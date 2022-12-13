Восемь литовских аптек получили штраф в 78 млн евро за наценки на лекарства

Совет по конкуренции установил, что Ассоциация аптек Литвы (ААЛ) и 8 фармацевтических компаний договорились о наценках на возмещаемые лекарства. В общей сложности было наложено более 72 млн евро штрафов за нарушение Закона о конкуренции, говорится в пресс-релизе Совета.

Совет назначил штрафы, приняв во внимание масштаб нарушения Закона о конкуренции и Договора о функционировании Европейского Союза, а также другие обстоятельства. Штрафы были получены:

Eurovaistine — 27,5 млн евро

Gintarine Vaistine — 16,7 млн евро

Tamro — 9,2 млн евро

Benu — 7,7 млн евро

EVD — 2,7 млн евро

EVRC — 1,27 млн евро

Limedika — 7,4 млн евро

Siromed Pharma — 11,2 тыс евро

Литовская ассоциация аптек — 7,4 тыс евро.

По данным Совета, при посредничестве ассоциации компании согласовали наценки на компенсируемые лекарства и представили их министерству здравоохранения. Аптеки совместно подготовили прототип документа, в котором утверждалось, что только при таком уровне наценок они могут остаться на рынке. При этом, по данным следствия, установленные наценки не только компенсировали затраты, но и обеспечивали дополнительную прибыль.

Совет по конкуренции пришел к выводу, что соглашение между конкурентами о наценках на возмещаемые лекарства, которые впоследствии были установлены МЗО, ограничило конкуренцию между предприятиями, распространяющими возмещаемые лекарства на оптовом и розничном уровне.

Совет по конкуренции решил передать в Министерство здравоохранения и Службу защиты прав потребителей предложение оценить, является ли необходимым и соразмерным установленное правовое регулирование, которое устранило экономические стимулы для предприятий, распространяющих возмещаемые лекарственные средства, применять более низкие наценки, чем утвержденные приказом министра здравоохранения и защиты прав потребителей. Если это не так, внести изменения в установленное регулирование и восстановить оптовые и розничные наценки на возмещаемые лекарственные средства.

Ассоциация аптек подаст апелляцию на это решение

ААЛ заявила, что решение Совета по конкуренции о наложении на аптеки штрафов в размере почти 73 млн евро за соглашение о наценке является необоснованным и будет обжаловано в суде.

"Решение Совета по конкуренции признать Ассоциацию аптек Литвы и ее членов Benu, Eurovaistinė и Gintarinė vaistinė нарушившими закон о конкуренции абсолютно необоснованно. В 2017 году Ассоциация аптек в обычном порядке легально участвовала в законотворческих процессах, не заключала никаких незаконных соглашений с членами ассоциации и не нарушала закон о конкуренции", — сказала председатель ассоциации Кристина Няманюте-Гаге.

Она заявила, что решение Совета нарушает законодательство Литвы и ЕС и будет оспорено в суде.