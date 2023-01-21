Американский чиновник: Украине не нужно пытаться защитить Бахмут любой ценой

Украине не нужно зацикливаться на защите Бахмута любой ценой; вместо этого она должна использовать окно возможностей для подготовки крупного контрнаступления, заявил в пятницу высокопоставленный американский чиновник.

Бахмут стал эпицентром ожесточенных боев на востоке Украины, сопровождающихся массированными артиллерийскими обстрелами и огромными потерями без заметных результатов для обеих сторон.

Бахмут также превратился в символ национальной борьбы для украинцев. Президент Украины Владимир Зеленский побывал там в декабре, перед тем как впервые с начала войны покинул страну и отправился в США для выступления в Конгрессе.

Однако высокопоставленный чиновник в администрации президента Джо Байдена в разговоре с журналистами отметил, что концентрация внимания на Бахмуте мешает Украине в более важной задаче - подготовке масштабного весеннего наступления на юг.

По словам чиновника, который говорил с журналистами на условиях анонимности, в Бахмуте время играет в пользу России, учитывая ресурсы ее артиллерии и большое количество военных. При этом победа России в Бахмуте не приведет к каким-либо существенным сдвигам в войне, потому что украинские силы отступят на хорошо защищенные позиции.

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби также говорил об этом на ежедневном брифинге в Белом доме в пятницу. По его словам, группа "Вагнер" "фактически забрасывает телами" позиции Украины. "Даже если они [российские военные] добьются успеха в Бахмуте и Соледаре, стратегически это не изменит динамику на поле боя", - заявил он.

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