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2022.12.10 15:06

Науседа о предложении Беларуси перевозить украинское зерно: Это ловушка

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BNS 2022.12.10 15:06
Гитанас Науседа
Гитанас Науседа / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

В субботу президент Гитанас Науседа назвал ловушкой предложение Беларуси перевозить транзитом украинское зерно через свою территорию.

На этой неделе Беларусь уведомила ООН, что разрешила бы транзит украинского зерна на экспорт из литовских портов без предварительных условий, но снова попросила разрешения на экспорт своих удобрений, которые в настоящее время подпадают под санкции.

«На мой взгляд, это ловушка. Это ловушка, в которую хотят заманить, а потом показать, что Запад и вновь ведет себя непоследовательно, не может договориться о санкциях», – заявил в субботу в Вильнюсе журналистам Науседа, комментируя предложение Беларуси.

Он назвал минскую инициативу «старой песней, которую мы слышим достаточно давно» и заявил, что Беларуси не доверяет и сама Украина.

«Как можно ей доверять, если она позволяет русским делать на своей территории все, что они хотят?» – сказал литовский лидер.

Вопросы экспорта украинского зерна на этой неделе заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич обсуждал с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Одновременно Амбразевич «повторил просьбу своего правительства разрешить ему экспорт своих удобрений, которые в настоящее время подпадают под санкции», – сказал пресс-секретарь главы ООН.

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