Британский политолог критикует политику Киева: Украине потребуются десятилетия для восстановления после войны

Воюющие державы обычно централизуют свою экономику, как это сделали страны во время Второй мировой войны. Таким образом, инвестиции, труд и все экономические ресурсы страны направляются на достижение самой важной цели - победы в войне. Украина делает все наоборот, что может подорвать ее военные усилия и даже рискует раздробить государство и общество, говорит политолог и экономист Люк Купер.

В недавнем докладе "Рыночная экономика в условиях глобальной войны" исследователь из аналитического центра Лондонской школы экономики (ЛШЭ) критикует экономическую политику украинского правительства, которое, по его мнению, слишком полагается на идеологию свободного рынка и игнорирует уроки предыдущих обычных войн - что централизованное планирование, тесное сотрудничество с профсоюзами и социальная защита работников необходимы для поддержания мобилизации общества и предотвращения экономического и социального краха.

В этом году из-за войны экономика Украины впала в глубокую рецессию, и Всемирный банк прогнозирует сокращение ВВП до одной трети в этом году. В октябре уровень безработицы в стране достиг 28%. Даже доходы многих работников значительно снизились из-за сокращения заработной платы и высокой инфляции.

В интервью LRT.lt исследователь утверждает, что сильная роль украинского государства в экономике будет необходима как во время войны, так и при восстановлении страны после.

Война России против Украины / AP nuotr.

- Как бы вы описали экономическую политику Украины во время войны?

- Во-первых, государства, ведущие войны, как это делает сейчас Украина, обычно вынуждены брать значительную часть экономики в свои руки, чтобы отвлечь капитал, рабочую силу и бизнес на военные действия. Таким образом, экономика становится достаточно централизованной.

Это необходимо, поскольку рыночная экономика не может нормально функционировать в военное время. Например, страхование работает не так, как в мирное время; частные страховщики просто не могут взять на себя риск, когда страну бомбят.

В Украине, к сожалению, мы не видим обычной военной экономики. Мы видим смесь различных элементов. В этом году ВВП сократился более чем на треть, Украина находится в очень тяжелой рецессии, а безработица выросла. Конечно, большое количество работников покинули страну или стали беженцами внутри страны, и их безработица представляет собой особую проблему.

Свободная рыночная экономика во время тотальной войны, я думаю, представляет очень серьезные риски для украинских военных усилий.

Так что, с моей точки зрения, и с точки зрения тех, кто поддерживает Украину, все делается не так, как должно быть. Мы хотим, чтобы Украина победила, а для этого ей нужна эффективная военная экономика, которая повышает устойчивость всего населения в это трудное время. К сожалению, в настоящее время это не так. Реформы рынка труда вызывают у меня наибольшую тревогу. С профсоюзами не консультировались - правительство даже похвасталось, что игнорирует коллективные структуры представительства работников, что само по себе плохо. Идея о том, что работники должны вести только индивидуальные переговоры с работодателями, которая была озвучена при введении этих мер, очень проблематична.

- Что побуждает Киев проводить такую радикальную политику либерализации? Использует ли часть элиты войну для проведения реформ, которых она всегда хотела, или правительство страны искренне верит, что такие меры помогут выиграть войну?

- Я посторонний человек, говорю из Лондона, но я провел много времени, общаясь с украинцами. Из того, что говорили люди, у меня сложилось впечатление, что украинское правительство идеологически твердо привержено видению малого государства, которое можно назвать неолиберальным, и что оно искренне верит, что это лучший способ сохранить демократию.

По-видимому, это происходит от того, что любая экономическая централизация ассоциируется с Советским Союзом, а децентрализованные рынки - с демократией. Я могу это понять. Однако я бы сказал, что этому подходу не хватает нюансов, особенно сейчас, когда многие общества по всему миру начинают переосмысливать логику свободного рынка. Просто посмотрите на администрацию Байдена в США - там больше нет "Вашингтонского консенсуса" по свободным рынкам. Сейчас преобладает мнение, что государство должно вмешаться и создать мощную систему социальной защиты для всех, потому что мы живем во времена кризиса и хотим построить устойчивое, экологичное будущее.

Мне кажется, что Украина или часть интеллектуальной элиты, продвигающей эти реформы, несколько отстает от течения политической и экономической мысли по этому вопросу. Хотя простые украинцы, как мне кажется, ближе к этому.

Война России в Украине / AP nuotr.

- Сторонники либерализации утверждают, что украинское государство просто слишком коррумпировано и слишком слабо, чтобы проводить активную политику экономической диверсии. Считаете ли вы эти аргументы обоснованными?

- Я не сомневаюсь, что они выявляют реальную проблему. Я не сомневаюсь в анализе, который показывает, что существует проблема коррупции в государственных предприятиях и в украинском государстве в целом.

Однако такой анализ, утверждающий, что для этой страны будет большой проблемой создать регулируемую государством военную экономику, не отменяет того факта, что все страны, успешно ведущие обычные войны, имели регулируемую государством военную экономику.

- В своем отчете вы также пишете, что если Украина продолжит свою нынешнюю экономическую политику, ей грозит фрагментация общества и государства, а в крайнем случае она может даже превратиться в несостоявшееся государство. Могли бы вы пояснить свою мысль?

- В программе ЛШЭ, в которой я участвую, я работаю с командой по Украине. Мои коллеги также рассматривают Сомали, Судан, Южный Судан, Сирию. Все они сильно отличаются от Украины - все они оказались в ситуации непрекращающегося насилия, которое можно назвать гражданской войной, но в которой сражается множество разных сторон.

Украина совсем другая - она ведет "нормальную" обычную войну. То, что происходит в Украине, ужасно, но если это останется обычной войной, мы знаем из истории, что все обычные войны заканчиваются каким-то соглашением. Нетрадиционные войны, к сожалению, часто заканчиваются распадом государства и появлением нескольких субъектов, имеющих политический и экономический интерес в сохранении цикла насилия. По сути, именно это произошло в Сирии, Южном Судане и во многих других местах.

Однако, если правительство продолжит либерализацию, это приведет к росту безработицы, эмиграции, серьезным дисбалансам - безработица сейчас гораздо больше распространена среди мужчин, потому что женщинам и детям разрешили уехать. Для аналитиков конфликтов широкая доступность оружия в сочетании с отсутствием экономических возможностей и рабочих мест, ослаблением и потенциально даже распадом государства являются тревожными звоночками. Все это было бы очень плохо для Украины, могут создаться предпосылки для вспышки безудержного насилия.

Война в Украине / AP nuotr.

Конечно, есть и противодействующие тенденции - невероятная поддержка украинцами своей страны, сопротивление, также являются серьезными противодействующими факторами. Поэтому я не говорю, что это произойдет. Я просто говорю, что стоит учитывать конкретные риски и убедиться, что у каждого есть достойная работа, крыша над головой, насколько это возможно, чтобы работать в тех областях, которые способствуют военным усилиям страны. Это лучший способ предотвратить риск фрагментации и ослабления государства.

- И какая экономическая политика понадобится Украине для восстановления страны после войны?

- Ей потребуется огромная экономическая поддержка, гораздо большая, чем та, которую она получает сейчас. Одна вещь, о которой мы еще не говорили, - это внутреннее налогообложение. Украина должна собирать гораздо больше налогов со своего населения, как для текущих военных усилий, так и для будущего восстановления.

В настоящее время в стране действует пропорциональная налоговая система, при этом подоходный налог для самозанятых снижается до 5%. Существует также дополнительный военный налог, но он также является пропорциональным. Поэтому прогрессивное налогообложение также будет очень важно для восстановления Украины. Высокооплачиваемым работникам придется платить больше, а доходы самых низкооплачиваемых работников должны быть максимально защищены.

- Более того, в плане восстановления Украина возлагает большие надежды на членство в ЕС. Является ли это реалистичной амбицией?

Война в Украине / AP nuotr.

- Я думаю, что это реально, но не в краткосрочной перспективе. На это, вероятно, потребуется несколько десятилетий.

- Членство в ЕС может оказаться не совсем позитивным - с одной стороны, Украина получит финансовую и институциональную поддержку, но с другой стороны, ее промышленность будет открыта для конкуренции со стороны более сильных западноевропейских компаний, и она, вероятно, испытает значительную утечку рабочей силы. Каким может быть баланс между преимуществами и возможными негативными последствиями членства?

- Да, я полностью согласен с вами. Украина никак не сможет на равных конкурировать на общем рынке с гораздо более богатыми и не воюющими европейскими странами. Такие отношения неизбежно приведут к радикальной либерализации и рыночной реконструкции - именно к тому, о чем я предупреждал ранее.

Таким образом, это предложение является благонамеренным, но несовершенным. Не в интересах Украины присоединиться к единому европейскому рынку. Я думаю, что Европейский Союз мог бы рассмотреть нечто подобное - индивидуальные, специально разработанные, умные экономические условия для Украины.