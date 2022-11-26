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2022.11.26 20:44

На Кафедральной площади Вильнюса зажжена главная елка столицы

РС LRT.lt
Русская служба Радио LRT, LRT.lt 2022.11.26 20:44
Зажжена главная елка столицы
Зажжена главная елка столицы / D. Umbraso/LRT nuotr.

По сообщению самоуправления, в этом году елка символически приглашает отпраздновать 700-летие Вильнюса.

Композиция представляет собой трехэтажный юбилейный торт с семьюстами свечами.

Праздничное представление началось в 19:00 и транслировалось в прямом эфире Телевидения LRT. На время мероприятия в центре столицы было ограничено движение транспорта.

Мероприятие вели Айсте Плайпайте и Доминикас Вайтекунас. В ожидании церемонии зажжения перед зрителями выступили артисты Мерунас, Аугусте Номбеко, Моника Линките, Видас Барейкис, Евгений Хребтов, Эрика Дженнингс, DJ Jovani, Мантас Янкавичюс и др.

Зажжена главная елка столицы
Зажжена главная елка столицы / D. Umbraso/LRT nuotr.

«Если посмотреть, как выглядит сегодня со спутника Украина, то мы увидим, что это единственное место в Европе, где нет никакого света. Вильнюс сияет, а там нет огней. Сегодня у меня была возможность поговорить с нашими братьями – у некоторых из них нет электричества, с некоторыми не удалось связаться по телефону, а у некоторых нет дома и погибли друзья», – обратился к собравшимся со сцены мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.

Поздравляя горожан с приближением Рождества, мэр призвал показать, что свободные люди умеют радоваться и принимать тех, кто нуждается в приюте.

Зажжена главная елка столицы
Зажжена главная елка столицы / D. Umbraso/LRT nuotr.

Сегодня церемония зажжения новогодней елки состоялась также в Президентском дворце. Вчера была зажжена и главная каунасская елка на Ратушной площади.

Столичный Рождественский городок, как и в прошлом году, не ограничится пределами Кафедральной площади – он расположится также на площади Винцаса Кудирки и в сквере Одминю. Вильнюсцы и гости города смогут там радоваться празднику до 1 января.

Зажжена главная елка столицы
Зажжена главная елка столицы / D. Umbraso/LRT nuotr.

До 8 января по улицам города будет курсировать Рождественский поезд, вернувшийся после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией. Станция этого поезда находится возле Кафедральной площади, по адресу Швянтарагё 4, а проезд обойдется в 3 евро. Бесплатно смогут прокатиться лишь самые маленькие, ростом ниже 90 см, – их рост будут измерять особой "Гномиковской" линейкой.

Зажжена главная елка столицы
Зажжена главная елка столицы / D. Umbraso/LRT nuotr.

Мультикультурный Вильнюс отметит окончание католических рождественских праздников традиционным театрализованным шествием Трех королей 6 января, а на следующий день, 7 января, поздравит большую православную общину. В этот день на Кафедральной площади выступят известные литовские исполнители, гости из Украины, народные ансамбли и детские танцевальные коллективы.

Зажжена главная елка столицы
Зажжена главная елка столицы / D. Umbraso/LRT nuotr.

Подробнее о мероприятиях фестиваля «Рождество в столице» можно узнать здесь и на странице в Фейсбуке.

Зажжена главная елка столицы
Зажжена главная елка столицы
Зажжена главная елка столицы
Зажжена главная елка столицы
Зажжена главная елка столицы
Зажжена главная елка столицы
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