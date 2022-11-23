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2022.11.23 15:05

Украинский парамедик Тайра о трех месяцах в плену: Мой опыт - чрезвычайно тяжелый, но я не хотела бы от него отказаться

ЛК
Люда Кудинова, LRT.lt 2022.11.23 15:05
Тайра - парамедик из Украины
Тайра - парамедик из Украины / стоп-кадр Youtube

Юлия Паевская – украинский военный парамедик, основатель добровольческого подразделения «Ангелы Тайры», известная под позывным Тайра. Она была взята в плен российскими оккупантами в Мариуполе 16 марта 2022 года, где провела три месяца. В Мариуполе Тайра помогала раненым, также принимала участие в эвакуации жителей. 17 июня она была освобождена из плена по обмену с российской стороной. "Российским военным не нужны доказательства твоей вины, достаточно признания, выбитого под пытками", – сказала в интервью Радио ЛРТ Тайра. 

- О чем вы думали, когда находились в плену?

-У меня не было сомнений, что я все делаю правильно. Что может быть круче, чем защищать свою страну? Я считаю, что это высшее призвание человеческого существа – защищать женщин, детей и спасать раненых. Я счастливый человек, несмотря на все, что со мной произошло. Мой опыт – чрезвычайно тяжелый, ужасно травматичный, но я не хотела бы от него отказаться, я не хотела бы его забыть. Сейчас мы с вами являемся свидетелями великой истории, великого мира, великого человечества, благодаря этой трагедии мы объединились. Хочу выразить огромную благодарность за вашу помощь, за все, что вы сделали для граждан Украины, для женщин и детей, которые уезжают от войны в Европу. Я прошу вас еще немного потерпеть, потому что зима будет тяжелая. Потерпите, а дальше мы вам все сторицей вернем.

- Расскажите, каким вы вспоминаете свое нахождение в плену?

- Знаете, я очень много рассказываю о своем нахождении в плену, для меня это похоже на рану, которая только начинает затягиваться, а ты ее сдираешь. Каждый раз, когда я об этом вспоминаю или рассказываю, для меня это дополнительное травмирование, но я понимаю, насколько важно донести до остальных стран опасность русского мира, потому что под угрозой находится не только Украина. Я очень хочу, чтобы мир осознал грозящую ему проблему, чтобы страны смогли избежали этой участи.

- Можете ли вы рассказать, что с вами произошло?

- Не всю информацию, так как еще идет следствие. Мы хотим доказать попытки к принуждению признания вины, российские военные требовали от меня признания в том, чего я не совершала. Им не нужны доказательства, достаточно твоего признания, выбитого под пытками.

- Какую информацию хотели от вас получить российские военные, о чем они спрашивали? Было ли ясно, какая у них цель?

- Я думаю, что они хотят забрать нашу территорию. Российская пропаганда всем навязывает свое мнение. Историю пишут победители, Россия еще не победила, но уже пытается свою историю написать. Российская пропаганда всем рассказывает, что Украины не существует как государства, то, что Украина признана всем миром как независимое государство, для России не имеет значения.

- Российские военные, которые вас допрашивали, что они хотели у вас узнать?

- Я иногда думаю, что эти люди безумны, пропаганда уничтожила способность к критическому мышлению и анализу фактов. Чтобы совесть их не мучила, они расчеловечивают остальные нации, украинцев они называют "нацистами", "фашистами", "сатанистами", при этом никаких доказательств им не нужно, достаточно просто повесить ярлык. Все это делается для того, чтобы снять с нас человеческое обличье, украинцев обезличивают для оправдания своей жестокости. Фашисты для них нелюди, следовательно фашистов можно пытать и убивать.

- В плен вы попали, работая медиком в Мариуполе, каким вы запомнили Мариуполь, когда видели его в последний раз?

- Я видела горящий город, разрушенные жилые дома, видела умирающих людей, видела море трупов. Это очень тяжело вспоминать, я видела непрекращающийся поток тяжело раненых в госпитале. Не было завоза медикаментов, заканчивались болеутоляющие, вплоть до того, что приходилось делать операции с минимальным количеством болеутоляющего. Например, на территории "Азовстали" операции делали без наркоза.

Мариупольский завод "Азовсталь"
Мариупольский завод "Азовсталь" / AP nuotr.

- Вы как парамедик общались с рядовыми российскими военными, что они вам говорили, почему они приехали воевать на чужую территорию?

- Они все говорят одно и тоже – "Мы выполняли приказ". О том, что преступные приказы можно не выполнять, они видимо не слышали.

- Почему некоторые люди, живущие в Мариуполе, ждали "русского мира"? И даже после того, как они увидели, что он собой представляет, – погибшее мирное население, разрушенные дома, они все равно продолжают верить в «русский мир».

- Я могу привести вам такой пример: в госпитале, в котором я работала, отец привез свою раненую дочь, и я услышала, как он говорил вслух: "Это же наши братья, я им верил, почему все это происходит"? И тут начались авиаудары. И тогда он сказал: "В гробу я видал таких братьев". Видите, человек, который ждал Путина, который ждал русских, увидел последствия своими глазами. Видимо, несколько авиаударов излечивают от "русского мира".

Мариуполь
Мариуполь / AP nuotr.

- Как вы оцениваете реакцию мира на войну в Украине? Достаточно ли Украине военной помощи?

- К сожалению, очень быстро заканчивается оружие. Кроме оружия, мы еще нуждаемся в ПВО. Очень эффективно сработало ПВО при недавнем обстреле Киева, со стороны России было выпущено более 50 крылатых ракет, но долетел только небольшой процент. Сейчас происходит целенаправленное уничтожение гражданской инфраструктуры для того, чтобы люди замерзали зимой. Я еще могу понять такое отношение к военным, но почему должно страдать мирное население?

Мое мнение - здесь идет речь о геноциде нации. Украинская армия специально не целиться в гражданскую инфраструктуру, возможно, было несколько прилетов, но они были случайными. Чтобы оправдать свои преступления, Кремль готов прибегнуть к любой лжи. В первую очередь, эта ложь направлена на население самой России, чтобы убедить народ, что их нация лучше остальных, а все другие – негодяи.

Последствия обстрела в Киеве
Последствия обстрела в Киеве / фото ГСЧС Киева

- Почему до сих пор, многие люди в Европе продолжают верить Путину?

- Приведу вам пример. Когда в Смоленске произошло крушение самолета Ту-154, и погибли все находящиеся на борту люди, в том числе и тогдашний президент Польши Лех Качинский, у меня гостил знакомый француз. Услышав новость об этой катастрофе, он выразил сожаление, что самолет разбился, он был уверен, что произошел несчастный случай. На эту реплику я сразу ответила, что это не несчастный случай, а подстроенная Кремлем авария. Европейцам трудно в это поверить, и поэтому очень часто они отрицают очевидное, продолжая верить в то, что говорит Путин. Но не стоит забывать известную цитату: "Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят".

Тайра - парамедик из Украины
Мариуполь
Мариупольский завод "Азовсталь"
Последствия обстрела в Киеве
# Украина# Война в Украине
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