Литовские книжные изъяли из продажи русские книги - это "ограничение культурных прав местных русских" или "ничего страшного"?

В Литве в крупных литовских книжных магазинах не осталось книг на русском языке. То, что это было обдуманным решением, LRT.lt подтвердили представители Vaga и ALG knygynai, управляющей магазинами Pegasas. Не будет русская книга представлена и на традиционной Вильнюсской книжной ярмарке.

Такой расклад вещей вызывает вопросы у историка Вильнюсского университета Григория Поташенко: «Я считаю, что это ненормально. Если мы хотим бороться с агрессором, то надо это и делать, но когда мы переходим уже к конкретным ограничениям культурных прав местных русских, то это вызывает действительно большие вопросы».

Тем временем переводчик Марюс Бурокас говорит, что ничего страшного не произошло ведь у русских Литвы есть возможность приобрести книги в специализированных магазинах русской книги. «А что касается русской классики, то мне кажется пока стоит это всё отложить и дождаться победы Украины», - сказал он.

Жванецкого уже не купишь



Михаил Жванецкий / shutterstock.com

Жительница Вильнюса Ольга (фамилия редакции известна) любит в обед выходить на прогулки и заглядывать в книжные магазины в центре города.

«Я любила заглядывать в книжный магазин в торговом центре Go9, там был неплохой отдел русской литературы – с брошюрками с русской классикой, были книги, например, о Стивене Хокинге, был и Жванецкий, к которому я присматривалась и даже собиралась купить», - рассказывает пенсионерка.

Впрочем, некоторое время назад она заметила, что из книжного исчезла вся литература на русском языке.

«Очень грустно, что не осталось этого отдела, я так и не успела купить Жванецкого. Но русские книги исчезли также из другого книжного, расположенного в торговом центре Cup. Это все очень грустно, ведь как русскоязычной молодежи развиваться? Книгу по телефону не прочитаешь», - разводит она руками.



Женшина признает, что есть возможность покупать русские книги в специализированных магазинах. "Но почему надо ехать куда-то специально в спальный район или лезть в какой-то полулегальный подвал, чтобы купить книгу на твоем родном языке?", - задается она вопросом.

Pegasas: мы не хотим косвенно поддерживать войну

Магазин Pegasas / J. Kalinsko/BNS nuotr.

Рита Рачкайте, генеральный директор ЗАО ALG knygynai в интервью LRT.lt подтвердила, что с конца февраля этого года книжные магазины Pegasas больше не продают книги, выпущенные российскими и белорусскими издательствами.

"Мы также больше не поставляем продукцию из этих стран. Решение убрать с наших полок книги и товары, изданные в России и Беларуси, было принято на следующий день после того, как 24 февраля этого года Россия вторглась в Украину и начала войну. Мы сделали это, чтобы выразить свою гражданскую позицию и солидарность с Украиной. Как бизнес мы не хотим поддерживать предприятия, работающие в России и Беларуси, и тем самым косвенно поддерживать войну", - подчеркнула Р. Рачкайте.

Однако она добавила, что в книжных Pegasas по-прежнему можно найти издаваемую в Литве учебную литературу на русском языке:

"Изданную в Литве учебную литературу на русском языке всегда можно приобрести в наших книжных магазинах, а также в нашем книжном интернет-магазине pegasas.lt. У нас очень мало художественных книг на русском языке только несколько изданий, опубликованных в Литве, например, книга Елены Леонтьевой "Базарная площадь, или История двух Жанн".

По словам гендиректора ALG knygynai, у компании нет планов в будущем вернуть русские книги на полки своих магазинов - например, заказывать их из других стран.

"Покупатели иногда интересуются книгами на русском языке, но подавляющее большинство наших клиентов поняли и поддержали нашу позицию", - говорит Р. Рачкайте.

По ее словам, в книжных магазинах Pegasas есть книги украинских авторов, выпущенные на литовском языке, например, это сборник комиксов об украинском мужестве и героизме, произведения Сергея Жадана, Сашко Дерманского, а также книги по истории Украины - "Врата Европы. История Украины" и «Третья мировая: битва за Украину».

Vaga: нет ни русских, ни украинских книг

Книги (ассоциативное фото) / Shutterstock.com

В издательстве Vaga сообщили, что раньше в книжных продавались изданные в России книги на русском языке.

"Однако после 24 февраля мы изъяли такие книги из продажи. А также другие товары, произведенные в России. Имеются в виду канцелярские товары, игры", - прокомментировала для LRT.lt менеджер по продажам Vagos prekyba Зита Барусявичене.

"В продаже осталось несколько книг на русском языке, изданных литовскими издательствами. Мы их продаем", - добавила она.

Представитель Vagos prekyba сказала, что в будущем у компании нет планов продавать русские книги и заказывать их в других странах.

"Пока у нас нет ни одной книги на украинском или белорусском языках. Но мы не отказываемся от этой идеи. Если появится поставщик, который предложит такие книги, мы рассмотрим этот вариант. Сами мы не импортируем книги из-за рубежа", - сказали в издательстве Vaga.



На книжной ярмарке - ни русских книг, ни русских писателей



Книжная ярмарка / Organizatorių nuotr.

В феврале в Вильнюсе пройдет традиционная Вильнюсская книжная ярмарка, на которой в этом году литература на русском языке представлена не будет. В прежние годы на ярмарку приезжали в том числе издательства из России.

«Мы как раз сейчас составляем программу и могу сказать, что среди гостей не будет российских писателей. Книги на русском языке также не будут представлены, но зато будет целый стенд, посвященный Украине», - сказала LRT.lt руководитель проектов ярмарки Эгле Маяускене.

Тем временем литовские библиотеки не получали пока никаких указаний относительно книг на русском языке. Об этом рассказала президент Ассоциации муниципальных публичных библиотек Дангуоле Абазорювене.

"Каждая библиотека сама решает, каким должен быть ее фонд документов, чтобы он отвечал потребностям ее читателей. Если есть необходимость в книгах на русском языке, в библиотеке должны быть такие книги. Однако содержание не должно противоречить интересам, принципам и политике Литовского государства", - отметила Д. Абазорювене в интервью LRT.lt.

Переводчик Марюс Бурокас: русские классики подождут



Александр Пушкин / Shutterstock.com

«Я не думаю что эта ситуация настолько плоха, как можно подумать», - говорит в интервью LRT.lt переводчик, литературный критик Марюс Бурокас, который в том числе занимается переводом украинских авторов на литовский язык.

«Я недавно был в Вильнюсе в Северном городке - там есть книжный магазин Homo Sapiens, который торгует только книгами на русском языке. На вокзале также есть книжный, где продаются русские книги. Я сам видел, что в магазине Homo Sapiens они прочистили свой ассортимент, и там не осталось книг, восхваляющих Сталина. Ассортимент, конечно, этого отдела уменьшился, но именно потому, что половина книг там были абсолютный мусор. Кроме того, есть латвийская сеть «Много книг» - книги можно купить и в этой сети, и через интернет. А то, что в литовских книжных не осталось книг на русском языке, то это тоже можно понять – по причине войны, а также из-за того, что их там никто не покупает». – говорит М. Бурокас.

Он свидетельствует, что в книжных также можно найти букинистические отделы, где «просто километры русской классики».

Марюс Бурокас / I. Gelūno/BNS nuotr.

«Что касается в целом отношения к русским классикам, то мне кажется, пока стоит это всё отложить и подождать окончания войны, дождаться победы Украины, а тогда уже посмотрим, как все будет с классиками. Что касается украинцев и того, что они сносят памятники Пушкину, то я их понимаю, в конце концов Пушкин – не их автор. И у них есть полное право вести себя так, как они это делают. В Литве же никто Пушкина сносить не собирается», - констатирует переводчик.

М. Бурокас говорит, что в Литве интерес к украинским авторам есть, но в стране не хватает переводчиков, которые смогли бы переводить украинских писателей и поэтов на литовский язык.

Историк Григорий Поташенко: Россию, русскую культуру и местных русских - в один ряд



Книги / Shutterstock.com

Тем временем историк Григорий Поташенко, который в Вильнюсском универстете ведет курс «Русские Литвы, история и память», считает, что пора говорить о конкретных ограничениях культурных прав местных русских.

«Что касается литературы, книжных, то это старая тенденция. То, что сокращается поставка академической литературы или даже художественной, мы это знали. (…) Это старая проблема. Что касается сегодняшней ситуации, что книги сознательно снимаются, то тут надо учитывать контекст войны, и понять ситуацию, людей можно. С другой стороны, не всегда можно оправдывать.

На Западе говорят, что надо приостановить русскую культуру, но иногда мне кажется, что ее просто хотят запретить. А это уже разные акценты. Сначала говорим «сократить», а сейчас уже получается «отменить», - сказал в интервью LRT.lt историк.

Он считает, что в последнее время в Литве идет борьба с русскими символами - переименован Русский театр и каунасская школа им. Пушкина, идет демонтаж памятников советским воинам.

«И в этом контексте получаются две разные вещи: мы хотим бороться с культурой агрессора, а начинаем иногда действовать против своих граждан. И тут начинаются проблемы. И, кстати, эта инициатива даже не всегда идет от правительства. Вот, например, частный случай – книги. Сами издательства начинают сворачивать эти вещи и высказывать свою якобы патриотическую позицию. Хотя ее можно продемонстрировать другим способом», - констатирует Г.Поташенко.

Он говорит, что вопрос «отмены» коснулся и нескольких проектов, в которых он был задействован.

«Например, у меня было несколько проектов, которые сейчас остановлены. Это фильм о староверах из Литвы, который не будет сделан. А второй - это проект, в котором были заняты французы, которые хотели исследовать один редкий, красивый, старообрядческий храм. Но этот проект тоже остановился. Я считаю, что ненормально. Если мы хотим бороться с агрессором, то надо это и делать, но когда мы переходим уже к конкретным ограничениям культурных прав местных русских, то это вызывает действительно большие вопросы», - констатирует историк.

Он подчеркивает, что в Литве часто не различают местных русских и приезжих россиян.

«Мы начинаем с темы русских названий, проблемы названия Русского театра Литвы и заканчиваем запретом русской культуры и войной в Украине. Но ведь это очень разные вещи. И мы очень быстро ставим Россию, русскую культуру и местных русских в один ряд. Это неправильно. А проблема, наверное в том, что мы ничего не знаем о русских Литвы, а это отдельная единица и это часть Литвы», - заключает Г. Поташенко.

Как уже сообщалось, в Литве некоторые инициативы, вызванные вторжением России в Украину, похоже, направлены не только против российского правительства или российских граждан. Министерство культуры Литвы переименовало Русский драматический театр, а в Каунасе переименована школа имени А. Пушкина. В настоящее время правительство страны обсуждает планы по постепенному прекращению или ограничению преподавания русского языка как иностранного в школах страны. В стране запрещены российские каналы, кроме того, озвучены планы по переименованию Русской улицы в Вильнюсе.