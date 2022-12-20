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2022.12.20 08:08

Литовские писатели доставляют помощь украинским военным и литераторам - собрали более 30 000 евро

ДЯ LRT.lt РС
Дарья Якубенко, LRT.lt, Русская служба Радио LRT 2022.12.20 08:08
Марюс Бурокас
Марюс Бурокас / E. Levin nuotr.

Благотворительный сбор Союза писателей Литвы в поддержку Украины за три недели собрал 31 842,85 евро. "Сколько люди будут нас поддерживать, столько мы и будем возить помощь в Украину", – сказал писатель, переводчик Марюс Бурокас в интервью русской службе Радио ЛРТ.

"У нас есть специальный литературный фонд, в который можно сделать пожертвование, наша маленькая рекламная кампания собрала вообще-то немало денег – более 30 000 евро", – отметил М. Бурокас.

На эти деньги были приобретены вездеход, предметы первой необходимости, машина и снаряжение для украинских военных. "Часть денег ушла на поддержку писателей и их семей, пострадавших от оккупантов, также мы смогли поддержать семью погибшего в Харьковской области писателя Владимира Вакуленко, – сказал Марюс Бурокас. – Кроме этого, деньги были распределены в надежные фонды, которые оказывают помощь всем пострадавшим от войны – детям, животным, раненым".

Кампания пожертвований продлена до Праздника Трех Королей (6 января 2023 г.): "В планах у нас приобрести еще одну машину, а также продолжить финансово помогать украинским писателям".

Члены Союза писателей Литвы Марюс Бурокас, Донатас Петрошюс и Лауринас Каткус лично отвезли машину и снаряжения в Украину.

Лауринас Каткус
Лауринас Каткус / R. Danisevičiaus nuotr.

"В Украину мы приехали на машине, которую здесь же и оставили, а возвратились мы обратно автобусом. В Украине мы были в Киеве, видели разрушенные дома в Буче, Ирпене, Бородянке. Несмотря на то, что в этих городах начали восстанавливать инфраструктуру, картина предстала перед нами ужасная".

Писатель рассказал, что некоторые разрушенные здания местные власти планируют оставить в качестве мемориальных памятников. В частности, украинский дизайнер Иван Огниенко предложил сохранить часть разрушенного в Ирпене моста для создания мемориального комплекса. Под сохранившейся частью предлагается установить скульптуры людей, которые при эвакуации прятались под ним.

"Старый мост оставят как мемориал, а рядом уже строится новый путепровод", – добавил М. Бурокас.

Киев после атаки дронов-шахидов
Киев после атаки дронов-шахидов / AP nuotr.

Рассказывая о своем пребывании в Киеве, писатель рассказал, что он с друзьями застал атаку дронов-шахидов: "К счастью, ПВО сбило все дроны. Нам было очень непривычно и волнительно слышать сирены, а вот киевляне относятся к этому весьма спокойно, уже привыкли".

Марюс Бурокас
Лауринас Каткус
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# Война в Украине# Культура
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