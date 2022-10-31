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2022.10.31 18:12

Эксперты: Исход войны России против Украины определит и будущее самой Европы

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.10.31 18:12
Украинский флаг
Украинский флаг / AP nuotr.

Исход войны России против Украины определит будущее всей Европы, а также повлияет на то, что ждет впереди саму Россию, полагают участники учредительной конференции Международной сети экспертов по России, собравшиеся в Вильнюсе.

"Война России против Украины решит не только будущее Украины и не только будущее европейской безопасности. Это новый глобальный конфликт между демократиями и авторитарными силами, и Украина находится на переднем плане битвы за свободу и демократию. Результат этой войны окажет существенное влияние на будущее международного мироустройства", — заявил в понедельник на пресс-конференции в Сейме один из участников конференции, глава немецкого Центра либеральной современности Ральф Фюкс.

Он заявил, что исход войны также покажет, сможет ли Россия превратиться в демократическое государство. По этому вопросу мнения международных экспертов расходятся, но они едины в одном - любые изменения в России требуют победы Украины.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что недавние российские удары по объектам энергетической инфраструктуры — это попытка разрушить не только украинское государство, но коренным образом подорвать основы выживания украинской нации.

"Это попытка отобрать у нас любую основу для нашего существования, и поэтому важно вести дискуссию без политкорректных мантр о том, как нам быть с Россией, которая сейчас представляет угрозу и для Украины, и для всего основанного на правилах порядка и ценностей", — считает он.

Депутат Европарламента от Германии Сергей Лагодинский заявил, что будущие отношения мира с Россией будут устанавливаться на фоне военных преступлений и агрессии против Украины.

"Российский вопрос сегодня — это вопрос Украины, и это значит, что всё, что мы будем говорить и обсуждать о будущих отношениях с Россией, мы будем обсуждать через призму преступлений и агрессии против Украины. Любые вопросы будущих отношений с Россией, в какой бы форме они не были подняты, будут решаться после окончания этой войны", — полагает С. Лагодинский.

По мнению депутата Европарламента Андрюса Кубилюса, исход войны России против Украины будет иметь такое же влияние на Европу, как и падение Берлинской стены более 30 лет назад.

Учредительная конференция Международной сети экспертов по России, организованная Комитетом сейма Литвы по иностранным делам и немецким Центром либеральной современности, проходила в понедельник во здании сейма Литвы в Вильнюсе.

По словам организаторов, ее цель — способствовать обновлению европейской и трансатлантической стратегии против России, помочь политикам реорганизовать политику Восточной Европы на фоне агрессии против Украины и укрепить европейскую безопасность.

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