изменить или полностью реструктурировать?

"Наша деятельность разнообразна и гораздо шире, и у нас прекрасное название - Литературный музей им. А.С. Пушкина. Но это ограничивает нас. Мы должны учитывать общий контекст - историю усадьбы, историю региона", - говорит Надежда Петраускене, заведующая музеем им. А. Пушкина.

По словам директора музея, изменения рассматривались с 2019 года, чтобы лучше раскрыть историю усадьбы и связанных с ней персоналий.



Лавринец: как отреагирует община?



Павел Лавринец / Фото Э. Блажевича/LRT

Римвидас Лаужикас, профессор факультета коммуникации Вильнюсского университета, считает, что изменения названия недостаточно. Учреждение должно представлять культуру и историю русской общины в Литве.

"Если бы музей изменил свое название, он бы избавился от этого мемориализма, от этих постсоветских связей, не только в плане названия, но и в плане содержания. С точки зрения мышления. Это пошло бы на пользу музею, и он, безусловно, нашел бы свое место в современном литовском обществе", - говорит Лаужикас.

Между тем Павел Лавринец, доцент кафедры славяноведения, считает, что сменить название - правильная идея, но он обеспокоен о том, как русские в Литве отреагируют на это изменение. Филолог отмечает, что члены общества, которые поддерживали независимость Литвы, и которые сейчас поддерживают Украину, резко бы отреагировали на удаление имени Пушкина с названия.

Литературный музей А. С. Пушкина (Вильнюс) / Фото из архива музея

Однако представители академической общественности отмечают, что память об А. Пушкине должна храниться в музее, о чем просила жена сына поэта в своем завещании.

"Мы не имеем права игнорировать это завещание", - сказала профессор Виктория Дауйотите, добавив, что считает это очень важным моральным обязательством.

Вильнюсское самоуправление дало согласие на изменение названия. Хотя городской совет ранее планировал обсудить этот вопрос, он был отложен до окончания выборов.

"Музей был назван в честь Пушкина в 1948 году, поэтому наша цель - восстановить историческое название - Музей-усадьба Маркучяй", - говорит Тадас Римджюс, советник Вильнюсского городского совета.

По мнению Вильнюсского городского совета, после выборов должна решиться не только судьба названия Пушкинского музея. Ответы должны получить и другие учреждения. Например, дом-музей Венцловы, который в прошлом году стал предметом ожесточенных общественных дебатов.