В Великом княжестве Литовском детей хоронили и в монашеском одеянии, а треть новорожденных не доживала и до года

Несколько сот лет назад рождение ребенка доставляло не только радость – родители беспокоились о том, выживет ли новорожденный, сообщается в пресс-релизе музея Дворца правителей.
В музее Дворца правителей действует выставка «Беззаботный век. Детство в Великом княжестве Литовском». В этой экспозиции тема смерти является важной составной частью, поскольку далеко не все дети в Великом княжестве Литовском достигали совершеннолетия. И в поисках спасения для слабого, больного ребенка родители зачастую решались на неожиданные решения.
«Лишь бы был здоров, а уж потом надо заботиться о том, чтобы не был глуп», – так в 1667 году писал своей жене Марии Казимире (1641–1716) польский вельможа и военачальник, будущий король польский и великий князь литовский Ян Собеский (1629–1696, годы правления 1674–1696).
Куратор выставки Рита Лелекаускайте-Карлене говорит: «В те времена женщины репродуктивного возраста рожали каждый год, независимо от того, были они знатными или бедными. Увы, смерть была обычным, но не менее горьким событием в жизни, а для знатных родов – особо прискорбным из-за несбывшихся надежд дождаться наследника».
Часть экспозиции посвящена хрупкости детской жизни, и в ней рассказывается о попытках родителей уберечь новорожденных от невзгод. В качестве примера можно представить картину, созданную неизвестным художником примерно в 1700 году и изображающую ребенка в монашеском одеянии. Это посмертный портрет.
По словам историка Рамуне Шмигельските-Стукене, в Великом княжестве Литовском считалось, что если больного ребенка одеть в монашеское одеяние и попросить заступничества у святых, то он быстрее выздоровеет. И дело было не только в одежде – родители фактически «жертвовали» ребенка какому-либо монастырю. Если ребенок все же умирал, его обычно так и хоронили в этой одежде.
Самые ранние дошедшие до нас статистические данные о смертности датированы XVIII веком – треть родившихся детей не доживала и до одного года. Часть из них умирала и позже: причиной могли служить наследственные заболевания или обычная простуда, потому что не было еще ни прививок, ни антибиотиков, ни других лекарств.
В монашеском одеянии похоронена и Мария Анна Тереса Ваза (1650–1651) – дочь короля польского и великого князя литовского Яна Казимира Вазы (1609–1672, годы правления 1648–1668) и Людвики Марии Гонзаги де Невер (1611–1667).
Куратор выставки говорит: «Сохранилась история о том, что у ее матери Людвики Марии Гонзаги роды проходили очень тяжело. Мать поклялась, что если ребенок родится здоровым, она вверит его на милость Господа, на попечение кармелитов. Уже в возрасте нескольких месяцев девочку начали облачать в монашескую одежду. Однако Мария Анна Тереса Ваза умерла, едва ей исполнился год».
Уже после смерти Марии Анны Тересы художник Даниэль Шульц (около 1615–1683) написал ее портрет, на котором она изображена в виде девочки 5–7 лет, хотя в действительности прожила чуть больше года. Портрет написан на основе черт лиц обоих родителей. То, что умершие дети на портретах «подстариваются», в ту пору было обычным явлением.
Экспонаты, отражающие хрупкость детской жизни, – лишь малая часть выставки о детстве в Великом княжестве Литовском, которая открыта в музее Дворца правителей. Всего же сюда привезено 300 объектов из шести стран: портреты, детская одежда и аксессуары, рисунки, рукописи, учебники, археологические находки, мебель, игрушки, детское оружие и другие исторические артефакты, связанные с детством.