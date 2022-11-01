В Великом княжестве Литовском детей хоронили и в монашеском одеянии, а треть новорожденных не доживала и до года

Несколько сот лет назад рождение ребенка доставляло не только радость – родители беспокоились о том, выживет ли новорожденный, сообщается в пресс-релизе музея Дворца правителей.

В музее Дворца правителей действует выставка «Беззаботный век. Детство в Великом княжестве Литовском». В этой экспозиции тема смерти является важной составной частью, поскольку далеко не все дети в Великом княжестве Литовском достигали совершеннолетия. И в поисках спасения для слабого, больного ребенка родители зачастую решались на неожиданные решения.

«Лишь бы был здоров, а уж потом надо заботиться о том, чтобы не был глуп», – так в 1667 году писал своей жене Марии Казимире (1641–1716) польский вельможа и военачальник, будущий король польский и великий князь литовский Ян Собеский (1629–1696, годы правления 1674–1696).

Куратор выставки Рита Лелекаускайте-Карлене говорит: «В те времена женщины репродуктивного возраста рожали каждый год, независимо от того, были они знатными или бедными. Увы, смерть была обычным, но не менее горьким событием в жизни, а для знатных родов – особо прискорбным из-за несбывшихся надежд дождаться наследника».

"Ребенок в монашеском одеянии", неизвестный художник, около 1700 г. Собственность Варшавского национального музея / Valdovų rūmų muziejaus nuotr.

Часть экспозиции посвящена хрупкости детской жизни, и в ней рассказывается о попытках родителей уберечь новорожденных от невзгод. В качестве примера можно представить картину, созданную неизвестным художником примерно в 1700 году и изображающую ребенка в монашеском одеянии. Это посмертный портрет.

По словам историка Рамуне Шмигельските-Стукене, в Великом княжестве Литовском считалось, что если больного ребенка одеть в монашеское одеяние и попросить заступничества у святых, то он быстрее выздоровеет. И дело было не только в одежде – родители фактически «жертвовали» ребенка какому-либо монастырю. Если ребенок все же умирал, его обычно так и хоронили в этой одежде.

Самые ранние дошедшие до нас статистические данные о смертности датированы XVIII веком – треть родившихся детей не доживала и до одного года. Часть из них умирала и позже: причиной могли служить наследственные заболевания или обычная простуда, потому что не было еще ни прививок, ни антибиотиков, ни других лекарств.

Портрет Марии Анны Тересы Вазы. Автор Д. Шульц, около 1651 г. Собственность монастыря визиток / Valdovų rūmų muziejaus nuotr.

В монашеском одеянии похоронена и Мария Анна Тереса ​​Ваза (1650–1651) – дочь короля польского и великого князя литовского Яна Казимира Вазы (1609–1672, годы правления 1648–1668) и Людвики Марии Гонзаги де Невер (1611–1667).

Куратор выставки говорит: «Сохранилась история о том, что у ее матери Людвики Марии Гонзаги роды проходили очень тяжело. Мать поклялась, что если ребенок родится здоровым, она вверит его на милость Господа, на попечение кармелитов. Уже в возрасте нескольких месяцев девочку начали облачать в монашескую одежду. Однако Мария Анна Тереса ​​Ваза умерла, едва ей исполнился год».

Уже после смерти Марии Анны Тересы художник Даниэль Шульц (около 1615–1683) написал ее портрет, на котором она изображена в виде девочки 5–7 лет, хотя в действительности прожила чуть больше года. Портрет написан на основе черт лиц обоих родителей. То, что умершие дети на портретах «подстариваются», в ту пору было обычным явлением.

Экспонаты, отражающие хрупкость детской жизни, – лишь малая часть выставки о детстве в Великом княжестве Литовском, которая открыта в музее Дворца правителей. Всего же сюда привезено 300 объектов из шести стран: портреты, детская одежда и аксессуары, рисунки, рукописи, учебники, археологические находки, мебель, игрушки, детское оружие и другие исторические артефакты, связанные с детством.