Гитанас Науседа о взрывах в Днепре: Россия несет разрушения, смерть и страдания

В украинском городе Днепр в ночь на воскресенье продолжался разбор завалов одного из подъездов девятиэтажного жилого дома, полностью разрушенного в результате российского ракетного удара в субботу.

Растёт число погибших. По последним данным главы Областной военной администрации Валентина Резниченко, погибли 20 жителей дома, в том числе 15-летняя девушка.

Ранены десятки людей, более 40 в больнице. Из-под завалов спасли около 40 человек. Более 30 числятся пропавшими без вести.

В городе объявлен трёхдневный траур.

Удар по Днепру был нанесён во время массированной российской ракетной атаки на территорию Украины, в ходе которой были выпущены десятки ракет разных типов. По данным Воздушных сил Украины, по дому в Днепре была выпущена ракета Х-22 с дальнего бомбардировщика. Ракета предназначена для борьбы с авианосными ударными группами в море - заявил представитель Воздушных сил.

Это был первый массированный удар в новом 2023 году и первый после назначения Валерия Герасимова командующим операцией в Украине.

Гитанас Науседа / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Реагируя на взрывы в Днепре, президент Литвы Гитанас Науседа в своем Twitter-аккаунте еще раз подчеркнул, что Россия является террористическим государством.

"Всюду, куда она идет, она приносит разрушение, смерть и страдания. Мы никогда не простим и не забудем зверств, убийств и нападений на жилые дома - таких, как в городе Днепр. Настанет время возмездия. Литва вместе с Украиной", - написал литовский лидер.